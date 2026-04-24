Άγιος Δημήτριος: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 27χρονου

Σε κλίμα βαθιάς βαθιάς θλίψης και οδύνης τελέστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/4) η κηδεία του 27χρονου γιου ταξίαρχου της ΕΛΑΣ που βρήκε τραγικό θάνατο όταν ένας 20χρονος τον μαχαίρωσε στην καρδιά μετά από συμπλοκή στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο την περασμένη Τετάρτη (22/4).

Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον νεαρό, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί.Τραγικές φιγούρες οι γονείς του και ιδιαίτερα η μητέρα του οι οποίοι αναγκάστηκαννα δουν τον αγαπημένο τους μέσα σε λευκό φέρετρο προτού τον οδηγήσουν τστην τελευταία του κατοικία.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ένα παιδί -για το οποίο έιχαν όλοι ινα πουν έναν καλό λόγο- έφυγε με τόσο άδοξο τρόπο από τη ζωή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με υπόθεση ερωτικής αντιζηλίας. Οι έρευνες των Αρχών είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαλευκανθούν όλες οι πλευρές της υπόθεσης και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το έγκλημα.

Διαβάστε επίσης