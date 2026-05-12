Φωτιά σε δώμα στον Λυκαβηττό: Τραυματίστηκε ελαφρά ένοικος

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης στον Λυκαβηττό, όταν ξέσπασε φωτιά σε δώμα πολυκατοικίας επί της οδού Αρματολών και Κλεφτών.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 12 πυροσβέστες και τρία οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν άμεσα στο δώμα του πέμπτου ορόφου και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοικος τραυματίστηκε ελαφρά στα άκρα όταν πήδηξε σε διπλανό χώρο, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας του να προκαλεί ανησυχία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ενώ εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.