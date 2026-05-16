Στα πρόθυρα αυτοδιάλυσης ο ΣΥΡΙΖΑ - Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη - Βαριές κουβέντες

Το χρονικό της διαγραφής Πολάκη: Η αφορμή, η αντίδραση και η «έκρηξη»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Σε κατάσταση νέας εσωκομματικής κρίσης κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απροσδόκητη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα από απόφαση που έλαβε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος.

Όλα άρχισαν με αφορμή συνέντευξη του στελέχους του κόμματος Δημήτρη Χατζησωκράτη, ο οποίος πρότεινε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, και την ενσωμάτωσή του στο υπό ίδρυση κόμμα. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων ο κ. Χατζησωκράτης τόνισε ότι «η πρόταση που θα πρέπει να κατατεθεί για απόφαση του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα πρέπει να είναι η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ΄ του στο νέο κόμμα! Αυτό σημαίνει ότι το όνομα και σήμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατατίθεται στον Άρειο Πάγο, και η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και η κρατική επιχορήγησή του μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στο νέο κόμμα».

Ο Παύλος Πολάκης αντέδρασε έντονα με μια ανάρτηση στην οποία κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο να συγκαλέσει συνεδρίαση της ΠΓ του κόμματος, αλλά αφήνοντας σαφείς αιχμές περί αφωνίας.

«ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;;
Συγκαλεσε Πολιτικη Γραμματεια ΑΜΕΣΑ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παύλος Πολάκης.

Φάμελλος: «Αισχρό το υπονοούμενο για κρυφή ατζέντα»

Η ανάρτηση αυτή φαίνεται πως εξόργισε τον Σωκράτη Φάμελλο, ειδικά ως προς την υπόνοια ότι «υπηρετεί» αλλότρια συμφέροντα. Έτσι, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου με μια λιτή ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε τη διαγραφή του κ. Πολάκη από την ΚΟ.



Αμέσως μετά ήρθε στη δημοσιότητα και αναλυτική δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος μεταξύ άλλων τονίζει ότι «η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», κάνοντας λόγο για «αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα».

Αντέδρασε επίσης στην κατηγορία περί «αφωνίας» με το επιχείρημα ότι πραγματοποιούσε ενεργή πολιτική παρέμβαση σε επίπεδο κοινωνίας και κοινοβουλίου.

«Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.

Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια», κατέληγε στην ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελλος.

Πολάκης: Δυστυχώς τόσος είναι!

Με πολύ έντονες εκφράσεις κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου αντέδρασε ο Παύλος Πολάκης σχολιάζοντας ότι έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ αφού τρεις πρόεδροι διαδοχικά τον έχουν διαγράψει από την ΚΟ.

«Ο τελευταίος χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ», αναφέρει και συμπληρώνει συγκεκριμένα για τον Σωκράτη Φάμελλο ότι «ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως «έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την Κοινοβουλευτικη Ομάδα του ΣΎΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολίτικη Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!»

«Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει!
Με βγάζει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΧΩΡΙΣ καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος! Εγώ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΉΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ….. ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΊΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ!! Όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα», τονίζει ο κ. Πολάκης και καταλήγει:

«Θα τα πούμε στην Πολτικη Γραμματεία!!»

