Τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Ιράν ως μέσο καταστολής - Θύματα 12 ετών χρησιμοποιούνται ως «δείγμα»

Το καθεστώς του Ιράν κατηγορείται εδώ και χρόνια ότι χρησιμοποιεί τη σεξουαλική βία ως μέσο καταστολής της διαφωνίας, με νέες αποκαλύψεις να εντείνουν την παγκόσμια κατακραυγή για τις πρακτικές των αρχών.

Σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας χιλιάδες Ιρανοί πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ καταγράφονται περιστατικά ακόμη και σε βάρος παιδιών από την ηλικία των 14 ετών. Οι καταγγελίες εστιάζουν στη δράση των Φρουρών της Επανάστασης, που φέρονται να χρησιμοποιούν ακραία βία για την καταστολή των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγορούνται ότι προχώρησαν σε μαζικές εκτελέσεις διαδηλωτών που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις τον Ιανουάριο, ενώ οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για ένα μοτίβο συστηματικής κακοποίησης κρατουμένων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι καταγγελίες για σεξουαλική βία ως εργαλείο εκφοβισμού. Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας αναφέρει ότι κορίτσια ακόμη και 12 ετών υπέστησαν βιασμό, με στόχο –όπως επισημαίνεται– την πρόκληση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής βλάβης.

Μαρτυρίες επιζώντων περιγράφουν σκηνές ακραίας βίας, με ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ και σεξουαλικές επιθέσεις μέσα σε οχήματα ή κέντρα κράτησης. Σε μία περίπτωση, νεαρός διαδηλωτής κατήγγειλε ότι βιάστηκε ομαδικά μέσα σε βαν των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Στόχος ακόμη και ανήλικοι

Οι καταγγελίες δεν περιορίζονται σε ενήλικες. Διεθνείς οργανισμοί κάνουν λόγο για συστηματική κακοποίηση ανηλίκων, με παιδιά να υφίστανται βασανιστήρια και σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αναφέρεται, οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποιούν τέτοιες πρακτικές για να εξαναγκάσουν ομολογίες, αλλά και για να στείλουν μήνυμα αποτροπής προς την κοινωνία.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση 19χρονου διαδηλωτή, στο σπίτι του οποίου εισέβαλαν άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με καταγγελίες, τον εξευτέλισαν μαζί με τις αδελφές του –η μία εκ των οποίων ήταν ανήλικη– και προχώρησαν σε σεξουαλική κακοποίηση πριν τον καταδικάσουν σε θάνατο. Η τύχη του παραμένει άγνωστη.

Επιθέσεις ακόμη και σε υγειονομικούς

Σοκ προκαλούν και οι καταγγελίες για επιθέσεις σε ιατρικό προσωπικό. Δύο νοσηλεύτριες από νοσοκομείο της Τεχεράνης φέρονται να συνελήφθησαν επειδή περιέθαλψαν τραυματισμένους διαδηλωτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστησαν ομαδικό βιασμό και βασανιστήρια από άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας, με τις επιπτώσεις στην υγεία τους να είναι σοβαρότατες. Σε μία από τις περιπτώσεις, η κατάσταση της υγείας της γυναίκας χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ παραμένει υπό επιτήρηση.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι δέχθηκαν πιέσεις να υπογράψουν έγγραφα που αλλοιώνουν τα πραγματικά γεγονότα, αποδίδοντας τις επιθέσεις σε «ταραχοποιούς».

Το υπόβαθρο των διαδηλώσεων

Οι καταγγελίες αυτές έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη βαρύ ιστορικό. Το 2022, μαζικές διαδηλώσεις ξέσπασαν μετά τον θάνατο της Mahsa Amini, που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη.

Τουλάχιστον 45 επιζώντες εκείνων των κινητοποιήσεων –μεταξύ τους άνδρες, γυναίκες και παιδιά– κατέθεσαν ότι υπέστησαν βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια της κράτησης τους, σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία.

Μέθοδοι τρόμου και εκφοβισμού

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιγράφουν ένα ευρύ φάσμα βασανιστηρίων που φέρονται να χρησιμοποιούνται συστηματικά: ηλεκτροσόκ, μαστιγώσεις, εικονικές εκτελέσεις, στέρηση ύπνου, αλλά και ακραίες πρακτικές όπως η ανάρτηση κρατουμένων σε επώδυνες στάσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, καταγγέλλεται ότι οι αρχές χρησιμοποίησαν σεξουαλική βία ως μέσο ταπείνωσης και «παραδειγματισμού», ακόμη και σε βάρος παιδιών.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για απειλές ότι, σε περίπτωση που τα θύματα μιλήσουν, θα υποστούν ακόμη χειρότερη κακοποίηση ή θα βρεθούν νεκρά.

Κλίμα φόβου και διεθνής ανησυχία

Ερευνητές του ΟΗΕ επισημαίνουν ότι η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται παράλληλα με αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια και εξαναγκασμένες ομολογίες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής καταστολής.

Οργανώσεις τονίζουν ότι πολλά θύματα δεν καταγγέλλουν όσα υπέστησαν, είτε λόγω φόβου αντιποίνων είτε λόγω κοινωνικού στιγματισμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πραγματική έκταση του φαινομένου ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη.

Παρά τη διεθνή πίεση, οι καταγγελίες συνεχίζονται, σκιαγραφώντας ένα περιβάλλον όπου η βία χρησιμοποιείται συστηματικά για την καταστολή κάθε μορφής αντίδρασης απέναντι στο καθεστώς.

