Νέα Δημοκρατία: Τα αποτελέσματα για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. 

Γιάννης Φιλιππάκος

Νέα Δημοκρατία: Τα αποτελέσματα για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής
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  • Στις 17 Μαΐου 2026 η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας επικύρωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής.
  • Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε ομαλά σε 30 εκλογικά τμήματα με συνολικά 1683 ψήφους, εκ των οποίων 1679 ήταν έγκυρες.
  • Εκλέχτηκαν 130 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, με τον Ιωάννη Πολιτόπουλο να λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους (714).
  • Τα μέλη της Επιτροπής προήδρευσε ο γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Σμυρλής, με συμμετοχή βουλευτών και στελεχών του κόμματος.
  • Η ανακοίνωση περιλαμβάνει αναλυτική λίστα με τα εκλεγμένα μέλη και τον αριθμό ψήφων που έλαβε ο καθένας.
Snapshot powered by AI

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας συνεδρίασε την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, προκειμένου να επικυρώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.

Της Επιτροπής προήδρευσε ο γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Σμυρλής, ενώ συμμετείχαν ως μέλη ο βουλευτής Λάρισας Χρήστος Καπετάνος, η γραμματέας Παλαιών Στελεχών Ευτυχία Αδηλίνη, η γραμματέας Εθελοντισμού Θεοπίστη Κρυσταλλίδου και ο σύμβουλος του προέδρου Γεώργιος Κατσαούνος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε σε 30 εκλογικά τμήματα και ολοκληρώθηκε ομαλά.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ξεκίνησε η διαλογή των ψήφων:

Ψήφισαν

1683

Λευκά-Άκυρα :

4

Έγκυρα ψηφοδέλτια

1679

Ο κάθε υποψήφιος έλαβε συνολικά:

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΨΗΦΟΙ

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

1

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

714

ΝΑΙ

2

ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ

702

ΝΑΙ

3

ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)

694

ΝΑΙ

4

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

690

ΝΑΙ

5

ΔΗΓΚΑΣ ΑΓΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

681

ΝΑΙ

6

ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

673

ΝΑΙ

7

ΚΑΣΕΡΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ

669

ΝΑΙ

8

ΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

662

ΝΑΙ

9

ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

658

ΝΑΙ

10

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)

655

ΝΑΙ

11

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

649

ΝΑΙ

12

ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

640

ΝΑΙ

13

ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

625

ΝΑΙ

14

ΜΠΕΝΟΣ ΚΙΜΩΝ

611

ΝΑΙ

15

ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

597

ΝΑΙ

16

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

590

ΝΑΙ

17

ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

557

ΝΑΙ

18

ΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

510

ΝΑΙ

19

ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

504

ΝΑΙ

20

ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

501

ΝΑΙ

21

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΜΑΡΙΟΣ)

487

ΝΑΙ

22

ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

424

ΝΑΙ

23

ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

413

ΝΑΙ

24

ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

396

ΝΑΙ

25

ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

395

ΝΑΙ

26

ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

392

ΝΑΙ

27

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

386

ΝΑΙ

28

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

378

ΝΑΙ

29

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

351

ΝΑΙ

30

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ)

