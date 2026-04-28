Τα βακτήρια του στόματος μπορεί να παίζουν ρόλο στον καρκίνο του στομάχου — Τι έδειξε η έρευνα

Καρκίνος του στομάχου: Μελέτη τον συνδέει τα βακτήρια του στόματος και ανέδειξε ένα σημαντικό τεστ σάλιου.

Η κεντρική ιδέα ακούγεται περίεργη: τα βακτήρια στο στόμα να επηρεάζουν ό,τι συμβαίνει στο στομάχι. Αλλά νέα έρευνα υποδηλώνει ότι μια τέτοια σύνδεση μπορεί να είναι ισχυρότερη απ’ ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως.

Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι συγκεκριμένα πρότυπα βακτηρίων του στόματος συνδέονται με τον καρκίνο του στομάχου, αυξάνοντας την πιθανότητα για μια απλή εξέταση σάλιου να μπορούσε κάποια μέρα να βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν το στοματικό μικροβίωμα (τη συλλογή βακτηρίων που ζουν στο στόμα) σε άτομα με και χωρίς καρκίνο του στομάχου.

Διαπίστωσαν ότι:

  • Ορισμένα είδη βακτηρίων ήταν πιο συχνά σε άτομα με καρκίνο του στομάχου
  • Αυτά τα πρότυπα ήταν αρκετά συνεπή για να ξεχωρίζουν μεταξύ των επιμέρους ομάδων των συμμετεχόντων
  • Δείγματα σάλιου θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση αυτών των διαφορών

Αυτό υποδηλώνει ότι το στόμα μπορεί να λειτουργεί ως ένα μη επεμβατικό «παράθυρο» σε νοσογόνες διεργασίες, που συμβαίνουν αλλού στο σώμα.

Πώς τα βακτήρια του στόματος θα μπορούσαν να επηρεάσουν το στομάχι

Η σύνδεση μπορεί να φαίνεται περίεργη, αλλά βιολογικά έχει νόημα. Τα βακτήρια από το στόμα καταπίνονται συνεχώς και, άρα, μπορούν να:

  • φτάσουν στο περιβάλλον του στομάχου
  • αλληλεπιδράσουν με υπάρχοντα μικρόβια
  • επηρεάσουν τη φλεγμονή και τις ανοσολογικές αποκρίσεις

Ορισμένα από αυτά τα βακτήρια μπορεί να:

  • προάγουν τη χρόνια φλεγμονή
  • μεταβάλλουν τον βλεννογόνο ιστό του στομάχου
  • συμβάλλουν σε καταστάσεις, που αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου με την πάροδο του χρόνου

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα βακτήρια του στόματος «προκαλούν» άμεσα καρκίνο, αλλά μπορεί να παίζουν ρόλο στη συνολική διαδικασία.

Γιατί αυτό έχει σημασία για την έγκαιρη ανίχνευση

Ο καρκίνος του στομάχου συχνά διαγιγνώσκεται αργά, επειδή τα πρώιμα συμπτώματα είναι ασαφή ή απουσιάζουν. Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό το εύρημα:

  • Μια εξέταση με βάση το σάλιο θα ήταν μη επεμβατική και εύχρηστη
  • Θα μπορούσε να βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό ατόμων υψηλού κινδύνου
  • Μπορεί να συμπληρώσει τις υπάρχουσες μεθόδους διαλογής

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο και δεν χρησιμοποιείται ακόμη στην κλινική πράξη.

Πώς αυτό ταιριάζει με όσα ήδη γνωρίζουμε

Ο καρκίνος του στομάχου έχει αρκετούς καθιερωμένους παράγοντες κινδύνου, όπως:

  • Λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού
  • Κάπνισμα
  • Παράγοντες διατροφής και του τρόπου ζωής

Η νέα έρευνα δεν τους αντικαθιστά, αλλά προσθέτει ένα άλλο πιθανό επίπεδο: το στοματικό μικροβίωμα ως παράγοντα ή δείκτη που συμβάλλει στον κίνδυνο καρκίνου του στομάχου.

Αυτό ευθυγραμμίζεται με ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων που συνδέουν τα βακτήρια του εντέρου και της στοματικής κοιλότητας με συστημικές ασθένειες.

