Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου
Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που έλαβε χώρα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου το απόγευμα της Κυριακής, καθώς ο ένας εκ των τραυματιών υπέκυψε στα τραύματά του.
Ένα ΙΧ που οδηγούσε 37χρονος στην Παλαιά Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα, φτάνοντας στην συμβολή με την οδό Πλάτωνος, συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ που οδηγούσε 61χρονος και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.
Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα επιβάτης του πρώτου οχήματος, σοβαρά ο οδηγός του και ελαφρύτερα ένας ακόμη επιβάτης. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά. Όλοι οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο.
