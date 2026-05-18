Παπασταύρου: Ο Τραμπ αναγνωρίζει την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη

Snapshot Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναγνωρίζει την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη ως ρεαλιστική και προσανατολισμένη στη μετάβαση στην ενέργεια με σεβασμό στο κόστος.

Η πρώτη γεώτρηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα σχεδιάζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2027, με εκτιμώμενα αποθέματα που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα στη χώρα.

Η Ελλάδα προωθεί τις ενεργειακές υποδομές και συνεργασίες σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, γεγονός που δημιουργεί δυσφορία στην Τουρκία λόγω περιθωριοποίησης του ρόλου της στην περιοχή.

Ο νέος Χωροταξικός Σχεδιασμός καθορίζει αυστηρότερα κριτήρια δόμησης για τουριστικές εγκαταστάσεις και απαγορεύει νέες κατασκευές έως 25 μέτρα από την ακτογραμμή.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρο από την Ελλάδα και δεν δεσμεύει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Snapshot powered by AI

Ο Σταύρος Παπασταύρου μίλησε στην ΕΡΤ κι αναφέρθηκε στην αναδημοσίευση της συνέντευξης που παραχώρησε στο Breitbart, από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε με αφορμή το ποστάρισμα του Αμερικανού προέδρου ότι «αναγνωρίζεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ η ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι παραχώρησε τη συνέντευξη στο συνέδριο των Δελφών, η οποία ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. «Είπε το "ναι" στη μετάβαση στην ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα, ενώ σημείωσε ότι «είμαστε μια χώρα που έχουμε έναν πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον».

«Στόχος η πρώτη γεώτρηση να γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2027»

Αναφορικά με τους υδρογονάνθρακες, ο υπουργός ανέφερε ότι «κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η κοινοπραξία να προχωρήσει και να μπει γεωτρύπανο όσο πιο γρήγορα γίνεται, το πρώτο τρίμηνο του 2027 ή νωρίτερα. Η κοινοπραξία μιλά για ένα δυνητικό κοίτασμα 270 δισεκ. ευρώ κυβικών μέτρων. Αυτό μπορεί να αποφέρει 10 δισ. στην Ελλάδα και τον Έλληνα φορολογούμενο».

«Η Τουρκία δεν είναι ευτυχισμένη με κινήσεις που "υψώνουν" την Ελλάδα»

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στην δυσφορία που έχει προκαλέσει στην τουρκική πλευρά η διεθνής αποδοχή της χώρας μας ως ηγέτιδας δύναμης στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όλες οι κινήσεις που έχουμε κάνει έχουν γίνει στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, συμπληρώνοντας ότι «και με τον Κάθετο Διάδρομο και με τις υποδομές που έχουμε ουσιαστικά τροφοδοτούμε μια αγορά 100 εκατ. ανθρώπων δυνητικά και ουσιαστικά σε έναν βαθμό περιθωριοποιούμε τον ρόλο της Τουρκίας».

«Αυτές οι εξελίξεις οι οποίες δεν είναι εχθρικές για κανέναν, δημιουργούν μια δυσκολία στην Άγκυρα», είπε, ενώ σχετικά με το νομοσχέδιο Γαλάζια πατρίδα σχολίασε ότι «με μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε ότι «το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και δε δεσμεύει της χώρες της ΕΕ».

«Με το νέο Χωροταξικό δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση στα 25 μέτρα από την ακτογραμμή»

Ερωτηθείς για τον νέο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ξεκαθάρισε ότι «ο τουρισμός αποτελεί τη ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας».

«Μέχρι τώρα είχαμε κανόνες που ίσχυαν το ίδιο για όλους. Εμείς βάζουμε κανόνες που έρχονται και δημιουργούν ένα πλαίσιο που προσπαθεί να φωτογραφήσει κάθε περιοχή ξεχωριστά», δήλωσε.

Εξήγησε, μάλιστα, ότι «μέχρι στιγμής για να χτίσει κάποιος ένα ξενοδοχείο ήθελε τέσσερα στρέμματα, ενώ τώρα χρειάζονται οκτώ. Πρόσθεσε ότι αν το νησί δέχεται πίεση, τα οκτώ γίνονται 12 και σε περιοχές με έντονη πίεση γίνονται 16».

Έπειτα, ο κ. Παπασταύρου απέδωσε έμφαση σε μια ρύθμιση που αποτελεί, όπως είπε, παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. «Με τον Χωροταξικό από την ακτογραμμή 0 μέχρι 25 μέτρα δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε νέα κατασκευή και νέα διαμόρφωση».

Κλείνοντας, ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να καταφέρει την αυτοδυναμία στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Διαβάστε επίσης