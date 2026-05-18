Νέα Δημοκρατία: Τα αποτελέσματα για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
Snapshot
- Στις 17 Μαΐου 2026 η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας επικύρωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής.
- Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε ομαλά σε 30 εκλογικά τμήματα με συνολικά 1683 ψήφους, εκ των οποίων 1679 ήταν έγκυρες.
- Εκλέχτηκαν 130 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, με τον Ιωάννη Πολιτόπουλο να λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους (714).
- Τα μέλη της Επιτροπής προήδρευσε ο γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Σμυρλής, με συμμετοχή βουλευτών και στελεχών του κόμματος.
- Η ανακοίνωση περιλαμβάνει αναλυτική λίστα με τα εκλεγμένα μέλη και τον αριθμό ψήφων που έλαβε ο καθένας.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας συνεδρίασε την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, προκειμένου να επικυρώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.
Της Επιτροπής προήδρευσε ο γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Σμυρλής, ενώ συμμετείχαν ως μέλη ο βουλευτής Λάρισας Χρήστος Καπετάνος, η γραμματέας Παλαιών Στελεχών Ευτυχία Αδηλίνη, η γραμματέας Εθελοντισμού Θεοπίστη Κρυσταλλίδου και ο σύμβουλος του προέδρου Γεώργιος Κατσαούνος.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε σε 30 εκλογικά τμήματα και ολοκληρώθηκε ομαλά.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ξεκίνησε η διαλογή των ψήφων:
Ψήφισαν
1683
Λευκά-Άκυρα :
4
Έγκυρα ψηφοδέλτια
1679
Ο κάθε υποψήφιος έλαβε συνολικά:
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΨΗΦΟΙ
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
1
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
714
ΝΑΙ
2
ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ
702
ΝΑΙ
3
ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)
694
ΝΑΙ
4
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
690
ΝΑΙ
5
ΔΗΓΚΑΣ ΑΓΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
681
ΝΑΙ
6
ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
673
ΝΑΙ
7
ΚΑΣΕΡΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ
669
ΝΑΙ
8
ΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
662
ΝΑΙ
9
ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
658
ΝΑΙ
10
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)
655
ΝΑΙ
11
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
649
ΝΑΙ
12
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
640
ΝΑΙ
13
ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
625
ΝΑΙ
14
ΜΠΕΝΟΣ ΚΙΜΩΝ
611
ΝΑΙ
15
ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
597
ΝΑΙ
16
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
590
ΝΑΙ
17
ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ
557
ΝΑΙ
18
ΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
510
ΝΑΙ
19
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
504
ΝΑΙ
20
ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
501
ΝΑΙ
21
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΜΑΡΙΟΣ)
487
ΝΑΙ
22
ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
424
ΝΑΙ
23
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
413
ΝΑΙ
24
ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
396
ΝΑΙ
25
ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
395
ΝΑΙ
26
ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
392
ΝΑΙ
27
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
386
ΝΑΙ
28
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
378
ΝΑΙ
29
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
351
ΝΑΙ
30
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ)
348
ΝΑΙ
31
ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
340
ΝΑΙ
32
ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
339
ΝΑΙ
33
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
315
ΝΑΙ
34
ΜΑΙΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
314
ΝΑΙ
35
ΜΑΓΓΑΝΑ ΟΛΓΑ
307
ΝΑΙ
36
ΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
299
ΝΑΙ
37
ΞΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
291
ΝΑΙ
38
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
287
ΝΑΙ
39
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ
279
ΝΑΙ
40
ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
278
ΝΑΙ
41
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
277
ΝΑΙ
42
ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
260
ΝΑΙ
43
ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
259
ΝΑΙ
44
ΓΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
257
ΝΑΙ
45
ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
254
ΝΑΙ
46
ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
251
ΝΑΙ
47
ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ
250
ΝΑΙ
48
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
248
ΝΑΙ
49
ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
244
ΝΑΙ
50
ΡΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
242
ΝΑΙ
51
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
242
ΝΑΙ
52
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
236
ΝΑΙ
53
ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
228
ΝΑΙ
54
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
227
ΝΑΙ
55
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
223
ΝΑΙ
56
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
222
ΝΑΙ
57
ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
221
ΝΑΙ
58
ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
221
ΝΑΙ
59
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
219
ΝΑΙ
60
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
218
ΝΑΙ
61
ΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
217
ΝΑΙ
62
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
217
ΝΑΙ
63
ΜΠΙΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
214
ΝΑΙ
64
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
208
ΝΑΙ
65
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
205
ΝΑΙ
66
ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
205
ΝΑΙ
67
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
204
ΝΑΙ
68
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
202
ΝΑΙ
69
ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
201
ΝΑΙ
70
ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
197
ΝΑΙ
71
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
197
ΝΑΙ
72
ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΟΛΗ-ΘΕΟΔΟΤΗ
195
ΝΑΙ
73
ΜΑΝΙΚΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
195
ΝΑΙ
74
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
195
ΝΑΙ
75
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
194
ΝΑΙ
76
ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
191
ΝΑΙ
77
ΠΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
189
ΝΑΙ
78
ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
188
ΝΑΙ
79
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
186
ΝΑΙ
80
ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
185
ΝΑΙ
81
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
181
ΝΑΙ
82
ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
181
ΝΑΙ
83
ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
181
ΝΑΙ
84
ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
181
ΝΑΙ
85
ΛΑΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
179
ΝΑΙ
86
ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
179
ΝΑΙ
87
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
178
ΝΑΙ
88
ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
178
ΝΑΙ
89
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
177
ΝΑΙ
90
ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
175
ΝΑΙ
91
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
175
ΝΑΙ
92
ΣΟΥΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
175
ΝΑΙ
93
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
