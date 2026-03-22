Τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Ιράν ως μέσο καταστολής - Θύματα 12 ετών χρησιμοποιούνται ως «δείγμα»
Το καθεστώς του Ιράν κατηγορείται εδώ και χρόνια ότι χρησιμοποιεί τη σεξουαλική βία ως μέσο καταστολής της διαφωνίας, με νέες αποκαλύψεις να εντείνουν την παγκόσμια κατακραυγή για τις πρακτικές των αρχών.

Σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας χιλιάδες Ιρανοί πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ καταγράφονται περιστατικά ακόμη και σε βάρος παιδιών από την ηλικία των 14 ετών. Οι καταγγελίες εστιάζουν στη δράση των Φρουρών της Επανάστασης, που φέρονται να χρησιμοποιούν ακραία βία για την καταστολή των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγορούνται ότι προχώρησαν σε μαζικές εκτελέσεις διαδηλωτών που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις τον Ιανουάριο, ενώ οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για ένα μοτίβο συστηματικής κακοποίησης κρατουμένων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι καταγγελίες για σεξουαλική βία ως εργαλείο εκφοβισμού. Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας αναφέρει ότι κορίτσια ακόμη και 12 ετών υπέστησαν βιασμό, με στόχο –όπως επισημαίνεται– την πρόκληση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής βλάβης.

Μαρτυρίες επιζώντων περιγράφουν σκηνές ακραίας βίας, με ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ και σεξουαλικές επιθέσεις μέσα σε οχήματα ή κέντρα κράτησης. Σε μία περίπτωση, νεαρός διαδηλωτής κατήγγειλε ότι βιάστηκε ομαδικά μέσα σε βαν των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Στόχος ακόμη και ανήλικοι

Οι καταγγελίες δεν περιορίζονται σε ενήλικες. Διεθνείς οργανισμοί κάνουν λόγο για συστηματική κακοποίηση ανηλίκων, με παιδιά να υφίστανται βασανιστήρια και σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αναφέρεται, οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποιούν τέτοιες πρακτικές για να εξαναγκάσουν ομολογίες, αλλά και για να στείλουν μήνυμα αποτροπής προς την κοινωνία.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση 19χρονου διαδηλωτή, στο σπίτι του οποίου εισέβαλαν άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με καταγγελίες, τον εξευτέλισαν μαζί με τις αδελφές του –η μία εκ των οποίων ήταν ανήλικη– και προχώρησαν σε σεξουαλική κακοποίηση πριν τον καταδικάσουν σε θάνατο. Η τύχη του παραμένει άγνωστη.

Επιθέσεις ακόμη και σε υγειονομικούς

Σοκ προκαλούν και οι καταγγελίες για επιθέσεις σε ιατρικό προσωπικό. Δύο νοσηλεύτριες από νοσοκομείο της Τεχεράνης φέρονται να συνελήφθησαν επειδή περιέθαλψαν τραυματισμένους διαδηλωτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστησαν ομαδικό βιασμό και βασανιστήρια από άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας, με τις επιπτώσεις στην υγεία τους να είναι σοβαρότατες. Σε μία από τις περιπτώσεις, η κατάσταση της υγείας της γυναίκας χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ παραμένει υπό επιτήρηση.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι δέχθηκαν πιέσεις να υπογράψουν έγγραφα που αλλοιώνουν τα πραγματικά γεγονότα, αποδίδοντας τις επιθέσεις σε «ταραχοποιούς».

Το υπόβαθρο των διαδηλώσεων

Οι καταγγελίες αυτές έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη βαρύ ιστορικό. Το 2022, μαζικές διαδηλώσεις ξέσπασαν μετά τον θάνατο της Mahsa Amini, που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη.

Τουλάχιστον 45 επιζώντες εκείνων των κινητοποιήσεων –μεταξύ τους άνδρες, γυναίκες και παιδιά– κατέθεσαν ότι υπέστησαν βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια της κράτησης τους, σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία.

Μέθοδοι τρόμου και εκφοβισμού

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιγράφουν ένα ευρύ φάσμα βασανιστηρίων που φέρονται να χρησιμοποιούνται συστηματικά: ηλεκτροσόκ, μαστιγώσεις, εικονικές εκτελέσεις, στέρηση ύπνου, αλλά και ακραίες πρακτικές όπως η ανάρτηση κρατουμένων σε επώδυνες στάσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, καταγγέλλεται ότι οι αρχές χρησιμοποίησαν σεξουαλική βία ως μέσο ταπείνωσης και «παραδειγματισμού», ακόμη και σε βάρος παιδιών.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για απειλές ότι, σε περίπτωση που τα θύματα μιλήσουν, θα υποστούν ακόμη χειρότερη κακοποίηση ή θα βρεθούν νεκρά.

Κλίμα φόβου και διεθνής ανησυχία

Ερευνητές του ΟΗΕ επισημαίνουν ότι η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται παράλληλα με αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια και εξαναγκασμένες ομολογίες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής καταστολής.

