Φορολογικές δηλώσεις: Εκπτώσεις 3% και 2% - Πώς θα τις λάβετε

Έληξε η προθεσμία για την έκπτωση του 4%

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η προθεσμία για την έκπτωση 4% στην εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος έληξε στις 15 Μαΐου, με μειώσεις έκπτωσης σε 3% έως τις 15 Ιουνίου και 2% έως τις 15 Ιουλίου.
  • Το Δημόσιο αναμένει εισπράξεις 812 εκατομμυρίων ευρώ και εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν ήδη λάβει επιστροφές φόρου στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
  • Οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί γίνονται πλέον με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, χωρίς απαίτηση αίτησης, εφόσον έχει δηλωθεί σωστά το IBAN στην πλατφόρμα myAADE.
  • Οι οφειλές φόρου εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με επιστροφές φόρου έως τις 31 Ιουλίου 2026, διατηρώντας το δικαίωμα έκπτωσης ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
  • Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης χωρίς κυρώσεις είναι δυνατή έως τις 15 Ιουλίου 2026 και η έκπτωση για πρόσθετο φόρο υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία αυτής της δήλωσης.
Έληξε την Παρασκευή, 15 Μαΐου, η προθεσμία που έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση και να επωφεληθούν από τη μέγιστη έκπτωση 4% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσοστό της έκπτωσης μειώνεται σταδιακά, προσφέροντας κίνητρα για έγκαιρη υποβολή.

Οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν τη δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου δικαιούνται έκπτωση 4% στην εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου. Η έκπτωση μειώνεται σε 3% για δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι τις 15 Ιουνίου και σε 2% για όσες υποβληθούν μέχρι την τελική προθεσμία της 15ης Ιουλίου.

Το Δημόσιο αναμένει καθαρή εισροή 812 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί εξελίσσονται με ταχύρυθμό. Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν ήδη λάβει τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Αυτοματοποιημένοι συμψηφισμοί και διαδικασίες επιστροφής

Οι επιστροφές φόρου πραγματοποιούνται πλέον με γρήγορες διαδικασίες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αυτόματοι συμψηφισμοί με οφειλές, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο, αρκεί να έχει δηλωθεί σωστά ο λογαριασμός IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Οι συμψηφισμοί διεκπεραιώνονται κεντρικά κάθε εβδομάδα. Όσοι δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν κεντρικά, αναλαμβάνονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ ή το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ), χωρίς να απαιτείται επιπλέον αίτηση από τον φορολογούμενο.

Οφειλές και δικαιώματα έκπτωσης

Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τυχόν δικαιώματα επιστροφής φόρου που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026. Εάν ο φόρος εξοφληθεί μέσω αυτού του συμψηφισμού, ο φορολογούμενος διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης από 2% έως 4%, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Τροποποιητικές δηλώσεις και προθεσμίες

Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης γίνεται χωρίς κυρώσεις και θεωρείται ως αρχική, εφόσον πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.

Σε περίπτωση που από την τροποποιητική προκύπτει επιπλέον φόρος και ο φορολογούμενος επιθυμεί να πληρώσει το συνολικό ποσό εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου, η έκπτωση για το αρχικό ποσό διατηρείται σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ για το επιπλέον ποσό εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

Η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης και η σωστή δήλωση του IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη βέλτιστη διαχείριση των οφειλών και επιστροφών φόρου, ενισχύοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