175
ΝΑΙ
94
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
174
ΝΑΙ
95
ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
173
ΝΑΙ
96
ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
172
ΝΑΙ
97
ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
170
ΝΑΙ
98
ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
169
ΝΑΙ
99
ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
168
ΝΑΙ
100
ΜΠΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
168
ΝΑΙ
101
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
167
ΝΑΙ
102
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
167
ΝΑΙ
103
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
165
ΝΑΙ
104
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
164
ΝΑΙ
105
ΤΖΙΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
163
ΝΑΙ
106
ΝΙΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
162
ΝΑΙ
107
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
162
ΝΑΙ
108
ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
159
ΝΑΙ
109
ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
156
ΝΑΙ
110
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
155
ΝΑΙ
111
ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
155
ΝΑΙ
112
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
154
ΝΑΙ
113
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
152
ΝΑΙ
114
ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
151
ΝΑΙ
115
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
151
ΝΑΙ
116
ΒΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
150
ΝΑΙ
117
ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
149
ΝΑΙ
118
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
149
ΝΑΙ
119
ΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
146
ΝΑΙ
120
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
145
ΝΑΙ
121
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
142
ΝΑΙ
122
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
142
ΝΑΙ
123
ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
140
ΝΑΙ
124
ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
139
ΝΑΙ
125
ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
136
ΝΑΙ
126
ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΣΑ)
135
ΝΑΙ
127
ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
134
ΝΑΙ
128
ΣΑΝΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
133
ΝΑΙ
129
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
131
ΝΑΙ
130
ΠΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
131
ΝΑΙ
131
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
128
132
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
128
ΝΑΙ
133
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
127
ΝΑΙ
134
ΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
126
ΝΑΙ
135
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
126
136
ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
125
137
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
124
138
ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
121
139
ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
121
140
ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
120
141
ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
119
ΝΑΙ
142
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΩΡ
117
143
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
115
ΝΑΙ
144
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
114
145
ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
111
146
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
110
ΝΑΙ
147
ΠΡΟΚΟΒΑ-ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
110
ΝΑΙ
148
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
109
149
ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
108
ΝΑΙ
150
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)
107
ΝΑΙ
151
ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ
106
ΝΑΙ
152
ΔΡΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
105
153
ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
105
154
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
103
ΝΑΙ
155
ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
102
156
ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ
101
ΝΑΙ
157
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
99
ΝΑΙ
158
ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
99
159
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
98
ΝΑΙ
160
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
97
ΝΑΙ
161
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
97
162
ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
96
163
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
95
ΝΑΙ
164
ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
95
165
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
95
166
ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
91
ΝΑΙ
167
ΝΕΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
91
168
ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
91
169
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
90
170
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
89
ΝΑΙ
171
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
88
ΝΑΙ
172
ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
87
173
ΟΛΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
86
ΝΑΙ
174
ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
86
175
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
85
176
ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
83
177
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ
80
178
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
78
179
ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
76
180
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΝΙΑ
74
181
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΑΟΥΡΑ (ΠΩΛΑ)
73
182
ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
73
183
ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
72
184
ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
69
185
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ
66
186
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
66
187
ΕΡΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
64
188
ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
62
189
ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
62
190
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
61
191
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
61
192
ΓΟΥΣΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
60
193
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
59
194
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ)
58
195
ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
58
196
ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
58
197
ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
57
198
ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
55
199
ΒΑΛΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
48
200
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
45
201
ΚΑΡΑΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
44
202
ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)
43
203
ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
43
204
ΣΤΟΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
42
205
ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
41
206
ΡΟΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
38
207
ΘΕΟΔΩΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
37
208
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
35
209
ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
35
210
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ
33
211
ΣΙΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31
212
ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
29
213
ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26
214
ΞΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)
24