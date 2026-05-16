Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας – Τραυματίστηκε η 72χρονη ένοικος

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/5) σε διαμέρισμα της Πάτρας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 72χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην οδό Αγίων Σαράντα, στον χώρο της κουζίνας. Άμεσα βρέθηκαν στο σημείο πυροσβέστες και έσβησαν την φωτιά πριν λάβει διαστάσεις, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Η 72χρονη ένοικος, στην προσπάθειά της να σβήσει την φωτιά, υπέστη ελαφριά εγκαύματα στα χέρια και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που ήδη είχαν σπεύσει στο σημείο τις πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες.

