Άγιος Δημήτριος: «Κρατούσα το μαχαίρι από φόβο» ισχυρίστηκε ο 20χρονος δράστης

Snapshot Ο 20χρονος ναύτης ομολόγησε τη δολοφονία του 27χρονου εμποροπλοιάρχου και ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι το κράτησε από φόβο και αμυντική ανάγκη.

Η 20χρονη σύντροφος του ναύτη και άλλα δύο άτομα κατηγορούνται για προσπάθεια συγκάλυψης, καθώς φέρονται να γνώριζαν το έγκλημα και να το απέκρυψαν.

Το έγκλημα προέκυψε από έντονη λογομαχία λόγω ερωτικής αντιζηλίας που αφορούσε την 20χρονη, με τους δύο άνδρες να έχουν δώσει ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους.

Το μαχαίρι του εγκλήματος βρέθηκε κρυμμένο και είχε χαραγμένη κρητική μαντινάδα, ενώ ο δράστης είχε παλαιότερες συλλήψεις για οπλοφορία αιχμηρού αντικειμένου.

Ο 20χρονος δηλώνει μετανιωμένος, παραδόθηκε αυτοβούλως και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Στο Ναυτοδικείο Πειραιά οδηγήθηκε την Παρασκευή ο 20χρονος ναύτης που αφαίρεσε τη ζωή του 27χρονου εμποροπλοιάρχου κατά τη διάρκεια αιματηρής συμπλοκής στον Άγιο Δημήτριο.

Την ίδια στιγμή, τρία ακόμη άτομα, ανάμεσά τους και η 20χρονη σύντροφος του, βρίσκονται αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη κατηγορούμενα για προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος.

Ο βασικός κατηγορούμενος, ένας 20χρονος που εκπληρώνει τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό, παραδέχτηκε το έγκλημα υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε πρόθεση. Χαρακτήρισε το συμβάν ως μια μοιραία και στιγμιαία απώλεια ελέγχου, η οποία πυροδοτήθηκε από μια έντονη λογομαχία με αφορμή την κοινή τους γνωριμία με την 20χρονη γυναίκα.

Κατά την άφιξή του στο κτίριο, ο 20χρονος κράτησε το κεφάλι του κατεβασμένο και απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με το αν νιώθει μεταμέλεια. Η παραμονή του ενώπιον των στρατιωτικών δικαστικών αρχών διήρκεσε περίπου πέντε ώρες.

Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος στις Αρχές

Δίνοντας τις δικές του εξηγήσεις για τα γεγονότα, ο ναύτης ισχυρίστηκε ότι η οπλοφορία του είχε καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας πως φοβόταν ότι ο 27χρονος θα του επιτεθεί.

Περιέγραψε πώς η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο και πώς, όταν τα αίματα άναψαν και ξεκίνησε η συμπλοκή, τράβηξε το μαχαίρι. Στην προσπάθειά του να ελαφρύνει τη θέση του, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με ναρκωτικές ουσίες, ανέφερε πως μετανιώνει βαθύτατα για την κατάληξη και στάθηκε στο γεγονός ότι παραδόθηκε αυτοβούλως. Πλέον αναμένεται να απολογηθεί επίσημα το πρωί της Τρίτης, παραμένοντας μέχρι τότε υπό κράτηση στη ναυτική βάση του Σκαραμαγκά.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ανακριτές, ωστόσο, δείχνουν μια διαφορετική εικόνα για τις ώρες που ακολούθησαν το έγκλημα. Η παρέα των τεσσάρων νεαρών φέρεται να απομονώθηκε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου συζήτησαν εκτενώς το τι είχε συμβεί. Εκεί κατανάλωσαν φαγητό και ποτό, διανυκτέρευσαν και το επόμενο πρωί αναχώρησαν για τις κατοικίες τους σαν να μην υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αυτή η συλλογική αντίδραση έπεισε τις διωκτικές αρχές πως όλοι τους είχαν πλήρη γνώση της δολοφονίας, με αποτέλεσμα την άσκηση διώξεων για συνέργεια μέσω συγκάλυψης.

Το μαχαίρι με τη μαντινάδα

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την εξιχνίαση της υπόθεσης διαπίστωσαν γρήγορα πως ο 20χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές. Σε παλαιότερο τυχαίο έλεγχο είχε συλληφθεί ξανά να φέρει επάνω του αιχμηρό αντικείμενο.

Αυτή τη φορά, το όπλο του εγκλήματος εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένο στην ταράτσα του σπιτιού του, πίσω από έναν ηλιακό θερμοσίφωνα. Ο νεαρός είχε φροντίσει να το πλύνει σχολαστικά για να εξαφανίσει τα ίχνη. Επρόκειτο για ένα μεγάλο κρητικό μαχαίρι, απολύτως ικανό να προκαλέσει το μοιραίο τραύμα στην καρδιά του άτυχου εμποροπλοιάρχου. Πάνω στη λεπίδα του υπήρχε χαραγμένη η εξής μαντινάδα: «Στον αδελφό μου σήμερα που πάντα ξεχωρίζω, ένα μαχαίρι Κρητικό με αγάπη του χαρίζω».

