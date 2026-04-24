Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη

Στην άσκηση ποινικής δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία σε βάρος τριών ατόμων προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για την δολοφονία του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο
  • Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε δίωξη για υπόθαλψηληματία σε έναν 18χρονο δύο 20χρονες στον Άγιο Δημήτριο.
  • Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Τριμελές Δικαστήριο για τη δολοφονία του 27χρονου.
  • Ο 20χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία.
  • Ο 20χρονος φερόμενος δράστης υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό.
Για την Δευτέρα αναβλήθηκε η δίκη των των τριών συλληφθέντων για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση δολοφονίας ενός 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο,

Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ η υπεράσπιση τους σημείωσε ότι προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν αξιόποινες πράξεις. Στο δικαστήριο κατέθεσαν και οι τρεις μητέρες. Η μητέρα της 20χρονης που διατηρούσε σχέση με το δράστη τώρα και το θύμα στο παρελθόν, είπε εμφανώς συγκινημένη: «Ήταν η πρώτη της αγάπη το γνώριζα αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα».

Νωρίτερα, τόσο ο 20χρονος φερόμενος ως δράστης όσο και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν από τη ΓΑΔΑ με σκυμμένα τα κεφάλια.

Βρέθηκε σε ταράτσα το μαχαίρι της δολοφονίας

Νωρίτερα σήμερα ο 20χρονος φερόμενος ως δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς που έκρυψε το μαχαίρι με το οποίο κάρφωσε στην καρδιά του 27χρονου Θεόφιλου Χαλυβόπουλου.

Ο 20χρονος, που υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, είχε κρύψει το μαχαίρι της δολοφονίας στην ταράτσα του σπιτιού.Το φονικό όπλο ήταν κρυμμένο πίσω από έναν θερμοσίφωνα. Ενώπιον των αστυνομικών του ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ φέρεται να είπε: «Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του. Ειπώθηκαν κάτι λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Ήταν κάτι στιγμιαίο, αλλά ξέφυγε η κατάσταση. O φίλος μου δεν ήξερε τίποτα».

Για τα μάτια μιας κοπέλας το φονικό

Προσωπικοί ήταν οι λόγοι πίσω από το στυγερό έγκλημα στον Άγιο Δημήτριο. Μία νεαρή κοπέλα (σ.σ. έχει συλληφθεί) στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με το 27χρονο θύμα. Όταν η σχέση τους τερματίστηκε η κοπέλα, τα έφτιαξε με τον 20χρονο, φερόμενο ως δράστη. Ωστόσο, ο 27χρονος δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον χωρισμό και έστελνε μηνύματα στην κοπέλα να τα ξαναβρούν και ότι δεν μπορεί να την ξεπεράσει.

Εκείνη όμως δεν ανταποκρινόταν. Άρχισε έτσι μια μεγάλη κόντρα ανάμεσα στον πρώην και στον νυν, οι οποίοι αποφάσισαν να συναντηθούν στο πάρκο Ασυρμάτων και να λύσουν τις διαφορές τους. Ο δράστης είχε πάει στο σημείο μαζί με τον 18χρονο φίλο του. Στο πλαίσιο αυτής της άγριας συμπλοκής που έγινε, ο 20χρονος έβγαλε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στην καρδιά του θύματος.