348

ΝΑΙ

31

ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

340

ΝΑΙ

32

ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

339

ΝΑΙ

33

ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

315

ΝΑΙ

34

ΜΑΙΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

314

ΝΑΙ

35

ΜΑΓΓΑΝΑ ΟΛΓΑ

307

ΝΑΙ

36

ΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

299

ΝΑΙ

37

ΞΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

291

ΝΑΙ

38

ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

287

ΝΑΙ

39

ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ

279

ΝΑΙ

40

ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

278

ΝΑΙ

41

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

277

ΝΑΙ

42

ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

260

ΝΑΙ

43

ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

259

ΝΑΙ

44

ΓΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

257

ΝΑΙ

45

ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

254

ΝΑΙ

46

ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

251

ΝΑΙ

47

ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ

250

ΝΑΙ

48

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

248

ΝΑΙ

49

ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

244

ΝΑΙ

50

ΡΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

242

ΝΑΙ

51

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

242

ΝΑΙ

52

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

236

ΝΑΙ

53

ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

228

ΝΑΙ

54

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

227

ΝΑΙ

55

ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

223

ΝΑΙ

56

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

222

ΝΑΙ

57

ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

221

ΝΑΙ

58

ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

221

ΝΑΙ

59

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

219

ΝΑΙ

60

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

218

ΝΑΙ

61

ΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

217

ΝΑΙ

62

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

217

ΝΑΙ

63

ΜΠΙΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

214

ΝΑΙ

64

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

208

ΝΑΙ

65

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

205

ΝΑΙ

66

ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

205

ΝΑΙ

67

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

204

ΝΑΙ

68

ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

202

ΝΑΙ

69

ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

201

ΝΑΙ

70

ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

197

ΝΑΙ

71

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

197

ΝΑΙ

72

ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΟΛΗ-ΘΕΟΔΟΤΗ

195

ΝΑΙ

73

ΜΑΝΙΚΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

195

ΝΑΙ

74

ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

195

ΝΑΙ

75

ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

194

ΝΑΙ

76

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

191

ΝΑΙ

77

ΠΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

189

ΝΑΙ

78

ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

188

ΝΑΙ

79

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

186

ΝΑΙ

80

ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

185

ΝΑΙ

81

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

181

ΝΑΙ

82

ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

181

ΝΑΙ

83

ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

181

ΝΑΙ

84

ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

181

ΝΑΙ

85

ΛΑΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

179

ΝΑΙ

86

ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

179

ΝΑΙ

87

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

178

ΝΑΙ

88

ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

178

ΝΑΙ

89

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

177

ΝΑΙ

90

ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

175

ΝΑΙ

91

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

175

ΝΑΙ

92

ΣΟΥΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

175

ΝΑΙ

93

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

175

ΝΑΙ

94

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

174

ΝΑΙ

95

ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

173

ΝΑΙ

96

ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

172

ΝΑΙ

97

ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

170

ΝΑΙ

98

ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

169

ΝΑΙ

99

ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

168

ΝΑΙ

100

ΜΠΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

168

ΝΑΙ

101

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

167

ΝΑΙ

102

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

167

ΝΑΙ

103

ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

165

ΝΑΙ

104

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

164

ΝΑΙ

105

ΤΖΙΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

163

ΝΑΙ

106

ΝΙΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

162

ΝΑΙ

107

ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

162

ΝΑΙ

108

ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

159

ΝΑΙ

109

ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

156

ΝΑΙ

110

ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

155

ΝΑΙ

111

ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

155

ΝΑΙ

112

ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

154

ΝΑΙ

113

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

152

ΝΑΙ

114

ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

151

ΝΑΙ

115

ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

151

ΝΑΙ

116

ΒΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ

150

ΝΑΙ

117

ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

149

ΝΑΙ

118

ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

149

ΝΑΙ

119

ΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

146

ΝΑΙ

120

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

145

ΝΑΙ

121

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

142

ΝΑΙ

122

ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

142

ΝΑΙ

123

ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

140

ΝΑΙ

124

ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

139

ΝΑΙ

125

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

136

ΝΑΙ

126

ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΣΑ)

135

ΝΑΙ

127

ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

134

ΝΑΙ

128

ΣΑΝΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

133

ΝΑΙ

129

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

131

ΝΑΙ

130

ΠΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

131

ΝΑΙ

131

ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

128

132

ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

128

ΝΑΙ

133

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ

127

ΝΑΙ

134

ΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

126

ΝΑΙ

135

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

126

136

ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

125

137

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

124

138

ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

121

139

ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

121

140

ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

120

141

ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

119

ΝΑΙ

142

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΩΡ

117

143

ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

115

ΝΑΙ

144

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)

114

145

ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

111

146

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

110

ΝΑΙ

147

ΠΡΟΚΟΒΑ-ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ

110

ΝΑΙ

148

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

109

149

ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

108

ΝΑΙ

150

ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)

107

ΝΑΙ

151

ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ

106

ΝΑΙ

152

ΔΡΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

105

153

ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

105

154

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

103

ΝΑΙ

155

ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

102

156

ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ

101

ΝΑΙ

157

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

99

ΝΑΙ

158

ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

99

159

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

98

ΝΑΙ

160

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ

97

ΝΑΙ

161

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

97

162

ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

96

163

ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

95

ΝΑΙ

164

ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

95

165

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

95

166

ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

91

ΝΑΙ

167

ΝΕΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

91

168

ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

91

169

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

90

170

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

89

ΝΑΙ

171

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

88

ΝΑΙ

172

ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

87

173

ΟΛΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ

86

ΝΑΙ

174

ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

86

175

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

85

176

ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

83

177

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ

80

178

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

78

179

ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

76

180

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΝΙΑ

74

181

ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΑΟΥΡΑ (ΠΩΛΑ)

73

182

ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

73

183

ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

72

184

ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

69

185

ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ

66

186

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

66

187

ΕΡΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

64

188

ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

62

189

ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

62

190

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

61

191

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

61

192

ΓΟΥΣΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ

60

193

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

59

194

ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ)

58

195

ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

58

196

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

58

197

ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

57

198

ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

55

199

ΒΑΛΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

48

200

ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

45

201

ΚΑΡΑΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

44

202

ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)

43

203

ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

43

204

ΣΤΟΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

42

205

ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

41

206

ΡΟΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

38

207

ΘΕΟΔΩΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

37

208

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

35

209

ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

35

210

ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ

33

211

ΣΙΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

31

212

ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

29

213

ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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ΞΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)

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