Ιράν: Συγκλονίζει μαρτυρία για τα βασανιστήρια στις φυλακές - «Άκουγα κραυγές θυμάτων βιασμού»

Snapshot Η Σαμπνάμ Μαντατζαντέχ φυλακίστηκε το 2009 στο Ιράν και υπέστη βασανιστήρια, κατά τη διάρκεια της κράτησής της στην πτέρυγα πληροφοριών της φυλακής Evin.

Οι ανακριτές απαιτούσαν αναγκαστικές ομολογίες και απειλούσαν να εκτελέσουν τον αδερφό της μπροστά της για να την αναγκάσουν να ομολογήσει σχέσεις με την αντιπολιτευτική οργάνωση MEK.

Οι συνθήκες κράτησης στα κέντρα όπως το Qarchak ήταν απάνθρωπες, με ανύπαρκτη ιατρική περίθαλψη, υποσιτισμό και σκόπιμη άρνηση βοήθειας στους κρατούμενους.

Μετά την απελευθέρωσή της, η Μαντατζαντέχ συνεχίζει την καταγραφή και την καταγγελία των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν από την Ελβετία, όπου ζει.

Πιστεύει ότι η αλλαγή στο Ιράν θα προέλθει από την εσωτερική οργανωμένη αντίσταση του λαού και όχι μέσω εξωτερικών στρατιωτικών επεμβάσεων.

Επί 70 ημέρες, η Σαμπνάμ Μαντατζαντέχ ζούσε μόνη της σε ένα κελί διαστάσεων περίπου τριών επί δύο μέτρων στο Ιράν. Το δωμάτιο δεν περιείχε σχεδόν τίποτα εκτός από τρεις κουβέρτες, ένα λεπτό χαλί και ένα καυτό φθορίζον φως από πάνω που δεν έσβηνε ποτέ.

Το ρολόι της είχε κατασχεθεί όταν έφτασε, μαζί με κάθε προσωπικό αντικείμενο που κουβαλούσε, αφήνοντάς την χωρίς τρόπο να καταλάβει αν ήταν μέρα ή νύχτα. Αλλά η σιωπή σπάνια διαρκούσε αρκετά για να γίνει παρήγορη, καθώς από άλλα σημεία του Τμήματος 209 της φυλακής Evin, η Μαντατζαντέχ άκουγε γυναίκες να ουρλιάζουν από ξυλοδαρμούς και βιασμούς.

«Ακούς ανθρώπους να ουρλιάζουν, να κλαίνε, να παρακαλούν. Μερικές φορές φαντάζεσαι ότι οι φωνές είναι μέλη της οικογένειάς σου. Νομίζεις ότι ίσως είναι ο αδερφός σου ή η αδερφή σου. Θέλουν να το ακούσεις και θέλουν να σπάσεις», αφηγείται στη DailyMail.

Έπειτα, η πόρτα αναπόφευκτα άνοιγε, σηματοδοτώντας τη σειρά της. «Μπορούμε να σου κάνουμε τα πάντα και κανείς δεν θα ακούσει τη φωνή σου», της είπαν οι ανακριτές καθώς άρχισαν να την χτυπούν.

Συνελήφθη το 2009

Η Μαντατζαντέχ ήταν 21 ετών όταν συνελήφθη στην Τεχεράνη το 2009 και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για αντίθεση στο καθεστώς.

Η Σαμπνάμ Μαντατζαντέχ

Εκείνη την εποχή, σπούδαζε πληροφορική στο πανεπιστήμιο και είχε συμμετάσχει στο φοιτητικό κίνημα διαμαρτυρίας του Ιράν κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Περισσότερο από μια δεκαετία μετά την απελευθέρωσή της από το βάναυσο κέντρο κράτησης του Ιράν, η 38χρονη Μαντατζαντέχ δεν μπορεί ακόμα να ξεπεράσει τις φρικαλεότητες που είδε κατά τη διάρκεια της φυλάκισής της, καθώς μοιράζεται την λεπτομερή της αφήγηση με την DailyMail.

