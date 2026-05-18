Δήμας: Στα τέλη Ιουλίου φτάνει το Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά – Τι είπε για το fly over

Η επέκταση θα προσθέσει 4,8 χλμ. γραμμής και πέντε νέους σταθμούς στο δίκτυο του μετρό στη Θεσσαλονίκη

Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, μήκους 4,8 χλμ. με πέντε νέους σταθμούς, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου.
  • Η νέα γραμμή θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 85.000 επιβάτες και θα μειώσει κατά 10.500 τον αριθμό των οχημάτων στο κέντρο της πόλης.
  • Η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας (fly over) κατασκευάζεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και θα ολοκληρωθεί σε περίπου έναν χρόνο, διπλασιάζοντας τη χωρητικότητα του οδικού άξονα.
  • Στην Κεντρική Μακεδονία κατασκευάζονται 17 σχολεία μέσω ΣΔΙΤ, με προβλεπόμενη συντήρηση των εγκαταστάσεων, ενώ συνεχίζεται το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών κτηρίων «Μαριέττα Γιαννάκου».
  • Η ολοκλήρωση των έργων στο Μετρό, το οδικό δίκτυο και την σχολική υποδομή αναμένεται να βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.
Μέσα στο καλοκαίρι και πιθανώς έως τα τέλη Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, διαβεβαίωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας μιλώντας σε εκδήλωση της εφημερίδας «Μακεδονία».

Η επέκταση θα προσθέσει 4,8 χλμ. γραμμής και πέντε νέους σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη, Μίκρα). Όπως διευκρίνισε ο κ. Δήμας, το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου της επέκτασης αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου έναν μήνα από σήμερα και θα ακολουθήσουν -βάσει προγραμματισμού- οι δοκιμές.

Η νέα γραμμή θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 85.000 επιβάτες και αναμένεται επιπλέον μείωση του αριθμού των κυκλοφορούντων οχημάτων στο κέντρο της πόλης κατά περίπου 10.500 αυτοκίνητα ημερησίως.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη συνεισφορά του αρμόδιου υφυπουργού, Νίκου Ταχιάου, τόσο στην έναρξη της κυκλοφορίας του Μετρό συνολικά, όσο και στην επέκταση προς Καλαμαριά. Σημείωσε, δε, ότι θα προχωρήσει άμεσα η ανάπλαση της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, με στόχο όσο το δυνατόν συντομότερα να ολοκληρωθεί ένα έργο «που οι Θεσσαλονικείς αναμένουν επί δεκαετίες».

Για τον fly over

Στο μεταξύ, ο υπουργός τόνισε πως η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας, γνωστή ως fly over κατασκευάζεται βάσει χρονοδιαγράμματος και θα έχει ολοκληρωθεί σε περίπου έναν χρόνο από σήμερα

Ο κ. Δήμας χαρακτήρισε το εν λόγω έργο ως το πιο καινοτόμο οδικό έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ελλάδα, τόσο από κατασκευαστικής άποψης όσο και λόγω του γεγονότος ότι η λειτουργία των εργοταξίων έχει άμεση συνέπεια στην κυκλοφορία.

«Πάνω από το 50% του φυσικού αντικειμένου του έργου έχει ολοκληρωθεί και εργαζόμαστε με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός χρονοδιαγράμματος, σε έναν χρόνο από σήμερα. Προβλέπεται να διπλασιαστεί η χωρητικότητα του οδικού άξονα, από 5.000 σε 10.000 οχήματα» τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι δύο κατασκευαστικές εταιρείες έχουν υπερβάλλει εαυτόν, ώστε να μην προκαλέσουν προβλήματα στο κυκλοφοριακό, σε συνεργασία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στον ΟΑΣΘ, τέλος, συνεχίζεται το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου με νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Όσον αφορά τη σχολική στέγη, αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 17 σχολεία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ- ΚΤΥΠ (16 εξ αυτών στον νομό Θεσσαλονίκης και ένα στην Πιερία). Είπε, δε, πως στις συμβάσεις με τους ιδιώτες προβλέπεται -κι αυτό είναι μια από τις πρώτες φορές που συμβαίνει- και η συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω της ΚΤΥΠ, σε συνεργασία με υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και όλους τους δήμους, υλοποιεί και το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών κτηρίων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, υπενθύμισε, ανακαινίσθηκαν 80 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία (430 σε όλη την Ελλάδα), ενώ στη νέα εντάχθηκαν ακόμη 27 σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια, εκ των οποίων 21 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Συνολικά, στις δύο φάσεις του «Μαριέττα Γιαννάκου» αλλάζουν όψη 107 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία. Έπονται η τρίτη και τέταρτη φάση στο επόμενο διάστημα.

«Με όλα τα έργα και τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται, η Θεσσαλονίκη, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα εισέρχονται σε μια νέα εποχή ουσιαστικής βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αναδεικνύονται ως (...)πρότυπο βιώσιμης προοπτικής -τολμώ να πω- για όλη τη χώρα» υπογράμμισε.

