Πάτρα: Φωτιά σε εν κινήσει όχημα - Στο νοσοκομείο η οδηγός

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πάτρα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε εν κινήσει όχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το όχημα βρισκόταν στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέσπασε η φωτιά.

Σύμφωνα με το Patrapress.gr, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί.

Η οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους από το ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο, ενώ το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος, διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο σε περιοχή του δήμου Πατρέων Αχαίας. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 18, 2026