Την ημέρα της σύλληψής της, μετακινούνταν με ταξί για να συναντήσει άλλους ακτιβιστές όταν οι αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών σταμάτησαν το όχημα. «Δεν έδειξαν ταυτότητα ούτε εξήγησαν τίποτα», λέει. «Στην αρχή, δεν κατάλαβα καν ότι με συλλάμβαναν - ένιωσα σαν απαγωγή».

Οι αξιωματικοί αρχικά της είπαν ότι κρατούνταν για μικρές παραβάσεις, υπονοώντας ότι μπορεί να σχετίζονται με παραβιάσεις του ενδυματολογικού κώδικα. Μόνο αργότερα, αφού μεταφέρθηκε στην πτέρυγα πληροφοριών της φυλακής Έβιν, κατάλαβε τον πραγματικό λόγο της σύλληψής της.

«Με οδήγησαν στο Τμήμα 209 των φυλακών Evin, το οποίο ελέγχεται από τις υπηρεσίες πληροφοριών. Είναι ένα πολύ διαβόητο μέρος, με πολλά κελιά απομόνωσης. Εκεί κρατούν άτομα που κατηγορούνται για πολιτικές δραστηριότητες», λέει.

Η Μαντατζαντέχ λέει ότι οι αξιωματικοί των υπηρεσιών πληροφοριών απαίτησαν να ομολογήσει τις σχέσεις της με την MEK, το εξόριστο κίνημα της αντιπολίτευσης που είναι επίσημα γνωστό ως Mujahedin-e Khalq, επειδή ορισμένοι συγγενείς της συνδέονταν με την οργάνωση.

«Ήθελαν αναγκαστικές ομολογίες»

Οι ανακριτές ήθελαν να καταγγείλει δημόσια την ομάδα και να συμμετάσχει σε μια τηλεοπτική ομολογία. «Ήθελαν να πω ό,τι μου έλεγαν να πω», θυμάται. «Ήθελαν αναγκαστικές ομολογίες».

Όταν αρνήθηκε, ξυλοκοπήθηκε άγρια ​​με ξύλα, καρέκλες και μαστίγια. Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, της έδεσαν τα μάτια και την ανάγκασαν να κοιτάζει προς τον τοίχο, ενώ έως και έξι φρουροί την περικύκλωναν και πραγματοποιούσαν τη βίαιη επίθεση. Οι φρουροί την απείλησαν να τη βιάσουν, χλευάζοντας ότι κανείς δεν θα άκουγε τις κραυγές της.

Μία από τις πιο τραυματικές στιγμές της φυλάκισής της ήταν κατά τη διάρκεια μιας ανάκρισης που αφορούσε τον αδελφό της, ο οποίος είχε συλληφθεί μαζί της.

Μια μέρα, οι φρουροί διέταξαν τη Μαντατζαντέχ να αφαιρέσει το μάλλινο κάλυμμα. Ο αδελφός της στεκόταν μπροστά της περιτριγυρισμένος από ανακριτές. «Με ανάγκασαν να κοιτάξω καθώς άρχισαν να τον χτυπούν μπροστά μου», λέει. «Ήθελαν να κάνει ψευδή ομολογία και ήθελαν να με πείσει να κάνω κι εγώ μία».

Λέει ότι οι ανακριτές απείλησαν να εκτελέσουν και τους δύο, λέγοντας ότι θα εκτελέσουν πρώτα τον αδελφό της καθώς εκείνη παρακολουθούσε. «Θα τον δεις για τελευταία φορά», την χλεύασαν.

Μετά από αυτό, σταμάτησε να κοιμάται. «Κάθε βράδυ έμενα ξύπνια περιμένοντάς τους να έρθουν», λέει. «Ήθελα να είμαι ξύπνια αν έρχονταν να με πάνε στην εκτέλεσή μου».

Τα συνεχή ψυχικά βασανιστήρια ήταν χειρότερα από τους ξυλοδαρμούς, είπε, καθώς οι άνδρες απειλούσαν συστηματικά να συλλάβουν και να βασανίσουν άλλα μέλη της οικογένειάς της. «Μου είπαν ότι οι γονείς και οι φίλοι μου ήταν ήδη υπό κράτηση. Είπαν ότι κανείς δεν ήξερε πού ήμουν και κανείς δεν θα με βοηθούσε».

