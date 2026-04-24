Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος ναύτης που δολοφόνησε τον γιο του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 20χρονος ναύτης που δολοφόνησε εν ψυχρώ τον 27χρονο γιο του ταξίαρχο της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 20χρονος ναύτης κατηγορείται για τη δολοφονία του 27χρονου γιου του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο, με αιτία προσωπικές διαφορές για μια κοπέλα.

Το μαχαίρι της δολοφονίας βρέθηκε στην ταράτσα του σπιτιού του 20χρονου, το οποίο είχε κρύψει εκεί μετά το έγκλημα.

Τρεις ακόμα συλληφθέντες κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς φέρονται να έκρυψαν τον δράστη μετά το περιστατικό.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από πρόθεση για τον δράστη και παράνομη οπλοφορία/οπλοχρησία σχετική με τη χρήση του μαχαιριού.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στο Ναυτοδικείο του Πειραιά και στα δικαστήρια της Ευελπίδων για την περαιτέρω διαδικασία.

Από τη ΓΑΔΑ βγήκαν το πρωί της Παρασκευής (24/4) οι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 27χρονου γιου του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο.

Πρόκειται για τον 20χρονο, που φέρεται να είναι ο δράστης, τον 18χρονο φίλο του, την κοπέλα του 20χρονου, που κατά τα φαινόμενα υπήρξε το μήλον της έριδος για τη συμπλοκή και την κοπέλα του 18χρονου.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αφού παρέμειναν για περισσότερες από 12 ώρες στη ΓΑΔΑ και έδωσαν τις πρώτες προανακριτικές καταθέσεις στους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών βγήκαν από κτήριο με σκυμμένα τα κεφάλια για να μεταφερθούν σε στρατιωτικό εισαγγελέα, καθώς ο 20χρονος υπηρετεί στο Ναυτικό.

Στη συνέχεια, μετά τη μετάβασή τους στο Ναυτοδικείο του Πειραιά, η δικογραφία θα χωριστεί με τους τρεις να οδηγούνται στα δικαστήρια της Ευελπίδων όπου και θα τους ασκηθούν οι ανάλογες διώξεις.

O 20χρονος φερόμενος ως δράστης

Ο 18χρονος φίλος του δράστη

Το μήλον της έριδος

Οι δύο νεαρές που κατηγορούνται για υπόθαλψη

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι στη δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο είναι οι εξής:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση: Αφορά τον 20χρονο ναύτη, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στο θύμα μετά από διαπληκτισμό.

Υπόθαλψη εγκληματία: Αφορά άλλα τρία άτομα (έναν 18χρονο και δύο κοπέλες), οι οποίοι συνελήφθησαν καθώς φέρονται να έκρυψαν τον δράστη μετά το φονικό.

Παράνομη οπλοφορία/οπλοχρησία: Σχετίζεται με τη χρήση του μαχαιριού που βρέθηκε στην ταράτσα του δράστη.

Βρέθηκε σε ταράτσα το μαχαίρι της δολοφονίας

Νωρίτερα σήμερα ο 20χρονος φερόμενος ως δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς που έκρυψε το μαχαίρι με το οποίο κάρφωσε στην καρδιά του 27χρονου Θ. Χαλυβόπουλου.

Ο 20χρονος, που υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, είχε κρύψει το μαχαίρι της δολοφονίας στην ταράτσα του σπιτιού του.

Το φονικό όπλο ήταν κρυμμένο σε κοινόχρηστο χώρο, στην ταράτσα πίσω από έναν θερμοσίφωνα. Ενώπιον των αστυνομικών του ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ φέρεται να είπε: «Ζήτω συγνώμη από την οικογένεια του. Ειπώθηκαν κάτι λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Ήταν κάτι στιγμιαίο, αλλά ξέφυγε η κατάσταση. O φίλος μου δεν ήξερε τίποτα».

Για τα μάτια μιας κοπέλας το φονικό

Προσωπικοί ήταν οι λόγοι πίσω από το στυγερό έγκλημα στον Άγιο Δημήτριο. Ως μήλος τς έριδος εμφανίζεται μία νεαρή κοπέλα που στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με το 27χρονο θύμα. Όταν η σχέση τους τερματίστηκε η κοπελα, τα έφτιαξε με τον 20χρονο, φερόμενο ως δράστη. Ωστόσο, ο 27χρονος δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον χωρισμό και έστελνε μηνύματα στην κοπέλα να τα ξαναβρούν και ότι δεν μπορεί να την ξεπεράσει.

Εκείνη όμως δεν ανταποκρινόταν. Άρχισε έτσι μια μεγάλη κόντρα ανάμεσα στον πρώην και στον νυν, οι οποίοι αποφάσισαν να συνατηθούν στο πάρκο Ασυρμάτο και να λύσουν τις διαφορές τους.

Εκεί αρχίζουν να συμπλέκονται. Ο δράστης μάλιστα είχε πάει στο σημείο μαζί με τον 18χρονο φίλο του. Στο πλαίσιο αυτής της άγριας συμπλοκής που έγινε, ο 20χρονος έβγαλε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στην καρδιά του θύματος.

Το χρονικό των συλλήψεων

Αρχικά συνελήφθη ο 20χρονος Έλληνας για τη δολοφονία του γιου του ταξιάρχου της Αστυνομίας μετά το περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο φερόμενος ως δράστης είναι ο νέος σύντροφος της πρώην κοπέλας του θύματος. «Έλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι», φέρεται να του είπε πριν τη συμπλοκή. Αστυνομικοί με πολιτικά τον περίμεναν έξω από το σπίτι του.

Στο επεισόδιο ήταν παρών κι ο 18χρονος φίλος του δράστη. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 20χρονο μέσω του τρίτου προσώπου, του διαμεσολαβητη.

