Ο Πιρς Μπρόσναν έγινε 73 ετών και πόζαρε κάτω από το ουράνιο τόξο

Ο Πιρς Μπρόσναν / AP

Ο Πιρς Μπρόσναν γιόρτασε τα 73α γενέθλιά του στη Νέα Ζηλανδία το Σάββατο 16/5, όπως αποκάλυψε η σύζυγός του, Κίλι Σέι Σμιθ, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram.

Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ο Μπρόσναν φαίνεται να κρατά το καπέλο του ψηλά σε ένα καταπράσινο λιβάδι, με ένα ουράνιο τόξο να σχηματίζεται στο βάθος.

Σε άλλο στιγμιότυπο, ο 73χρονος ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστός σε παραλία, έχοντας πίσω του τον ωκεανό.

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου! Μακάρι να πραγματοποιηθούν όλα σου τα όνειρα», έγραψε η Κίλι Σέι Σμιθ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Ο Μπρόσναν και η Κίλι παντρεύτηκαν το 2001, έπειτα από επτά χρόνια σχέσης, και έχουν αποκτήσει μαζί δύο γιους, τον 29χρονο Ντύλαν και τον 25χρονο Πάρις.

Ο ηθοποιός έχει επίσης δύο γιους, τον 53χρονο Κρίστοφερ και τον 42χρονο Σον από τον πρώτο του γάμο με την Κασάνδρα Χάρις. Η Χάρις πέθανε το 1991, σε ηλικία 43 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

