Πιρς Μπρόσναν: Ο «Τζέιμς Μποντ» έκλεισε τα 71 - «Είσαι ο βράχος μου, η άγκυρα, τα πάντα μου»

Ο Πιρς Μπρόσναν γιόρτασε τα 71α γενέθλιά του και η σύζυγός του του έκανε δημόσια εξομολόγηση αγάπης

Ο «Τζέιμς Μποντ» Πιρς Μπρόσναν, γιόρτασε τα γενέθλιά του την Πέμπτη 16 Μαΐου και η σύζυγός του Κίλι Σέι απέτισε φόρο τιμής στον αγαπημένο της, σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

«Χρόνια πολλά στην αγάπη της ζωής μου», έγραψε δίπλα σε μια φωτογραφία του ηθοποιού χωρίς πουκάμισο από το παρελθόν. «Είσαι ο βράχος μου, η άγκυρά μου, τα πάντα μου… και σε αγαπώ ατελείωτα». Ο Μπρόσναν και η Κίλι Σέι γνωρίστηκαν αρχικά το 1994 στο Cabo San Lucas του Μεξικού και παντρεύτηκαν το 2001. Το ζευγάρι έχει δύο ενήλικους γιους, τον Ντίλαν 27 ετών και τον Πάρις, 23.

Ο ηθοποιός είχε αποτίσει πρόσφατα φόρο τιμής στη σύντροφό του για τον εορτασμό την «Ημέρα της Μητέρας» στις 12 Μαΐου, όταν δημοσίευσε στο Instagram ένα κολάζ με φωτογραφίες της ίδιας, της μητέρας του Μέι και της μητέρας της Κίλι, Σάρον.

«Χαρούμενη Ημέρα της Μητέρας στις αγαπημένες μου Kίλι, Mέι και Σάρον. Όλη μου την αγάπη για τους όμορφους κόσμους που έφτιαξες για τους γιους μας και εμένα, έχεις την αγάπη μου πάντα», έγραψε ο σταρ του Mamma Mia στη λεζάντα της ανάρτησης.

Για τα 60ά γενέθλια της Κίλι Σέι, τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Μπρόσναν μοιράστηκε πόσο σημαντική ήταν στη ζωή του, χαρίζοντας της ντουζίνες τριαντάφυλλα μαζί με έναν συγκινητικό φόρο τιμής στην ανάμνηση της πρώτης τους συνάντησης.

«Εξήντα τριαντάφυλλα για το κορίτσι μου με τα καστανά μάτια στα 60α γενέθλιά της», έγραψε ο Μπρόσναν στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, η οποία περιείχε μια φωτογραφία του ζευγαριού να ποζάρει με την πλούσια σύνθεση από τριαντάφυλλα που της είχε χαρίσει για την περίσταση. «Για πάντα χαρούμενος και ευλογημένος που καθόμουν εκεί όταν περπατούσες στη γωνία νωρίς ένα πρωί στο Cabo San Lucas», πρόσθεσε

Όταν ο ηθοποιός γιόρτασε τα 70α γενέθλιά του τον Μάιο του 2023, η Kίλι Σέι γιόρτασε την περίσταση δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο του συζύγου της με φόντο κίτρινα λουλούδια και έναν γαλάζιο ουρανό στο Instagram.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου», έγραψε σε εκείνο το αφιέρωμα γενεθλίων. «Σου εύχομαι ένα ευλογημένο, γενναιόδωρο και περιπετειώδες νέο ταξίδι γύρω από τον ήλιο. Δεν έχει να κάνει με το πόσο χρονών είσαι… έχει να κάνει με το πόσο τολμηρός είσαι στη ζωή. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά» Ο Μπρόσναν εμφανίστηκε σε τρεις ταινίες το 2023, συμπεριλαμβανομένων των Out-Laws, Fast Charlie και The Last Rifleman. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί στο The Great Lillian Hall, που θα κυκλοφορήσει στα HBO και Max στις 31 Μαΐου.