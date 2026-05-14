Λαμία: Φωτιά σε διαμέρισμα - Ξεκίνησε από τον απορροφητήρα

Αναστάτωση προκλήθηκε σε γειτονιά της Λαμίας το βράδυ της Πέμπτης, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε διαμέρισμα, στην περιοχή του Αφανού στην οδό Απόδημου Ελληνισμού.

Σύμφωνα με το LamiaReport άρπαξε φωτιά ο απορροφητήρας και πολύ γρήγορα έντονοι καπνοί τύλιξαν όλη την περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν αρχικά γείτονες για να βοηθήσουν την οικογένεια που βρισκόταν στο σπίτι. Οι φλόγες έσβησαν άμεσα και δεν κινδύνευσε κανείς.

Στο σημείο έφτασαν και δύο πυροσβεστικά οχήματα που φρόντισαν κυρίως να απομακρύνουν το φίλτρο που κάηκε και να ανοίξουν τα παράθυρα ώστε να μπει καθαρός αέρας στο εσωτερικό.

Παρών στο συμβάν και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο για να βοηθήσουν και να διευκολύνουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων αν χρειαζόταν.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο διαμερίσματος στη Λαμία Φθιώτιδας. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 14, 2026

