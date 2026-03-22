Τα πλοκάμια των Φρουρών της Επανάστασης στην Ελλάδα: Η τράπεζα, τα κοντέινερ και τα ακίνητα

Σε μια τράπεζα με υποκατάστημα στην Αθήνα, σε ύποπτα φορτία που δεσμεύθηκαν στον Πειραιά και σε αγοραπωλησίες ακινήτων σε Αττική και Κρήτη έχουν εντοπιστεί «αποτυπώματα» του καθεστώτος της Τεχεράνης

Τα πλοκάμια των Φρουρών της Επανάστασης στην Ελλάδα: Η τράπεζα, τα κοντέινερ και τα ακίνητα

Διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης. Αύγουστος 2023

ΑΡ
Ίχνη των Φρουρών της Επανάστασης έχουν εντοπίσει οι Αρχές και στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Καθημερινή».

Σε μια τράπεζα με υποκατάστημα στην Αθήνα και έδρα την Τεχεράνη, σε ύποπτα φορτία που δεσμεύθηκαν στον Πειραιά, αλλά και σε αγοραπωλησίες ακινήτων σε Αττική και Κρήτη έχουν εντοπιστεί «αποτυπώματα» του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Η τράπεζα

Η Saderat περιγράφεται στο Διαδίκτυο ως μεγάλη ιρανική τράπεζα με έδρα την Τεχεράνη και δίκτυο 3.000 υποκαταστημάτων παγκοσμίως. Ένα από αυτά βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην οδό Πανεπιστημίου 25, απέναντι από τα Προπύλαια. Σε μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση, μάλιστα, το υποκατάστημα στεγάζεται σε ακίνητο που μισθώνει από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν νέες οικονομικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. την 29η Σεπτεμβρίου και αφορά σε κυρώσεις κατά μιας σειράς φυσικών και νομικών προσώπων. Μεταξύ αυτών και η τράπεζα Saderat, για την οποία αναφέρεται ότι «παρέχει χρηματοδοτική υποστήριξη, υπό μορφή δανείων, σε οντότητες που συνδέονται με το IRGC (Φρουροί της Επανάστασης). Επίσης, διευκολύνει τη διοχέτευση κεφαλαίων προς οργανώσεις - δορυφόρους της ιρανικής κυβέρνησης στην περιοχή (σ.σ. Χεζμπολάχ)».

Στην Ελλάδα, η απόφαση διαβιβάστηκε στην αρμόδια Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τον επικεφαλής της Χαράλαμπο Βουρλιώτη να διατάσσει στις αρχές Οκτωβρίου τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας. Η απόφαση παραμένει σε ισχύ έως σήμερα.

Τα κοντέινερ

Σε χώρους του τελωνείου Πειραιά στο Νέο Ικόνιο παραμένουν δεσμευμένα εμπορευματοκιβώτια έμφορτα με ράβδους τιτανίου, ειδικούς τόρνους για την επεξεργασία τους, αλλά και χημικές ουσίες, όπως πολυεστερική ρητίνη.

Πρόκειται για υλικά διττής χρήσης (στρατιωτικής και πολιτικής - εμπορικής), τα οποία σύμφωνα με ξένες, δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών επρόκειτο να καταλήξουν στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης και της σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνου Χεζμπολάχ για την κατασκευή πυρηνικών και βαλλιστικών όπλων και εκρηκτικών.

Τα ακίνητα

Στην Αστυνομία αλλά και σε υπηρεσία που δραστηριοποιείται στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα πληροφορίες για ξέπλυμα ιρανικών κεφαλαίων μέσω real estate. Η πρώτη τέτοια υπόθεση έχει ως επίκεντρο μεσιτικό γραφείο στην Κρήτη και ερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ., σε συνεννόηση με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά υπό ανέγερση οικοδομές στα νότια προάστια της Αττικής, με κεφάλαια προερχόμενα από τους Φρουρούς της Επανάστασης, σε μια ιδιότυπη μορφή επένδυσης με στόχο το ξέπλυμα κεφαλαίων. Για το θέμα έχει ενημερωθεί οικονομική αρχή που έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα υπό άκρα μυστικότητα.

