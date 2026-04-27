Διεκόπη η δίκη για τους τρεις 20χρονους για την δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο

Άγγελος Βουράκης

  • Η δίκη για τους τρεις 20χρονους που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στη δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο αναβλήθηκε για τις 20 Μαΐου.
  • Οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να συναντήθηκαν με τον δράστη αμέσως μετά το έγκλημα, όταν εκείνος ομολόγησε τη δολοφονία.
  • Ο πατέρας του θύματος, αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας και εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις στη δίκη.
  • Η δίκη διακόπηκε για να αντιμετωπιστούν πρακτικά ζητήματα της υπεράσπισης, παρά την αρχική άρνηση αναβολής από το δικαστήριο.
  • Νέα κωλύματα που παρουσίασε η υπεράσπιση προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του πατέρα του θύματος.
Για τις 20 Μαΐου διεκόπη η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τρεις νεαρούς, φίλους του καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να συναντήθηκαν με τον δράστη αμέσως μετά το περιστατικό, όταν εκείνος τους αποκάλυψε ότι είχε μαχαιρώσει το θύμα. Και οι τρεις βρέθηκαν στο εδώλιο, ενώ η κοπέλα του δράστη έκλαιγε διαρκώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Στην υποστήριξη της κατηγορίας βρέθηκε ο πατέρας του 27χρονου, αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η διαδικασία ξεκίνησε με αίτημα της υπεράσπισης για αναβολή, λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων. Η εισαγγελέας, ωστόσο, αντέδρασε, τονίζοντας: «Πρέπει να τα γνωστοποιεί τα κωλύματά του ο συνήγορος… να απορριφθεί το αίτημα». Τελικά, το δικαστήριο απέρριψε την αναβολή, αλλά προχώρησε σε διακοπή της δίκης, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πρακτικά ζητήματα της υπεράσπισης.

Νέα κωλύματα που προέβαλε η υπεράσπιση για τη νέα ημερομηνία προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του πατέρα του θύματος, ο οποίος απευθυνόμενος προς την έδρα υπογράμμισε: «Υπάρχει ανθρωποκτονία ενός παιδιού».

