Μαρτυρίες φρίκης από τις φυλακές «κολαστήρια» του Ιράν - Βιασμοί, εξευτελισμοί και άγριοι ξυλοδαρμοί

Αυτή η φωτογραφία αρχείου, που τραβήχτηκε τον Ιανουάριο του 1987, δείχνει τη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη του Ιράν

Snapshot Οι φυλακές στο Ιράν χαρακτηρίζονται από συστηματική χρήση βίας, βασανιστηρίων και σεξουαλικής κακοποίησης κατά κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών από 12 ετών.

Μαρτυρίες πρώην κρατουμένων αποκαλύπτουν φρικτά περιστατικά βιασμών, εξευτελισμών και ψυχολογικής βίας που διαρκούν δεκαετίες.

Η Διεθνής Αμνηστία και ο ΟΗΕ έχουν καταγράψει εκτενείς αποδείξεις για τη χρήση σεξουαλικής βίας ως μέσο καταστολής των διαδηλώσεων και της αντιπολίτευσης.

Περιπτώσεις νοσοκόμων που υπέστησαν ομαδικούς βιασμούς και βασανιστήρια κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2026 δείχνουν τη συνεχιζόμενη εφαρμογή αυτών των πρακτικών.

Κρατούμενες στη φυλακή Εβίν έχουν απαιτήσει δημόσια τον τερματισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης κατά τη διάρκεια των σωματικών ελέγχων. Snapshot powered by AI

Οι φυλακές στο Ιράν περιγράφονται ως «κόλαση επί γης» από εκείνους που κατάφεραν να ξεφύγουν.

Βιασμοί, εξευτελισμοί, ξυλοδαρμοί και βασανιστήρια, σωματικά και ψυχολογικά είναι σε ημερήσια διάταξη για όποιον φέρει αντίρρηση στο καθεστώς και δεν «μετανοήσει».

Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας τον περασμένο μήνα διαπίστωσε ότι χιλιάδες Ιρανοί διατρέχουν κίνδυνο σεξουαλικής βίας, με παιδιά ηλικίας μόλις 14 ετών να βρίσκονται μεταξύ αυτών που δέχθηκαν επίθεση από δυνάμεις συνδεδεμένες με το IRGC κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 13ης Ιουνίου 2006, ιρανές κρατούμενες βρίσκονται στο κελί τους στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης, στο Ιράν. AP/Vahid Salemi

Ανατριχιαστικές είναι οι μαρτυρίες πρώην κρατουμένων για τα όσα συμβαίνουν στις ιρανικές φυλακές με τους περισσότερους να καταθέτουν τη φρικιαστική εμπειρία τους είτε ανώνυμα, είτε με ψευδώνυμα, σε μία συνεχή συνθήκη φόβου.

Σε μια συγκλονιστική μαρτυρία στην εφημερίδα The Australian, η Μίνα (ψευδώνυμο) περιγράφει.

«Με χτυπούσαν επανειλημμένα στο κεφάλι με ένα Κοράνι τόσο δυνατά που άρχισε να αιμορραγεί η μύτη μου. Ο ανακριτής άγγιζε επίσης το σώμα μου κάτω από τα ρούχα μου, ενώ χρησιμοποιούσε αηδιαστική σεξουαλική γλώσσα, και με ρωτούσε επανειλημμένα με ποιους συντάκτες εφημερίδων είχα κοιμηθεί».

Την απείλησαν ότι θα φέρουν τον 12χρονο γιο της και θα τον αναγκάσουν να τη βιάσει για να ομολογήσει στην τηλεόραση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό το μοτίβο χρονολογείται από δεκαετίες.

