Φωτιά σε προαύλιο εργοστάσιου στη Γλύφα Χαλκίδας

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στο προαύλιο παλιού εργοστασίου της ΣΙΔΕΝΟΡ στην περιοχή της Γλύφας στο Δήμο Χαλκιδέων.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, η φωτιά ξέσπασε σε σημείο δίπλα σε γραμμές τρένου και μεταδόθηκε σε παρακείμενα πεύκα, ενώ σε απόσταση αναπνοής υπήρχαν και δεξαμενές.

Οιι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά προτού πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Σημειώνετια ότι στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να διακόψει την ηλεκτροδότηση.

