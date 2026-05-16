ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος 2-1: Κέρδισαν αλλά έπεσαν οι «βυσσινί»
Η ΑΕΛ Novibet επικράτησε 2-1 του Ατρομήτου στη Λάρισα. Παρά το θετικό αποτέλεσμα η ομάδα του Τζιανλούκα Φέστα έπεσε στη Super League 2. Τα τέρματα των «βυσσινί» πέτυχαν οι Μασόν στο 13’ και Τούπτα στο 34’. Το γκολ της «τιμής» πέτυχε για τους φιλοξενούμενους ο Μπάκου στο 90’.
Η εξέλιξη του αγώνα
Στην πρώτη επικίνδυνη φάση του παιχνιδιού, η ΑΕΛ «άνοιξε» το σκορ στο 13ο λεπτό. Η άμυνα του Ατρομήτου δεν απομάκρυνε σωστά, η μπάλα έφτασε στον Μασόν και αυτός με δυνατό σουτ νίκησε τον Γκουγκεσασβίλι για το 1-0. Στη συνέχεια, οι «βυσσινί» πίεζαν για να πετύχουν δεύτερο τέρμα, όμως δεν μπόρεσαν να γίνουν απειλητικοί.
Ο Σαγκάλ πήρε μέτρα στο γήπεδο, τροφοδότησε τον Τούπτα και εκείνος χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 των γηπεδούχων στο 34’. Η ομάδα του Κέρκεζ άγγιξε το γκολ στο 44’, όταν ο Τζοβάρας έπιασε ένα απίστευτο ψαλιδάκι, ωστόσο ο Βενετικίδης απέκρουσε εντυπωσιακά.
Η ΑΕΛ ήταν ανώτερη στο πρώτο μέρος του αγώνα και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων.
Με την επιστροφή των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι (47’). Ο Τζοβάρας βρέθηκε στο χορτάρι από μαρκάρισμα του Μασόν, ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, όμως μετά από παρέμβαση του VAR ο Ζαμπαλάς πήρε πίσω την απόφασή του.
Οι «βυσσινί» δεν επαναπαύθηκαν και συνέχιζαν να πιέζουν, για να βρουν και τρίτο γκολ. Ο Σαγκάλ επιχείρησε μακρινό σουτ και ο Γκουγκεσασβίλι πραγματοποίησε μία εξαιρετική επέμβαση (60’). Ο Μπάκου λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, πέρασε τον Βενετικίδη και πλάσαρε σε κενή εστία, αλλά ο Μπατουμπινσικά έβαλε το πόδι του και απομάκρυνε σωτήρια (71’).
Οι Βενετικίδης και Ρόσιτς συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αυτόν τον τρόπο ο Μπάκου βρέθηκε προ κενής εστίας και μείωσε για την ομάδα του σε 2-1 στο 90’.
Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς
Κίτρινες: Τσακμάκης 38’, Ρόσιτς 48’, Μήτογλου 71’, Μουτουσαμί 86’
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΑΕΛ Novibet (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Ρόσιτς (90+3’ Ηλιάδης), Μπατουμπινσίκα, Μάσον, Σαγκάλ (84’ Χατζηστραβός), Νάορ, Ατανάσοφ, Τούπτα, Πέρεζ, Πασάς (88’ Γκαράτε)
Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Ουκάκι (87’ Κίνι), Καραμάνης, Μήτογλου, Ούρονεν, Τσακμάκης, Μουτουσαμί (87’ Αμπαρτζίδης), Τσιλούλης (65’ Μπάκου), Τσούμπερ, Τσαντίλας (65’ Πνευμονίδης), Τζοβάρας (78’ Φαν Βέερτ)