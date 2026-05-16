Ιταλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος και στη συνέχεια ο οδηγός του επιτέθηκε με μαχαίρι

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν το Σάββατο στη Μόντενα, όταν οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος με μεγάλη ταχύτητα και στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Via Emilia γύρω στις 16:30, όταν ο άνδρας φέρεται να οδηγούσε επικίνδυνα και να παρέσυρε τουλάχιστον τέσσερις πεζούς. Στη συνέχεια βγήκε από το όχημα και τραυμάτισε με μαχαίρι τουλάχιστον ένα άτομο.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο, ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, σύμφωνα με την εφημερίδα La Pressa.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται μια γυναίκα που εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο όχημα και σε κατάστημα και διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδέχεται να χρειαστεί ακρωτηριασμός και στα δύο πόδια.

Μάρτυρες περιγράφουν τον δράστη ως άνδρα περίπου 30 ετών, βορειοαφρικανικής καταγωγής, ο οποίος κινούνταν ακανόνιστα πριν πέσει πάνω στο πλήθος. Μετά την επίθεση προσπάθησε να διαφύγει, ενώ τραυμάτισε τουλάχιστον ακόμη ένα άτομο με μαχαίρι, προτού ακινητοποιηθεί.

Οι ιταλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της επίθεσης.