Πεντηκοστή 2026: Πότε «πέφτει» η μεγάλη εορτή του χριστιανισμού

Την Κυριακή πριν του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή στις 31 Μαΐου, «πέφτει» φέτος η Πεντηκοστή, η μεγάλη εορτή του χριστιανισμού.

Η Πεντηκοστή εορτάζεται πάντα 50 ημέρες μετά την Κυριακή του Πάσχα, το οποίο φέτος «έπεσε» στις 12 Απριλίου και τη Δευτέρα μετά την εορτή, 1η Ιουνίου είναι του Αγίου Πνεύματος.

Τι γιορτάζουμε την Πεντηκοστή

Σύμφωνα με τα θεολογικά κείμενα η Πεντηκοστή είναι μια από τις μεγαλύτερες δεσποτικές γιορτές του Χριστιανισμού.

Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, έγινε η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. Με απλά λόγια, το Άγιο Πνεύμα με την μορφή γλωσσών φωτιάς κάθισε πάνω στα κεφάλια των μαθητών του Χριστού, συμπεριλαμβανομένων των Αποστόλων, για να τους φωτίσει.

Έτσι μόνο εκείνη την μέρα, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι πίστεψαν στον Χριστό από τα λόγια των Αποστόλων και βαπτίστηκαν Χριστιανοί. Αυτή η μέρα αποτέλεσε ουσιαστικά την έναρξη (γενέθλια) της Χριστιανικής Εκκλησίας.

Σύμφωνα με την Εβραϊκή παράδοση, η Πεντηκοστή ήταν η επέτειος της ημέρας που έλαβε ο Μωυσής από τον Θεό τις 10 εντολές στο όρος Σινά. Μάλιστα ήταν κάτι σαν αγροτική γιορτή, καθώς οι πιστοί προσέφεραν στους ναούς τους πρώτους καρπούς της σοδειάς τους (κάτι σαν το σημερινό πρόσφορο).

