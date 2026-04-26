Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει με νοικιασμένο όχημα στο ραντεβού θανάτου

Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του 27χρονου δράστη της στυγερής δολοφονίας

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει με νοικιασμένο όχημα στο ραντεβού θανάτου
Το βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το Mega καταρρίπτει τον ισχυρισμό του δράστη ότι είχε άλλο αυτοκίνητο την ημέρα της δολοφονίας του 20χρονου, στον Άγιο Δημήτριο.

Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος στις Αρχές

Δίνοντας τις δικές του εξηγήσεις για τα γεγονότα, ο ναύτης ισχυρίστηκε ότι η οπλοφορία του είχε καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας πως φοβόταν ότι ο 27χρονος θα του επιτεθεί.

Περιέγραψε πώς η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο και πώς, όταν τα αίματα άναψαν και ξεκίνησε η συμπλοκή, τράβηξε το μαχαίρι. Στην προσπάθειά του να ελαφρύνει τη θέση του, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με ναρκωτικές ουσίες, ανέφερε πως μετανιώνει βαθύτατα για την κατάληξη και στάθηκε στο γεγονός ότι παραδόθηκε αυτοβούλως. Πλέον αναμένεται να απολογηθεί επίσημα το πρωί της Τρίτης, παραμένοντας μέχρι τότε υπό κράτηση στη ναυτική βάση του Σκαραμαγκά.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ανακριτές, ωστόσο, δείχνουν μια διαφορετική εικόνα για τις ώρες που ακολούθησαν το έγκλημα. Η παρέα των τεσσάρων νεαρών φέρεται να απομονώθηκε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου συζήτησαν εκτενώς το τι είχε συμβεί. Εκεί κατανάλωσαν φαγητό και ποτό, διανυκτέρευσαν και το επόμενο πρωί αναχώρησαν για τις κατοικίες τους σαν να μην υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αυτή η συλλογική αντίδραση έπεισε τις διωκτικές αρχές πως όλοι τους είχαν πλήρη γνώση της δολοφονίας, με αποτέλεσμα την άσκηση διώξεων για συνέργεια μέσω συγκάλυψης.

