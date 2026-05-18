Λάρισα: Ανήλικοι πετούσαν πέτρες, μπουκάλια και νερομπαλόνια σε διερχόμενα αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο

Τo περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση μεταξύ κατοίκων, με πολλούς να ζητούν μεγαλύτερη επιτήρηση στην περιοχή, πριν σημειωθεί σοβαρός τραυματισμός

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Λάρισα: Ανήλικοι πετούσαν πέτρες, μπουκάλια και νερομπαλόνια σε διερχόμενα αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ομάδες ανηλίκων στη Λάρισα πετούν πέτρες, μπουκάλια και νερομπαλόνια σε διερχόμενα αυτοκίνητα και πεζούς, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις.
  • Κατοικοι καταγγέλλουν ότι τα περιστατικά συμβαίνουν κυρίως βραδινές ώρες στην περιοχή της οδού Βόλου και σε άλλες περιοχές της πόλης.
  • Παρά την κλήση της αστυνομίας, οι νεαροί συνήθως αποχωρούν πριν την άφιξη των αρχών.
  • Οι κάτοικοι ζητούν αυξημένη αστυνομική επιτήρηση και παρέμβαση των γονέων για να αποτραπούν σοβαροί τραυματισμοί.
  • Βίντεο ντοκουμέντο επιβεβαιώνει την πετροβολή και ρίψη αντικειμένων από ανήλικους σε διερχόμενα οχήματα.
Snapshot powered by AI

Ανησυχία και έντονο προβληματισμό προκαλούν οι συνεχείς καταγγελίες κατοίκων της Λάρισας για ομάδες ανηλίκων που κινούνται βραδινές ώρες στην περιοχή της οδού Βόλου και φέρονται να πετούν αντικείμενα προς διερχόμενα οχήματα και πεζούς, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις.

Όπως ανέφερε κάτοικος της περιοχής, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, μία ομάδα περίπου 20 νεατών συγκεντρώθηκε κοντά στη διάβαση όπου πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη η λαϊκή αγορά. Σύμφωνα με την καταγγελία, αρκετοί φορούσαν μαύρα ρούχα, κάποιοι κινούνταν με ηλεκτρικά πατίνια, ενώ επικρατούσε ένταση, φωνές και βρισιές στην περιοχή.

Όπως καταγγέλλει η κάτοικος, τα παιδιά πετούσαν νερομπαλόνια, μπουκάλια με νερό, αλλά και πέτρες προς διερχόμενα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να ακούγονται δυνατοί θόρυβοι και χτυπήματα. Σύμφωνα με την ίδια, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε πέσει ακόμη και παλιά γλάστρα πάνω σε όχημα, γεγονός που, όπως λέει, τα ίδια τα παιδιά συζητούσαν μεταξύ τους.

Η ίδια σημειώνει πως ένα από τα μικρότερα παιδιά φορούσε μάσκα, ενώ υποστηρίζει ότι όταν αυτοκίνητο σταμάτησε στην περιοχή, οι περισσότεροι από τους νεαρούς τράπηκαν σε φυγή. Παρά το γεγονός ότι κλήθηκε η αστυνομία από πολίτη που βρέθηκε στο σημείο, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί τα παιδιά είχαν ήδη αποχωρήσει.

Η καταγγελία συνοδεύεται και από βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται νεαρός να πετά νερομπαλόνια προς διερχόμενο αυτοκίνητο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο του onlarissa.gr:

Την ίδια ώρα, κάτω από σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί Λαρισαίοι περιγράφουν ανάλογα περιστατικά τόσο στην ίδια όσο και σε άλλες περιοχές της πόλης. Πολίτης αναφέρει πως έχει δεχθεί επανειλημμένα πέτρες ενώ περνούσε βραδινές ώρες με μηχανάκι κάτω από τη διάβαση, σημειώνοντας πως στο οδόστρωμα υπάρχουν συχνά μεγάλες πέτρες και πως «ευτυχώς δεν τον πέτυχαν». Άλλος σχολιαστής κάνει λόγο για παρόμοιο περιστατικό στην οδό Ιουστινιανού, όπου παιδιά φέρονται να πετούσαν νερομπαλόνια και μπουκάλια με νερό από ταράτσα προς περαστικούς, μαθητές και γυναίκες με καρότσια.

Τα περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση μεταξύ κατοίκων, με πολλούς να ζητούν μεγαλύτερη επιτήρηση στην περιοχή, πριν σημειωθεί σοβαρός τραυματισμός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:42ΚΟΣΜΟΣ

Η αστυνομία σκότωσε αιλουροειδές - δραπέτη που ανήκε στη «Βασίλισσα των Τίγρεων της Γερμανίας»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

FIAT 600: Νέα turbo έκδοση σε προσιτή τιμή

09:37LIFESTYLE

Αντιγόνη Μπάξτον: Διερμηνέας του BBC τα «έσπασε» στον τελικό της Eurovision με το «Jalla»

09:37ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πώς μπορεί να επηρεάσει την ερωτική ζωή όσων νόσησαν ακόμη και για έξι χρόνια

09:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Νεαροί έβρεξαν με νεροπίστολα 22χρονο και έβγαζαν βίντεο – Τον χτύπησαν και τον έβρισαν

09:31WHAT THE FACT

Επιστήμονες αποκαλύπτουν ένα «εξωγήινο» μέταλλο κρυμμένο σε έναν θησαυρό 3.000 ετών

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε εν κινήσει όχημα - Στο νοσοκομείο η οδηγός

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη ο πατέρας για την κακοποίηση του 16χρονου γιου του που πάσχει από αυτισμό

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες φρίκης από τις φυλακές «κολαστήρια» του Ιράν: Βιασμοί και εξευτελισμοί - Ο «Χασάπης του Εβίν» και ξυλοδαρμοί με το κοράνι

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

09:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Για πρώτη φόρα θα παντρευτεί ζευγάρι εντός των φυλακών Τρικάλων

09:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λάρισα: Ανήλικοι πετούσαν πέτρες, μπουκάλια και νερομπαλόνια σε διερχόμενα αυτοκίνητα – Βίντεο ντοκουμέντο

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αποκαλύπτουν μεθόδους βασανιστηρίων που χρησιμοποίησε η CIA

08:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chios και Kythira Pass 2026: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για το voucher

08:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Δεν ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής»

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μετέτρεψε σε πίστα τον Περιφερειακό και συνελήφθη 30χρονος που έτρεχε με 209 χιλιόμετρα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει με όσους εργάζονται εκείνη την ημέρα

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα τα νέα στοιχεία για το super El Niño - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα το καλοκαίρι

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν καθαρές αυξήσεις από 20 έως 60 ευρώ τον μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 11.600.000 ευρώ

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη σύγκρουση αεροσκαφών σε επίδειξη στον αέρα του Αϊντάχο

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες φρίκης από τις φυλακές «κολαστήρια» του Ιράν: Βιασμοί και εξευτελισμοί - Ο «Χασάπης του Εβίν» και ξυλοδαρμοί με το κοράνι

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

22:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 11.653.128 ευρώ

07:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώνει το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου - «Τώρα είναι η ώρα»

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Αρκούδα κατακρεούργησε 68χρονη - Την άφησε με μισό πρόσωπο

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε ξεκινούν το ευρωπαϊκό ταξίδι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ - Όλες οι ημερομηνίες

05:00ΕΘΝΙΚΑ

Ο Τραμπ αναδημοσίευσε τη συνέντευξη Παπασταύρου στο Breitbart: Στο επίκεντρο η ενεργειακή διπλωματία και ο ρόλος της Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