«Κανείς δεν ακούει τη φωνή τους»

Η Μαντατζαντέχ λέει ότι άκουσε επανειλημμένες αφηγήσεις από άλλους κρατούμενους που περιέγραφαν βιασμούς κατά τη διάρκεια ανακρίσεων, ιδιαίτερα γυναίκες που κρατούνταν με κατηγορίες κοινού ποινικού δικαίου και δεν είχαν εξωτερική ορατότητα ή πολιτική υποστήριξη.

«Για τους κοινούς κρατούμενους, κανείς δεν ακούει τη φωνή τους», λέει. «Πολλές από αυτές ήταν φτωχές γυναίκες χωρίς κανείς να τις προστατεύει». Μια γυναίκα που γνώρισε είχε βιαστεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια ανακρίσεων μέχρι που υπέγραψε ομολογία.

«Ήταν μητέρα δύο παιδιών», λέει η Μαντατζαντέχ. «Αρχικά αρνήθηκε να ομολογήσει. Αλλά μετά από επανειλημμένους βιασμούς και βασανιστήρια, τελικά ομολόγησε».

Μέσα στην απομόνωση, ανέπτυξε ρουτίνες για να διατηρήσει την ψυχική της υγεία, όπως άσκηση, νοερή επανάληψη μαθημάτων του πανεπιστημίου και απαγγελία τραγουδιών στον εαυτό της επειδή της αρνήθηκαν βιβλία, στυλό και χαρτί. «Προσπάθησα να κρατήσω το μυαλό μου ενεργό», λέει. «Γιατί αν χάσεις το μυαλό σου εκεί, χάνεις τα πάντα».

Η Μαντατζαντέχ την ημέρα της αποφυλάκισής της

Έγραψε επίσης σημάδια στους τοίχους για να μετρήσει τις μέρες που κρατήθηκε στο κελί. «Χάνεις την αίσθηση της πραγματικότητας πολύ γρήγορα», λέει.

Η Μαντατζαντέχ βρήκε επίσης παρηγοριά στη μνήμη όσων είχαν επιβιώσει πριν από αυτήν, βρίσκοντας παρηγοριά σε μια επιγραφή στον τοίχο του κελιού που άφησε ένας εξέχων κρατούμενος.

«Είναι έθιμο σε αυτές τις φυλακές οι προηγούμενοι κρατούμενοι να γράφουν κάτι στον τοίχο», εξήγησε. «Όταν μπήκα στο κελί, είδα γραμμένο το όνομα Saeed Masouri. Το να βλέπω το όνομά του μου έδωσε δύναμη».

«Μου θύμισε ότι δεν είμαι η πρώτη που βιώνω αυτή τη φυλάκιση και δεν θα είμαι η τελευταία, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το καθεστώς».

Η Μασούρι, η οποία είναι η μακροβιότερη πολιτική κρατούμενη στο Ιράν, βρισκόταν στην πτέρυγα των μελλοθανάτων για πάνω από 25 χρόνια. Η Μαντατζαντέχ άφησε το δικό της μήνυμα στον τοίχο, χαράζοντας έναν στίχο του Πέρση ποιητή του 14ου αιώνα Χαφίζ Σιραζί. «Η γη και ο ουρανός δεν μπόρεσαν να κρατήσουν αυτή την εμπιστοσύνη του ρολογιού. Κι όμως, η καημένη η τρελή μου έμεινε κολλημένη με τόσο σκληρή τύχη», αναφέρει ο στίχος.

Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση

Μετά από 70 ημέρες σε απομόνωση, καταδικάστηκε επίσημα σε πέντε χρόνια φυλάκιση και μεταφέρθηκε σε διάφορες φυλακές, συμπεριλαμβανομένων των φυλακών Γκοχαρντάστ στο Καράτζ και Καρτσάκ στο Βαραμίν, όπου, όπως λέει, οι συνθήκες επιδεινώθηκαν περαιτέρω.

