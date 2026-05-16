ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος 2-1: Κέρδισαν αλλά έπεσαν οι «βυσσινί»

Η ΑΕΛ Novibet επικράτησε 2-1 του Ατρομήτου στη Λάρισα. Παρά το θετικό αποτέλεσμα η ομάδα του Τζιανλούκα Φέστα έπεσε στη Super League 2. Τα τέρματα των «βυσσινί» πέτυχαν οι Μασόν στο 13’ και Τούπτα στο 34’. Το γκολ της «τιμής» πέτυχε για τους φιλοξενούμενους ο Μπάκου στο 90’.

Newsbomb

ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος 2-1: Κέρδισαν αλλά έπεσαν οι «βυσσινί»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΛ Novibet πήρε τη νίκη απέναντι στον Ατρόμητο με 2-1, για την 9η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στην πρώτη επικίνδυνη φάση του παιχνιδιού, η ΑΕΛ «άνοιξε» το σκορ στο 13ο λεπτό. Η άμυνα του Ατρομήτου δεν απομάκρυνε σωστά, η μπάλα έφτασε στον Μασόν και αυτός με δυνατό σουτ νίκησε τον Γκουγκεσασβίλι για το 1-0. Στη συνέχεια, οι «βυσσινί» πίεζαν για να πετύχουν δεύτερο τέρμα, όμως δεν μπόρεσαν να γίνουν απειλητικοί.

Ο Σαγκάλ πήρε μέτρα στο γήπεδο, τροφοδότησε τον Τούπτα και εκείνος χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 των γηπεδούχων στο 34’. Η ομάδα του Κέρκεζ άγγιξε το γκολ στο 44’, όταν ο Τζοβάρας έπιασε ένα απίστευτο ψαλιδάκι, ωστόσο ο Βενετικίδης απέκρουσε εντυπωσιακά.

Η ΑΕΛ ήταν ανώτερη στο πρώτο μέρος του αγώνα και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων.

Με την επιστροφή των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι (47’). Ο Τζοβάρας βρέθηκε στο χορτάρι από μαρκάρισμα του Μασόν, ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, όμως μετά από παρέμβαση του VAR ο Ζαμπαλάς πήρε πίσω την απόφασή του.

Οι «βυσσινί» δεν επαναπαύθηκαν και συνέχιζαν να πιέζουν, για να βρουν και τρίτο γκολ. Ο Σαγκάλ επιχείρησε μακρινό σουτ και ο Γκουγκεσασβίλι πραγματοποίησε μία εξαιρετική επέμβαση (60’). Ο Μπάκου λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, πέρασε τον Βενετικίδη και πλάσαρε σε κενή εστία, αλλά ο Μπατουμπινσικά έβαλε το πόδι του και απομάκρυνε σωτήρια (71’).

Οι Βενετικίδης και Ρόσιτς συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αυτόν τον τρόπο ο Μπάκου βρέθηκε προ κενής εστίας και μείωσε για την ομάδα του σε 2-1 στο 90’.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς

Κίτρινες: Τσακμάκης 38’, Ρόσιτς 48’, Μήτογλου 71’, Μουτουσαμί 86’

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΕΛ Novibet (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Ρόσιτς (90+3’ Ηλιάδης), Μπατουμπινσίκα, Μάσον, Σαγκάλ (84’ Χατζηστραβός), Νάορ, Ατανάσοφ, Τούπτα, Πέρεζ, Πασάς (88’ Γκαράτε)

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Ουκάκι (87’ Κίνι), Καραμάνης, Μήτογλου, Ούρονεν, Τσακμάκης, Μουτουσαμί (87’ Αμπαρτζίδης), Τσιλούλης (65’ Μπάκου), Τσούμπερ, Τσαντίλας (65’ Πνευμονίδης), Τζοβάρας (78’ Φαν Βέερτ)

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:23ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Σφοδρή σύγκρουση οχήματος - Σε σοβαρή κατάσταση η συνεπιβάτης

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Η θρησκεία επιστρέφει δυναμικά στις ΗΠΑ – Οι λόγοι πίσω από την αναβίωση της πίστης

22:00LIFESTYLE

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του πιο απρόβλεπτου τελικού – Ο Akylas με το «Ferto» και οι αντίπαλοι

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης στο Ρέθυμνο: 70χρονος τουρίστας τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στο φαράγγι των Μύλων

21:47LIFESTYLE

Για πρώτη φορά η ζωή του Μανώλη Χιώτη στο θέατρο

21:38LIFESTYLE

Ο Πιρς Μπρόσναν έγινε 73 ετών και πόζαρε κάτω από το ουράνιο τόξο

21:30LIFESTYLE

Live blog - Eurovision 2026: Ξεκίνησε o 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού - Φαβορί ο Akylas με το «Ferto»

21:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Υποβιβάστηκε η ΑΕΛ, αγωνιά ο Asteras Aktor

21:24LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μεγάλη αγωνία για τους φανς της Σουηδίας - Η λιποθυμία και το πρόβλημα στη φωνή

21:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος 2-1: Κέρδισαν αλλά έπεσαν οι «βυσσινί»

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας – Τραυματίστηκε η 72χρονη ένοικος

21:03LIFESTYLE

Φουντώνουν οι φήμες για το ειδύλλιο Κένταλ Τζένερ-Τζέικομπ Ελόρντι: Εθεάθησαν μαζί στην Χαβάη

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν κι έδωσαν παράταση στην παραμονή οι Αρκάδες

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος και στη συνέχεια ο οδηγός του επιτέθηκε με μαχαίρι

20:46ΕΘΝΙΚΑ

Το drone στη Λευκάδα, ο τουρκικός νόμος για Αιγαίο και Μεσόγειο και η ανάγκη θέσπισης Συνορεύουσας Ζώνης - Το σημαντικό νομικό εργαλείο της Ελλάδας απέναντι σε οποιαδήποτε υβριδική απειλή

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στο Μεταξουργείο - Διακοπή κυκλοφορίας

20:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα πρόθυρα αυτοδιάλυσης ο ΣΥΡΙΖΑ - Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη - Βαριές κουβέντες

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινή δήλωση Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας για θέματα μετανάστευσης στην Ανατολική Μεσόγειο

20:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχίζεται η αστάθεια τα επόμενα 24ωρα - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

19:47WHAT THE FACT

Τέλος τα leggings: Αυτή είναι η νέα τάση στα αθλητικά looks

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:42LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανατροπή στα προγνωστικά - Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για τον Akylas

14:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος»: 37χρονος εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

21:30LIFESTYLE

Live blog - Eurovision 2026: Ξεκίνησε o 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού - Φαβορί ο Akylas με το «Ferto»

20:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα πρόθυρα αυτοδιάλυσης ο ΣΥΡΙΖΑ - Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη - Βαριές κουβέντες

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που πετάχτηκε μπροστά σε εν κινήσει τρένο

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

21:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Υποβιβάστηκε η ΑΕΛ, αγωνιά ο Asteras Aktor

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος και στη συνέχεια ο οδηγός του επιτέθηκε με μαχαίρι

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άθλιες εικόνες από τη νέα τρώγλη όπου ζούσαν τρία αδέλφια - Τι λέει ο παππούς τους

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Πολάκη στον Φάμελλο για τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - «Δυστυχώς τόσος είναι!»

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

17:37LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Αυτό το λάθος κάνω και δεν έχω προσωπική ζωή»

20:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχίζεται η αστάθεια τα επόμενα 24ωρα - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

16:45WHAT THE FACT

Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής σε γεώτρηση βάθους άνω των 520 μέτρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