Ιρανοί κρατούμενοι εργάζονται σε μια κουζίνα στη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη του Ιράν, την Τρίτη 13 Ιουνίου 2006. Το Ιράν καυχήθηκε ότι προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα περισσότερο από οποιαδήποτε δυτική χώρα, καθώς αξιωματούχοι ξενάγησαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στη φυλακή που προκαλεί τον μεγαλύτερο φόβο στη χώρα, στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Η ξενάγηση στη φυλακή Εβίν, η πρώτη τέτοια επίσκεψη από διεθνή μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκε εν μέσω κατηγοριών από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι το Ιράν έχει παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. AP/Vahid Salemi

O «Χασάπης του Εβίν





Ο ερευνητής και πρώην πολιτικός κρατούμενος Ιράζ Μεσντάγκι έχει τεκμηριώσει περιστατικά κακοποίησης από τη δεκαετία του 1980, συμπεριλαμβανομένης της μαρτυρίας ενός 14χρονου αγοριού που βασανίστηκε από τον Μοχάμαντ Μεχράιν, γνωστό ως «Χασάπης του Εβίν», της χειρότερης φυλακής του Ιράν.

«Το 1982, με πήγαν στον τρίτο όροφο της Εισαγγελίας της Επανάστασης στην Τεχεράνη και με έβαλαν να καθίσω με δεμένα μάτια έξω από το γραφείο του Μεχράιν. Από μέσα στο δωμάτιο, άκουγα τις τρομακτικές κραυγές μιας γυναίκας. Μετά από λίγο, ο Μεχράιν με οδήγησε μέσα στο δωμάτιο· ένα γυμνό κορίτσι βρισκόταν ξαπλωμένο στο πάτωμα, ακίνητο. Καθώς έβγαινε από το δωμάτιο, μου έδωσε εντολή να τη βιάσω.

Όταν επέστρεψε και είδε ότι δεν είχα κάνει τίποτα, με χαστούκισε και διέταξε να πάρουν το κορίτσι. Στη συνέχεια, έδεσε τα χέρια και τα πόδια μου στο τραπέζι και με βίασε. Τότε είπε: «Τώρα είσαι έτοιμος για τηλεοπτική συνέντευξη».

Πιο πρόσφατες υποθέσεις υποδηλώνουν τη συνέχιση αυτών των πρακτικών. Τον Ιανουάριο του 2026, δύο νοσοκόμες επειδή περιέθαλψαν τραυματίες διαδηλωτές, συνελήφθησαν υπέστησαν ομαδικό βιασμό και βασανιστήρια από πράκτορες ασφαλείας. Ήταν τέτοιο το μένος, που η μία χρειάστηκε να υποβληθεί σε αφαίρεση μέρους του εντέρου της και ενδέχεται επίσης να χάσει τη μήτρα της, με αποτέλεσμα να εξαρτάται από σάκο κολοστομίας.

Οι φυλακές Εβίν

Επίσης, πληροφορίες θέλουν να αναγκάστηκε να υπογράψει έγγραφο στο οποίο δήλωνε ότι είχε παντρευτεί έναν από τους βιαστές της, ενώ η οικογένειά της κατέβαλε μεγάλο χρηματικό ποσό για να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή της.

Υπέγραψε επίσης δήλωση στην οποία αποδίδει την ευθύνη για την κακοποίησή της στους «ταραξίες». Η δεύτερη νοσοκόμα 33 ετών, ικέτευε τους χειρουργούς να την αφήσουν να πεθάνει και τώρα κρατείται στο νοσοκομείο υπό την εποπτεία του IRGC.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει αναφέρει ότι κορίτσια μόλις 12 ετών έχουν βιαστεί σε μια προσπάθεια να τους προκαλέσουν μόνιμη σωματική και ψυχολογική βλάβη.

Ερευνητές του ΟΗΕ έχουν επίσης διαπιστώσει ότι οι ιρανικές αρχές χρησιμοποιούν τη σεξουαλική βία παράλληλα με βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις, δολοφονίες και εξαναγκαστικές ομολογίες.

Με τα προφυλακτικά στο χέρι οι ισχυροί της φυλακής

Το 2011, λαθραία γράμματα που έγραψαν Ιρανοί κρατούμενοι ισχυρίζονταν ότι οι δεσμοφύλακες έδιναν στους εγκληματίες προφυλακτικά και τους ενθάρρυναν να βιάζουν νεαρούς ακτιβιστές της αντιπολίτευσης που κρατούνταν στο ιρανικό σωφρονιστικό σύστημα.

