Τροχαίο στον Κηφισό, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη - Μεγάλες καθυστερήσεις - Πού αλλού υπάρχει κίνηση
- Αυξημένη κίνηση καταγράφεται σε βασικούς οδικούς άξονες τoυ Λεκανοπεδίου
1'
- Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση.
- Υπάρχουν καθυστερήσεις 5
- 10 λεπτών στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα και Αεροδρόμιο, ιδιαίτερα στις εξόδους για Λαμία.
- Οι καθυστερήσεις επηρεάζουν τόσο τα ρεύματα ανόδου όσο και καθόδου σε σημαντικές λεωφόρους και κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.
- Η κυκλοφοριακή συμφόρηση εκτείνεται από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και τη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00 στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, προκαλώντας δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.
Την ίδια ώρα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα, υπάρχουν καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας
5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία
Καθυστερήσεις σημειώνονται και προς Αεροδρόμιο:
5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία
Σύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στους εξής δρόμους:
- Αθηνών-Κορίνθου / Λ. Αθηνών (είσοδος)
- Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη - έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών - είσοδος)
- Λ. Κηφισού (άνοδος και κάθοδος, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη)
- Πατησίων
- Αχαρνών
- Αλεξάνδρας
- Μεσογείων
- Κατεχάκη (ρεύμα από και προς Ηλιούπολη)
- Λ. Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (άνοδος και κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Καλλιρρόης
- Πανεπιστημίου
- Σταδίου
- Βασ. Αμαλίας
- Βουλιαγμένης
- Λιμάνι Πειραιά
- Λ. Ποσειδώνος (από Άλιμο έως Καραϊσκάκη, ρεύμα προς Πειραιά)