Οργανώσεις τονίζουν ότι πολλά θύματα δεν καταγγέλλουν όσα υπέστησαν, είτε λόγω φόβου αντιποίνων είτε λόγω κοινωνικού στιγματισμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πραγματική έκταση του φαινομένου ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη.

Παρά τη διεθνή πίεση, οι καταγγελίες συνεχίζονται, σκιαγραφώντας ένα περιβάλλον όπου η βία χρησιμοποιείται συστηματικά για την καταστολή κάθε μορφής αντίδρασης απέναντι στο καθεστώς.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:23ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Κολόνα φωτισμού έπεσε πάνω σε 6χρονο παιδί

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Ιράν ως μέσο καταστολής - Θύματα 12 ετών χρησιμοποιούντα ως «δείγμα» τρόμου στους διαδηλωτές

09:14ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Με ανώνυμο τηλεφώνημα στην ΕΛΑΣ ξεκίνησε η έρευνα - Οι εκπομπές που μπήκαν στο μικροσκόπιο

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Κλειδώνει στα 930-940 ευρώ - Τι κερδίζουν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι

08:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Κώστας Κρομμύδας στο Newsbomb: Τα μυστικά των bestsellers, το AI και γιατί οι νέοι δεν διαβάζουν

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκά μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή

07:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μήπως το iPhone σας παρακολουθεί; Εκατοντάδες εκατομμύρια συσκευές σε κίνδυνο

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Dacia κάνει το κάμπινγκ πιο εύκολο από ποτέ

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Μυστήριο με το χειρόγραφο σχεδιάγραμμα του 58χρονου κατάσκοπου - Τα αρχεία που έστελνε στη Πολωνία

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτυπάει κατοικία στο Αράντ - Σκληρές εικόνες

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανός στρατιωτικός ταξίδεψε μέχρι την Βέροια για να βαφτιστεί χριστιανός

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εισήγηση του 2006 για κατασκευή πυρηνικού σταθμού στην Ελλάδα και το υπουργείο που «ζούσε σε άλλο κόσμο»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Βιντεοσκοπούσαν τα «βασανιστήριά» του - Ανατριχιάζουν οι νέες αποκαλύψεις

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Reuters: Η κρίση με το Ιράν πιέζει τον Τραμπ - «Χάνει τον έλεγχο στον πόλεμο»

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα ψιλά γράμματα και τα παράδοξα των δημοσκοπήσεων του Μαρτίου 

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τα πλοκάμια των Φρουρών της Επανάστασης στην Ελλάδα: Η τράπεζα, τα κοντέινερ και τα ακίνητα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Διώξεις για 4 κακουργήματα, αρνείται τις κατηγορίες - Πώς έφτασε στη σύλληψη η ΕΛ.ΑΣ.

06:56LIFESTYLE

Ο Άγγελος Ανδριόπουλος στο Newsbomb: «Ποτέ δεν έπαψα να νιώθω ξένος σεοτιδήποτε έκανα εκτός της υποκριτικής»

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα – κόλαση στη Δυτική Όχθη: Εμπρηστικές επιθέσεις σε παλαιστινιακά χωριά – Δυνάμεις του IDF στα σημεία της έντασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τα πλοκάμια των Φρουρών της Επανάστασης στην Ελλάδα: Η τράπεζα, τα κοντέινερ και τα ακίνητα

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Κλειδώνει στα 930-940 ευρώ - Τι κερδίζουν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι

15:50LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτυπάει κατοικία στο Αράντ - Σκληρές εικόνες

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Βιντεοσκοπούσαν τα «βασανιστήριά» του - Ανατριχιάζουν οι νέες αποκαλύψεις

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη τροπή - Τελεσίγραφο 48 ωρών από Τραμπ σε Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Πάνω από 100 τραυματίες στο Ισραήλ από τα τελευταία χτυπήματα της Τεχεράνης – Εγκρίθηκαν πλήγματα του IDF «σε όλα τα μέτωπα»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Με ανώνυμο τηλεφώνημα στην ΕΛΑΣ ξεκίνησε η έρευνα - Οι εκπομπές που μπήκαν στο μικροσκόπιο

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Μονομελές Εφετείο Πειραιά: «Έπρεπε να αναστήσω αυτό το παιδί», απαντά η δικηγόρος που δεν παρέστη σε δίκη λόγω πρόωρου τοκετού

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Συνεχίζεται το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία – Τα νεότερα στοιχεία για την 25η Μαρτίου

07:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μήπως το iPhone σας παρακολουθεί; Εκατοντάδες εκατομμύρια συσκευές σε κίνδυνο

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Μυστήριο με το χειρόγραφο σχεδιάγραμμα του 58χρονου κατάσκοπου - Τα αρχεία που έστελνε στη Πολωνία

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανός στρατιωτικός ταξίδεψε μέχρι την Βέροια για να βαφτιστεί χριστιανός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