«Η κατάσταση στο Qarchak ήταν χειρότερη από οπουδήποτε αλλού», λέει. «Το νερό δεν ήταν πόσιμο. Ακόμα και το πλύσιμο των ρούχων με αυτό τα κατέστρεφε σχεδόν αμέσως». Το φαγητό ήταν σάπιο και μη βρώσιμο, οι κρατούμενοι αρρώσταιναν συνεχώς και ήταν σοβαρά υποσιτισμένοι. «Πρακτικά δεν τρώγαμε ποτέ κρέας», λέει. «Κυρίως ρύζι και νερουλό στιφάδο».

Τα βασικά είδη έπρεπε να αγοράζονται από τα καταστήματα των φυλακών σε διογκωμένες τιμές, αφήνοντας τους φτωχότερους κρατούμενους εξαρτημένους από ανεπαρκή εφόδια της φυλακής. «Μερικές φορές υπήρχε κονσέρβα τόνου στο κατάστημα, ίσως μία φορά το μήνα», λέει. «Αλλά πολλοί κρατούμενοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα».

Ανύπαρκτη ιατρική περίθαλψη

Εν τω μεταξύ, η ιατρική περίθαλψη μέσα στη φυλακή ήταν ανύπαρκτη και η άρνηση της σωτήριας περίθαλψης ήταν μια άλλη σκόπιμη μορφή τιμωρίας που χρησιμοποιούνταν εναντίον των κρατουμένων.

«Δεν σας φέραμε εδώ για να σας περιποιηθούμε. Σας φέραμε εδώ για να σας βασανίσουμε», έλεγε ο γιατρός της φυλακής όταν οι κρατούμενοι παρακαλούσαν για θεραπεία. «Υπήρχαν κρατούμενοι που πέθαιναν επειδή δεν λάμβαναν φροντίδα», λέει, «Οι αρχές αρνούνταν να τους μεταφέρουν σε νοσοκομεία».

Παρά τη συνεχή παρακολούθηση, η Μαντατζαντέχ άρχισε να καταγράφει κρυφά όσα είδε μέσα στο σωφρονιστικό σύστημα. Μετέφερε λαθραία γράμματα και μαρτυρίες έξω μέσω τηλεφωνημάτων και οικογενειακών επισκέψεων.

Μερικές από αυτές τις ιστορίες έφτασαν αργότερα σε διεθνείς οργανισμούς και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία ανέφερε την υπόθεσή της σε αναφορές για το Ιράν.

Μεταξύ των γυναικών που γνώρισε στη φυλακή ήταν η Shirin Alam-Holi, μια Κούρδισα πολιτική κρατούμενη που έγινε μια από τις πιο στενές της φίλες αφού κρατήθηκαν μαζί στο ίδιο κελί. Η Alam-Holi δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της πριν από τη φυλακή, επομένως άλλοι κρατούμενοι μαζεύονταν και της δίδασκαν ιστορία, γεωγραφία και άλλα μαθήματα.

Η Alam-Holi ήλπιζε να περάσει τις εξετάσεις της στο μέλλον, αλλά αυτό το όνειρο διαλύθηκε γρήγορα όταν καταδικάστηκε σε θάνατο. «Της είπα ότι δεν θα συνέβαινε», λέει η Μαντατζαντέχ, «της είπα ότι οι άνθρωποι έξω θα προσπαθούσαν να σταματήσουν την εκτέλεσή της».

«Κάναμε σχέδια για το μέλλον, φανταζόμενοι ότι μετά την απελευθέρωσή μας θα ταξιδεύαμε, θα πηγαίναμε στα βουνά κοντά στο Ταμπρίζ και θα ζούσαμε ελεύθερα. Μιλούσε επίσης τουρκικά, τη μητρική μου γλώσσα, οπότε τραγουδούσαμε μαζί».

