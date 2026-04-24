Άγιος Δημήτριος: «Δεν μπορούσε να δεχθεί το χωρισμό, μιλούσα και με τους δύο», είπε η 20χρονη

Snapshot Η 20χρονη πρώην σύντροφος του 27χρονου περιγράφει μια σχέση με έντονο δεσμό αλλά και βία και ζήλια από πλευράς του θύματος.

Ο 27χρονος είχε επιδείξει βίαιη συμπεριφορά προς την 20χρονη, όπως τραβήγματα από τα μαλλιά και επιθετικές αντιδράσεις λόγω ζήλιας.

Η 20χρονη γνώρισε τον 20χρονο δράστη μέσω κοινής παρέας, γεγονός που επιδείνωσε τη ζήλια και την ένταση με τον 27χρονο.

Η 20χρονη προσπάθησε να απομακρυνθεί και να προχωρήσει τη ζωή της, αλλά η κατάσταση κλιμακώθηκε παρά τις προσπάθειές της να αποτρέψει τη συνάντηση που οδήγησε στο φονικό.

Υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των τριών λίγο πριν το φονικό, όπου η 20χρονη προειδοποιούσε τον δράστη να μην πάει στη συνάντηση, χωρίς αποτέλεσμα. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Η 20χρονη, νυν σύντροφος του δράστη και πρώην σύντροφος του 27χρονου, σύμφωνα με το Mega κατέθεσε ότι με το θύμα είχαν μια σχέση που ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη ανήλικη. Όπως αναφέρει, «το θύμα ήταν ο πρώτος μου έρωτας», σημειώνοντας πως ανάμεσά τους υπήρξε έντονος δεσμός, αλλά και προβλήματα λόγω απόστασης και ζήλιας.

Στην περιγραφή της κάνει λόγο για περιστατικά έντασης και βίαιης συμπεριφοράς, υποστηρίζοντας ότι ο 27χρονος αντιδρούσε συχνά με υπερβολικό τρόπο, ενώ περιγράφει σκηνές όπου την είχε τραβήξει από τα μαλλιά και της είχε φερθεί επιθετικά, αλλά και άλλες στιγμές έντονου ελέγχου και θυμού.

«Το θύμα ήταν ο πρώτος μου έρωτας. Ήμασταν μαζί 3 χρόνια και ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του. Όταν γνωριστήκαμε εκείνος ήταν 22 και εγώ 17. Επειδή μπάρκαρε για συνεχόμενους μήνες, η απόσταση μας έφερε φθορά. Εκείνος ζήλευε υπερβολικά. Μία φορά, παίζαμε ένα παιχνίδι και επειδή είχα χρησιμοποιήσει υβριστική φρασεολογία, είχε φτάσει στο σημείο να με πιάσει από τα μαλλιά και να με πάει με το αυτοκίνητο σε ένα μέρος περίεργο, όπου μου έδειξε κάποιες κοπέλες και μου είπε ‘σαν αυτές τις π..@ είσαι και μιλάς έτσι;’. Άλλη φορά, επειδή δεν ήθελε να καπνίζω, μου είχε πετάξει τη συσκευή καπνίσματος στο κεφάλι».

Αναφερόμενη στη γνωριμία της με τον 20χρονο δράστη, εξηγεί πως προέκυψε μέσα από κοινή παρέα και ότι όταν το έμαθε ο 27χρονος, αντέδρασε με ζήλια και ένταση, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τη μεταξύ τους κατάσταση.

«Με τον 20χρονο κατηγορούμενο γνωριστήκαμε από κοινή παρέα. Ο 27χρονος το έμαθε και άρχισε να ζηλεύει. Πήρε το κινητό μου και βρήκε τις συνομιλίες μας. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Χωρίσαμε πριν από έναν μήνα και του είπα ότι έχω προχωρήσει τη ζωή μου και είμαι με τον 20χρονο. Δεν μπορούσε να το δεχτεί. Πριν από μία εβδομάδα ήρθε κάτω από το σπίτι μου. Όλα αυτά τα συζητούσα με τον δράστη και εκείνος μου έλεγε ότι του έχει γίνει εμμονή όλο αυτό και πως τον έβλεπε στον ύπνο του».

Όπως υποστηρίζει, η ίδια προσπάθησε να απομακρυνθεί, λέγοντας πως έχει προχωρήσει τη ζωή της, όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε. Περιγράφει επίσης ότι λίγο πριν το φονικό υπήρξε επικοινωνία και μεταξύ των τριών, με μηνύματα και τηλεφωνικές συνομιλίες, όπου προσπαθούσε να αποτρέψει τη μοιραία συνάντηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Εγώ μιλούσα και με τους δύο. Στο θύμα έλεγα ‘σε παρακαλώ, άφησέ με. Έχω προχωρήσει’. Ο δράστης μου είπε ότι κανόνισαν να βρεθούν. Του είπα ‘μην πας, μην πας, σε παρακαλώ’ και εκείνος μου απάντησε ‘όχι, θα πάω’. Γύρω στις 9 παρά του έστειλα μήνυμα και τον ρώτησα ‘τι έγινε;’. Εκείνος μου απάντησε ‘του γ..@’. Του λέω ‘τι;’, μου απαντάει ‘έλα μωρέ δεν ήρθε, πλάκα σου έκανα. Ερχόμαστε να σε πάρουμε’».