«Κατά τη διάρκεια των περιόδων άσκησης, οι ισχυροί ζητούν σεξ χωρίς κανένα δισταγμό. Οι εγκληματίες παρατηρούνται επανειλημμένα με προφυλακτικά στο χέρι, να κυνηγούν τα θύματά τους», δήλωσε τότε ένα ανώνυμο μέλος οικογένειας στον ιστότοπο της αντιπολίτευσης Jaras.

«Αν ο κρατούμενος δεν είναι αρκετά ισχυρός ή οι φύλακες δεν τον προστατεύουν, σίγουρα θα βιαστεί. Οι φύλακες αγνοούν όσους βλέπονται με προφυλακτικά απλώς και μόνο επειδή τα προφυλακτικά τους τα έδωσαν οι ίδιοι οι φύλακες», είπε το μέλος της οικογένειας.

Και τα τελευταία χρόνια, οι κρατούμενοι συνεχίζουν να αναφέρουν σεξουαλική παρενόχληση και ψυχολογικά βασανιστήρια.

Η οικολόγος Νιλουφάρ Μπαγιάνι έγραψε στις αρχές περιγράφοντας λεπτομερώς 1.200 ώρες ανάκρισης, κατά τη διάρκεια των οποίων, όπως είπε, απειλήθηκε με βιασμό και θάνατο, αναγκάστηκε να μιμηθεί ήχους ζώων και εξαναγκάστηκε να συμμετάσχει σε εξευτελιστικές σεξουαλικές πράξεις, σύμφωνα με το RadioLiberty.

Η χρήση σεξουαλικής βίας εντάθηκε κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του 2022, οι οποίες ξέσπασαν μετά το θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμίνι ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση.

Η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε μαρτυρίες από τουλάχιστον 45 επιζώντες, μεταξύ των οποίων άνδρες, γυναίκες και παιδιά, οι οποίοι ανέφεραν βιασμούς, ομαδικούς βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας.

Η οργάνωση δήλωσε ότι «οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν διαπράττουν φρικτές πράξεις βασανιστηρίων, όπως ξυλοδαρμούς, μαστιγώσεις, ηλεκτροσόκ, βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας εναντίον παιδιών διαδηλωτών ηλικίας μόλις 12 ετών, προκειμένου να καταστείλουν τη συμμετοχή τους στις πανεθνικές διαδηλώσεις».

Ένα από τα θύματα, ο Φαρζάντ, είπε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε ένα αστυνομικό φορτηγό, αναφέροντας: «Πράκτορες με πολιτικά μας έβαλαν να γυρίσουμε με το πρόσωπο προς τους τοίχους του οχήματος και μας έδωσαν ηλεκτροσόκ στα πόδια. Με βασάνισαν με ξυλοδαρμούς… με αποτέλεσμα να σπάσουν η μύτη και τα δόντια μου. Μου κατέβασαν το παντελόνι και με βίασαν. Έκανα πολύ εμετό».

Η Μαριάμ, η οποία υπέστη σεξουαλική επίθεση σε κέντρο κράτησης της Επαναστατικής Φρουράς, είπε ότι οι επιτιθέμενοι της την χλεύασαν, λέγοντάς της: «Είστε όλες εθισμένες στο πέος, οπότε σας προσφέραμε μια ωραία εμπειρία. Αυτό δεν είναι που επιδιώκετε από την απελευθέρωση;»

Το IranWire ανέφερε την περίπτωση της Αφσάνε, μιας 22χρονης που στάλθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά από ανάκριση το 2022, επέστρεψε στη φυλακή της Ουρμίας και αργότερα αυτοκτόνησε.

Η πρώην κρατούμενη Φατέμε Νταβάντ είπε: «Τουλάχιστον οκτώ νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και ένα 17χρονο κορίτσι, δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια της αρχικής τους ανάκρισης βιάστηκαν από μέλη της Επαναστατικής Φρουράς», αναφέρει η εφημερίδα The Australian.

Η Σαΐντε Φάτι, η οποία κρατήθηκε στη φυλακή Εβίν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του 2022, περιέγραψε τις συνθήκες σε μια μαρτυρία για το The New Humanitarian.