Παράλληλα αποκαλύφθηκε πως ο δράστης συνήθιζε να δημιουργεί εντυπώσεις στον κοινωνικό του κύκλο υποστηρίζοντας πως υπηρετεί στις ειδικές δυνάμεις των βατραχανθρώπων, ενώ στην πραγματικότητα τα καθήκοντά του αφορούσαν την εξυπηρέτηση στα καταστήματα ειδών ρουχισμού του ναυτικού.

Το χρονικό της αντιζηλίας και η κυνική στάση

Στις αρχικές του καταθέσεις ο 20χρονος προσπάθησε να αποδώσει το έγκλημα σε έναν τραγικό παραλογισμό της στιγμής. «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, μακάρι να γύριζα τον χρόνο πίσω» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δικαιολόγησε την πράξη του λέγοντας πως η κατάσταση εκτροχιάστηκε από βαριές κουβέντες που ανταλλάχθηκαν. Επέμεινε μάλιστα πως δεν υπήρχε απολύτως κανένα σχέδιο δολοφονίας, παρά το γεγονός ότι οι δύο άνδρες είχαν δώσει προκαθορισμένο ραντεβού στο πάρκο για να λύσουν τις διαφορές τους.

Το υπόβαθρο αυτής της αιματηρής αντιπαράθεσης αφορούσε την 20χρονη κοπέλα. Ο 27χρονος διατηρούσε μακροχρόνια σχέση μαζί της. Ωστόσο, εξαιτίας των πολύμηνων ταξιδιών του στη θάλασσα, δημιουργήθηκε απόσταση στη σχέση τους, διάστημα κατά το οποίο η νεαρή γυναίκα γνωρίστηκε και συνδέθηκε ερωτικά με τον 20χρονο ναύτη τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

«Επειδή μπάρκαρε για συνεχόμενους μήνες, η απόστασή μας έφερε φθορά. Εκείνος ζήλευε υπερβολικά. Μία φορά, παίζαμε ένα παιχνίδι και επειδή είχα χρησιμοποιήσει υβριστική φρασεολογία, είχε φτάσει στο σημείο να με πιάσει από τα μαλλιά και μου είπε π..@ είσαι και μιλάς έτσι; Άλλη φορά, επειδή δεν ήθελε να καπνίζω, μου είχε πετάξει τη συσκευή καπνίσματος στο κεφάλι», ισχυρίζεται η 20χρονη πρώην σύντροφος του θύματος, σύμφωνα με το Live News.

Ο χωρισμός ήρθε, αλλά τα μηνύματα του 27χρονου προς την πρώην σύντροφό του εξόργισαν τον ναύτη, ο οποίος τον κάλεσε στο πάρκο για να «λύσουν τις διαφορές τους».

«Με τον 20χρονο κατηγορούμενο γνωριστήκαμε από κοινή παρέα. Ο 27χρονος το έμαθε και άρχισε να ζηλεύει. Πήρε το κινητό μου και βρήκε τις συνομιλίες μας. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Χωρίσαμε. Δεν μπορούσε να το δεχτεί. Πριν από μία εβδομάδα ήρθε κάτω από το σπίτι μου. Όλα αυτά τα συζητούσα με τον δράστη και εκείνος μου έλεγε ότι του έχει γίνει εμμονή όλο αυτό και πως τον έβλεπε στον ύπνο του», προσθέτει η 20χρονη. «Είμαι συντετριμμένη, είμαι ακόμη σε κατάσταση σοκ. Έμαθα δύο ώρες μετά τι είχε συμβεί. Δεν μπορούσα να το πιστέψω».

Όταν τελικά αποφάσισαν να χωρίσουν, ο 27χρονος αρνήθηκε να συμβιβαστεί με την απόφαση. Η 20χρονη κατέθεσε πως ο πρώην σύντροφός της έψαξε το κινητό της και βρήκε τα μηνύματα που αντάλλασσε με τον ναύτη. Οι συνεχείς οχλήσεις του 27χρονου μεταφέρθηκαν από την κοπέλα στον 20χρονο, ο οποίος άρχισε να αντιμετωπίζει την κατάσταση εμμονικά, παραδεχόμενος μάλιστα πως έβλεπε τον «αντίζηλό» του μέχρι και στα όνειρά του. Αυτό το τοξικό κλίμα ήταν που οδήγησε στο μοιραίο τετ α τετ στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου.

Άγιος Δημήτριος: Το μήνυμα του κατηγορούμενου προς την 20χρονη μετά τη δολοφονία

Αμέσως μετά τη δολοφονία, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος έστειλε μήνυμα στην κοπέλα λέγοντας χαρακτηριστικά:

20χρονος κατηγορούμενος: «Τον @@@».

20χρονη πρώην σύντροφος θύματος: «Τι εννοείς;»

20χρονος κατηγορούμενος: «Τίποτα, τίποτα».