Ένα βράδυ, οι φρουροί ήρθαν για το Αλάμ-Χόλι, ισχυριζόμενοι ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τα χαρτιά στην υπόθεσή της. «Έκλεισαν όλες τις πόρτες της φυλακής αφού την πήραν», λέει η Μαντατζαντέχ. «Καταλάβαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά». Η Ματνατζαντέχ περίμενε όλη νύχτα να επιστρέψει, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ.

Εκείνο το πρωί, στις 9 Μαΐου 2010, η Αλάμ-Χόλι εκτελέστηκε δι' απαγχονισμού μαζί με τέσσερις άλλους κρατούμενους.

Γλυκόπικρη η απελευθέρωση

Αφού επέζησε πέντε χρόνια κακοποίησης, ανάκρισης και άθλιων συνθηκών στα πιο διαβόητα κέντρα κράτησης του Ιράν, η Μαντατζαντέχ τελικά αφέθηκε ελεύθερη.

Η απελευθέρωσή της, λέει, ήταν γλυκόπικρη. «Ήταν πολύ δύσκολο. Η έξοδος από τη φυλακή σήμαινε να αφήσω πίσω τόσους πολλούς ανθρώπους που νοιαζόμουν. Θυμάμαι να βλέπω τις οικογένειες άλλων κρατουμένων, ειδικά παιδιά των οποίων οι μητέρες ήταν ακόμα μέσα». «Αυτό ήταν πολύ δύσκολο».

Ταυτόχρονα, λέει ότι ένιωθε μεγάλη ευθύνη να συνεχίσει να μιλάει ενάντια στις αδικίες του καθεστώτος - τις συνέπειες των οποίων γνώριζε πολύ καλά.

«Στην αρχή, έμεινα στο Ιράν και προσπάθησα να συνεχίσω τις σπουδές και τον ακτιβισμό μου. Αλλά με παρακολουθούσαν συνεχώς. Με έπαιρναν τηλέφωνο και μου υπενθύμιζαν ότι ήξεραν τι έκανα», λέει.

«Ένιωθα σαν να είχα φύγει από τη φυλακή και να είχα μπει σε ένα νέο είδος φυλακής. Συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι, οπότε έφυγα από το Ιράν. Δεν έφυγα για μια καλύτερη ζωή, αλλά για να συνεχίσω τη δουλειά μου και να μιλήσω για όσα είχα δει».

Η Μαντατζάντεχ ζει ​​τώρα στην Ελβετία, όπου συνεργάζεται με οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

Δεν έχει σχεδόν καμία επαφή με την οικογένειά της που βρίσκεται ακόμα στη χώρα, καθώς προηγουμένως είχαν παρενοχληθεί και ανακριθεί επειδή της μίλησαν. «Είναι μια θυσία που είμαι πρόθυμη να κάνω», λέει, «Όταν έφυγα από το Ιράν, δεν ήταν για προσωπική ελευθερία ή άνεση». Ήταν μια δέσμευση να συνεχίσω αυτό το έργο».

«Η πραγματική αλλαγή θα έρθει από το εσωτερικό του Ιράν»

Εν μέσω μιας τεταμένης, αδιέξοδης σύγκρουσης όπου οι Ιρανοί πολίτες υφίστανται το κύριο βάρος των αεροπορικών επιδρομών και των απειλών, η Μαντατζαντέχ ρωτήθηκε αν είναι δυνατή μια εγχώρια επανάσταση ή αν οι βόμβες του Τραμπ είναι ο μόνος τρόπος για να ανατραπεί το καθεστώς.

«Οι άνθρωποι υποφέρουν, κανείς δεν θέλει να βομβαρδιστεί η χώρα τους. Αυτή η ιδέα δεν είναι πραγματική. Οι άνθρωποι θέλουν αλλαγή, αλλά όχι μέσω της καταστροφής της ίδιας τους της χώρας», μου είπε.

«Τίποτα δεν συνέβη τους τελευταίους μήνες. Ορισμένες βασικές προσωπικότητες σκοτώθηκαν, αλλά το καθεστώς παραμένει ισχυρό. Πιστεύω ότι η πραγματική αλλαγή θα έρθει από το εσωτερικό του Ιράν, από τον λαό και από την οργανωμένη αντίσταση».

