Λάρισα: Ανήλικοι πετούσαν πέτρες, μπουκάλια και νερομπαλόνια σε διερχόμενα αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο

Snapshot Ομάδες ανηλίκων στη Λάρισα πετούν πέτρες, μπουκάλια και νερομπαλόνια σε διερχόμενα αυτοκίνητα και πεζούς, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις.

Κατοικοι καταγγέλλουν ότι τα περιστατικά συμβαίνουν κυρίως βραδινές ώρες στην περιοχή της οδού Βόλου και σε άλλες περιοχές της πόλης.

Παρά την κλήση της αστυνομίας, οι νεαροί συνήθως αποχωρούν πριν την άφιξη των αρχών.

Οι κάτοικοι ζητούν αυξημένη αστυνομική επιτήρηση και παρέμβαση των γονέων για να αποτραπούν σοβαροί τραυματισμοί.

Βίντεο ντοκουμέντο επιβεβαιώνει την πετροβολή και ρίψη αντικειμένων από ανήλικους σε διερχόμενα οχήματα.

Ανησυχία και έντονο προβληματισμό προκαλούν οι συνεχείς καταγγελίες κατοίκων της Λάρισας για ομάδες ανηλίκων που κινούνται βραδινές ώρες στην περιοχή της οδού Βόλου και φέρονται να πετούν αντικείμενα προς διερχόμενα οχήματα και πεζούς, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις.

Όπως ανέφερε κάτοικος της περιοχής, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, μία ομάδα περίπου 20 νεατών συγκεντρώθηκε κοντά στη διάβαση όπου πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη η λαϊκή αγορά. Σύμφωνα με την καταγγελία, αρκετοί φορούσαν μαύρα ρούχα, κάποιοι κινούνταν με ηλεκτρικά πατίνια, ενώ επικρατούσε ένταση, φωνές και βρισιές στην περιοχή.

Όπως καταγγέλλει η κάτοικος, τα παιδιά πετούσαν νερομπαλόνια, μπουκάλια με νερό, αλλά και πέτρες προς διερχόμενα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να ακούγονται δυνατοί θόρυβοι και χτυπήματα. Σύμφωνα με την ίδια, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε πέσει ακόμη και παλιά γλάστρα πάνω σε όχημα, γεγονός που, όπως λέει, τα ίδια τα παιδιά συζητούσαν μεταξύ τους.

Η ίδια σημειώνει πως ένα από τα μικρότερα παιδιά φορούσε μάσκα, ενώ υποστηρίζει ότι όταν αυτοκίνητο σταμάτησε στην περιοχή, οι περισσότεροι από τους νεαρούς τράπηκαν σε φυγή. Παρά το γεγονός ότι κλήθηκε η αστυνομία από πολίτη που βρέθηκε στο σημείο, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί τα παιδιά είχαν ήδη αποχωρήσει.

Η καταγγελία συνοδεύεται και από βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται νεαρός να πετά νερομπαλόνια προς διερχόμενο αυτοκίνητο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο του onlarissa.gr:

Την ίδια ώρα, κάτω από σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί Λαρισαίοι περιγράφουν ανάλογα περιστατικά τόσο στην ίδια όσο και σε άλλες περιοχές της πόλης. Πολίτης αναφέρει πως έχει δεχθεί επανειλημμένα πέτρες ενώ περνούσε βραδινές ώρες με μηχανάκι κάτω από τη διάβαση, σημειώνοντας πως στο οδόστρωμα υπάρχουν συχνά μεγάλες πέτρες και πως «ευτυχώς δεν τον πέτυχαν». Άλλος σχολιαστής κάνει λόγο για παρόμοιο περιστατικό στην οδό Ιουστινιανού, όπου παιδιά φέρονται να πετούσαν νερομπαλόνια και μπουκάλια με νερό από ταράτσα προς περαστικούς, μαθητές και γυναίκες με καρότσια.

Τα περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση μεταξύ κατοίκων, με πολλούς να ζητούν μεγαλύτερη επιτήρηση στην περιοχή, πριν σημειωθεί σοβαρός τραυματισμός.