«Με έσυραν από το σπίτι μου και με έριξαν σε ένα σκοτεινό όχημα χωρίς να έχω ιδέα πού με πήγαιναν. Όταν το αυτοκίνητο σταμάτησε, βρισκόμασταν στις πύλες του Εβίν. Ήμουν με δεμένα μάτια και αποπροσανατολισμένη, αλλά μέσα από τα φιμέ τζάμια έβλεπα φευγαλέα: μητέρες που έκλαιγαν, ικέτευαν, απαιτούσαν να μάθουν αν τα παιδιά τους ήταν ζωντανά».

Πρόσθεσε: «[Υπήρχαν] εννέα γυναίκες σε ένα δωμάτιο διαστάσεων δύο επί τέσσερα μέτρων. Χωρίς παράθυρα. Χωρίς σκοτάδι. Τα φώτα δεν σβήναν ποτέ. Έπρεπε να κοιμόμαστε στο πάτωμα. Έπρεπε να χτυπάμε ένα κουδούνι και να περιμένουμε να μας δέσουν τα μάτια μόνο και μόνο για να πάμε στην τουαλέτα. Δεν ξέραμε αν ήταν μέρα ή νύχτα. Ήταν τόσο απάνθρωπο».

Η Νάργες Μοχάμαντι φυλακίστηκε στο Εβίν αφού η αστυνομία ηθών την συνέλαβε για «ακατάλληλη» χρήση του χιτζάμπ το 2022.

Μέσω επιστολής που έστειλε από τη φυλακή, δήλωσε στο BBC ότι η ίδια και άλλες κρατούμενες είχαν υποστεί βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Η Μοχάμαντι περιέγραψε πώς μια γνωστή ακτιβίστρια είχε τα χέρια και τα πόδια της δεμένα σε ένα άγκιστρο πάνω από το κεφάλι της στο όχημα που την μετέφερε στη φυλακή – και στη συνέχεια υπέστη σεξουαλική επίθεση από αξιωματικούς ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μείνει με μώλωπες και ουλές.

Το 2022, μια ανατριχιαστική φήμη διαδόθηκε στο κοινό: προειδοποίησαν τους γονείς να δίνουν στις κόρες τους αντισυλληπτικά χάπια πριν πάνε στις διαδηλώσεις. Το υπονοούμενο ήταν σαφές: θα μπορούσαν να υποστούν βιασμό κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Μιλώντας το 2023, η Ντιάνα Ελταχάουι της Διεθνούς Αμνηστίας δήλωσε ότι «η βία του Ιράν κατά των παιδιών αποκαλύπτει μια σκόπιμη στρατηγική για την καταστολή του ζωντανού πνεύματος της νεολαίας της χώρας και την αποτροπή τους από το να απαιτούν ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα».

Η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε ότι είχε συγκεντρώσει εκτενείς μαρτυρίες από θύματα και τις οικογένειές τους, οι οποίες περιγράφουν λεπτομερώς τις εκτεταμένες κακοποιήσεις.

Σε μια αναφορά σημειώθηκε: «Ένας πρώην κρατούμενος είπε στη Διεθνή Αμνηστία ότι, σε μια επαρχία, πράκτορες της Μπασίτζ ανάγκασαν αρκετούς αγόρια να σταθούν με τα πόδια ανοιχτά σε μια γραμμή δίπλα σε ενήλικες κρατούμενους και τους προκάλεσαν ηλεκτροσόκ στην περιοχή των γεννητικών οργάνων με ηλεκτροφόρα όπλα».

Μια μητέρα διηγήθηκε πώς ο γιος της βιάστηκε με έναν σωλήνα νερού ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Άλλες μέθοδοι περιλάμβαναν μαστιγώσεις, ηλεκτροσόκ και το να κρατούν τα κεφάλια των παιδιών κάτω από το νερό.

Τον Μάρτιο του 2024, μια ξεχωριστή έκθεση της Ανεξάρτητης Αποστολής Διερεύνησης των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε περιστατικά ομαδικού βιασμού και αναγκαστικής γύμνιας που επιβλήθηκαν σε όσους συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2022.

Τον Οκτώβριο του 2024, 22 γυναίκες πολιτικές και ιδεολογικές κρατούμενες στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης δημοσίευσαν ανοιχτή επιστολή απαιτώντας τον τερματισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια των σωματικών ελέγχων.

Διαβάστε επίσης