Διαβάστε επίσης

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Μυστήριο με το χειρόγραφο σχεδιάγραμμα του 58χρονου κατάσκοπου - Τα αρχεία που έστελνε στη Πολωνία

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτυπάει κατοικία στο Αράντ - Σκληρές εικόνες

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανός στρατιωτικός ταξίδεψε μέχρι την Βέροια για να βαφτιστεί χριστιανός

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εισήγηση του 2006 για κατασκευή πυρηνικού σταθμού στην Ελλάδα και το υπουργείο που «ζούσε σε άλλο κόσμο»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Βιντεοσκοπούσαν τα «βασανιστήριά» του - Ανατριχιάζουν οι νέες αποκαλύψεις

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Reuters: Η κρίση με το Ιράν πιέζει τον Τραμπ - «Χάνει τον έλεγχο στον πόλεμο»

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα ψιλά γράμματα και τα παράδοξα των δημοσκοπήσεων του Μαρτίου 

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τα πλοκάμια των Φρουρών της Επανάστασης στην Ελλάδα: Η τράπεζα, τα κοντέινερ και τα ακίνητα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Διώξεις για 4 κακουργήματα, αρνείται τις κατηγορίες - Πώς έφτασε στη σύλληψη η ΕΛ.ΑΣ.

06:56LIFESTYLE

Ο Άγγελος Ανδριόπουλος στο Newsbomb: «Ποτέ δεν έπαψα να νιώθω ξένος σεοτιδήποτε έκανα εκτός της υποκριτικής»

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα – κόλαση στη Δυτική Όχθη: Εμπρηστικές επιθέσεις σε παλαιστινιακά χωριά – Δυνάμεις του IDF στα σημεία της έντασης

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Μαρτίου

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Τελευταία αγωνιστική με τεράστιο ενδιαφέρον για κορυφή, 5-8 και υποβιβασμό

06:24ΕΡΓΑΣΙΑ

Πώς αμείβονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα στην αργία της 25ης Μαρτίου

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Συνεχίζεται το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία – Τα νεότερα στοιχεία για την 25η Μαρτίου

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη τροπή - Τελεσίγραφο 48 ωρών από Τραμπ σε Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Πάνω από 100 τραυματίες στο Ισραήλ από τα τελευταία χτυπήματα της Τεχεράνης – Εγκρίθηκαν πλήγματα του IDF «σε όλα τα μέτωπα»

05:54ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 123 θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΠΕ)

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας τη Δευτέρα – Τροποποιήσεις την Κυριακή

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τα πλοκάμια των Φρουρών της Επανάστασης στην Ελλάδα: Η τράπεζα, τα κοντέινερ και τα ακίνητα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Βιντεοσκοπούσαν τα «βασανιστήριά» του - Ανατριχιάζουν οι νέες αποκαλύψεις

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:50LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη τροπή - Τελεσίγραφο 48 ωρών από Τραμπ σε Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Πάνω από 100 τραυματίες στο Ισραήλ από τα τελευταία χτυπήματα της Τεχεράνης – Εγκρίθηκαν πλήγματα του IDF «σε όλα τα μέτωπα»

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Συνεχίζεται το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία – Τα νεότερα στοιχεία για την 25η Μαρτίου

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανός στρατιωτικός ταξίδεψε μέχρι την Βέροια για να βαφτιστεί χριστιανός

21:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπιλ Γκέιτς: Τα τρία επαγγέλματα που θα «σωθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Διώξεις για 4 κακουργήματα, αρνείται τις κατηγορίες - Πώς έφτασε στη σύλληψη η ΕΛ.ΑΣ.

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εισήγηση του 2006 για κατασκευή πυρηνικού σταθμού στην Ελλάδα και το υπουργείο που «ζούσε σε άλλο κόσμο»

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Άμεσο χτύπημα του Ιράν στο Αράντ: Άγνωστoς αριθμός αγνοουμένων - Μεγάλες ζημιές σε 9 κτήρια

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Μονομελές Εφετείο Πειραιά: «Έπρεπε να αναστήσω αυτό το παιδί», απαντά η δικηγόρος που δεν παρέστη σε δίκη λόγω πρόωρου τοκετού

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα ψιλά γράμματα και τα παράδοξα των δημοσκοπήσεων του Μαρτίου 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