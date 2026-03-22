Τα πλοκάμια των Φρουρών της Επανάστασης στην Ελλάδα: Η τράπεζα, τα κοντέινερ και τα ακίνητα

Ίχνη των Φρουρών της Επανάστασης έχουν εντοπίσει οι Αρχές και στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Καθημερινή».

Σε μια τράπεζα με υποκατάστημα στην Αθήνα και έδρα την Τεχεράνη, σε ύποπτα φορτία που δεσμεύθηκαν στον Πειραιά, αλλά και σε αγοραπωλησίες ακινήτων σε Αττική και Κρήτη έχουν εντοπιστεί «αποτυπώματα» του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Η τράπεζα

Η Saderat περιγράφεται στο Διαδίκτυο ως μεγάλη ιρανική τράπεζα με έδρα την Τεχεράνη και δίκτυο 3.000 υποκαταστημάτων παγκοσμίως. Ένα από αυτά βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην οδό Πανεπιστημίου 25, απέναντι από τα Προπύλαια. Σε μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση, μάλιστα, το υποκατάστημα στεγάζεται σε ακίνητο που μισθώνει από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν νέες οικονομικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. την 29η Σεπτεμβρίου και αφορά σε κυρώσεις κατά μιας σειράς φυσικών και νομικών προσώπων. Μεταξύ αυτών και η τράπεζα Saderat, για την οποία αναφέρεται ότι «παρέχει χρηματοδοτική υποστήριξη, υπό μορφή δανείων, σε οντότητες που συνδέονται με το IRGC (Φρουροί της Επανάστασης). Επίσης, διευκολύνει τη διοχέτευση κεφαλαίων προς οργανώσεις - δορυφόρους της ιρανικής κυβέρνησης στην περιοχή (σ.σ. Χεζμπολάχ)».

Στην Ελλάδα, η απόφαση διαβιβάστηκε στην αρμόδια Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τον επικεφαλής της Χαράλαμπο Βουρλιώτη να διατάσσει στις αρχές Οκτωβρίου τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας. Η απόφαση παραμένει σε ισχύ έως σήμερα.

Τα κοντέινερ

Σε χώρους του τελωνείου Πειραιά στο Νέο Ικόνιο παραμένουν δεσμευμένα εμπορευματοκιβώτια έμφορτα με ράβδους τιτανίου, ειδικούς τόρνους για την επεξεργασία τους, αλλά και χημικές ουσίες, όπως πολυεστερική ρητίνη.

Πρόκειται για υλικά διττής χρήσης (στρατιωτικής και πολιτικής - εμπορικής), τα οποία σύμφωνα με ξένες, δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών επρόκειτο να καταλήξουν στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης και της σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνου Χεζμπολάχ για την κατασκευή πυρηνικών και βαλλιστικών όπλων και εκρηκτικών.

Τα ακίνητα

Στην Αστυνομία αλλά και σε υπηρεσία που δραστηριοποιείται στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα πληροφορίες για ξέπλυμα ιρανικών κεφαλαίων μέσω real estate. Η πρώτη τέτοια υπόθεση έχει ως επίκεντρο μεσιτικό γραφείο στην Κρήτη και ερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ., σε συνεννόηση με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά υπό ανέγερση οικοδομές στα νότια προάστια της Αττικής, με κεφάλαια προερχόμενα από τους Φρουρούς της Επανάστασης, σε μια ιδιότυπη μορφή επένδυσης με στόχο το ξέπλυμα κεφαλαίων. Για το θέμα έχει ενημερωθεί οικονομική αρχή που έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα υπό άκρα μυστικότητα.