Τι σημαίνει (και τι δεν σημαίνει) αυτό

Είναι σημαντικό να ερμηνευτούν προσεκτικά τα ευρήματα:

  • Η μελέτη δείχνει μια συσχέτιση, όχι άμεση αιτιώδη συνάφεια
  • Τα πρότυπα βακτηρίων της στοματικής κοιλότητας μπορεί να αντανακλούν άλλες υποκείμενες παθήσεις
  • Απαιτείται περισσότερη έρευνα προτού η εξέταση σάλιου γίνει ιατρική εξέταση ρουτίνας

Με άλλα λόγια, είναι μια πολλά υποσχόμενη κατεύθυνση, αλλά σε καμία περίπτωση ένα έτοιμο προς χρήση διαγνωστικό εργαλείο.

Θα μπορούσε η στοματική υγεία να παίξει κάποιο ρόλο;

Αν και δεν είναι το επίκεντρο της μελέτης, τα ευρήματα ενισχύουν κάτι ήδη καθιερωμένο: η στοματική υγεία έχει σημασία πέρα από το στόμα.

Η κακή στοματική υγιεινή έχει συνδεθεί με:

  • Χρόνια φλεγμονή
  • Αλλαγές στην βακτηριακή ισορροπία
  • Ευρύτερες επιπτώσεις στην υγεία

Η καλή στοματική υγιεινή μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη της συνολικής υγείας, ακόμη και αν ο άμεσος ρόλος της στην πρόληψη του καρκίνου εξακολουθεί να μελετάται.

Συχνές Ερωτήσεις

Θα μπορούσε κάποτε μια επίσκεψη σε οδοντίατρο να βοηθήσει στην ανίχνευση του κινδύνου καρκίνου;

Δυνητικά, ναι: αυτή είναι η κατεύθυνση που υποδεικνύει αυτή η έρευνα. Εάν ο έλεγχος με βάση το σάλιο γίνει αξιόπιστος, οι τακτικοί οδοντιατρικοί ή στοματικοί έλεγχοι θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στον εντοπισμό πρώιμων σημάτων κινδύνου πέρα από την απλή στοματική υγεία.

Εάν εμπλέκονται βακτήρια στο στόμα, γιατί δεν αναπτύσσουν όλοι καρκίνο του στομάχου;

Επειδή τα βακτήρια είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ. Παράγοντες όπως η γενετική, η λοίμωξη από Helicobacter pylori, η διατροφή και η ανοσολογική απόκριση αλληλεπιδρούν. Τα βακτήρια μπορεί να συμβάλλουν, αλλά δεν δρουν μόνα τους.

Είναι αυτό παρόμοιο με το πώς τα βακτήρια του εντέρου επηρεάζουν άλλες ασθένειες;

Ναι. Η ιδέα εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιστημονική προσέγγιση: τα μικρόβια στο σώμα (είτε στο έντερο είτε στο στόμα) μπορούν να επηρεάσουν τη φλεγμονή, την ανοσία και τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο ασθένειας με τρόπους που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε.

Θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει σε εξετάσεις ελέγχου καρκίνου στο σπίτι;

Πιθανώς στο μέλλον. Ένα τεστ σάλιου είναι ελκυστική ιδέα, επειδή είναι απλό και μη επεμβατικό, αλλά πρέπει να αποδείξει την ακρίβεια και την αξιοπιστία του πριν γίνει κάτι που οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο σπίτι.

Συμπέρασμα

Αυτή η νέα έρευνα υπογραμμίζει μια συναρπαστική και δυνητικά σημαντική σύνδεση μεταξύ των βακτηρίων του στόματος και του καρκίνου του στομάχου. Ενώ δεν αλλάζει τις τρέχουσες προσεγγίσεις ελέγχου ή θεραπείας, ανοίγει την πόρτα σε νέους τρόπους ανίχνευσης και κατανόησης της νόσου.

Προς το παρόν, οφείλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί: το στόμα μπορεί να προσφέρει ενδείξεις για βαθύτερες διαδικασίες υγείας, αλλά η επιστήμη εξακολουθεί να εργάζεται, για να μεταφράσει αυτές τις ενδείξεις σε πρακτικά εργαλεία.

Πηγές:
studyfinds.com
cancer.org
nhs.uk

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ρωσικό σούπερ γιοτ 500 εκατ. δολαρίων: Διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό

08:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα αποκάλυψη της Μουρτζούκου: Η Πόπη προσπάθησε να πουλήσει τον Παναγιωτάκη

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Bentley «ντύνει» τους εργαζομένους με… ανθρακονήματα

07:50WHAT THE FACT

Οι αστρονόμοι μόλις ανακάλυψαν μια κολοσσιαία δομή πίσω από τον Γαλαξία μας

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

07:42ΥΓΕΙΑ

Τα βακτήρια του στόματος μπορεί να παίζουν ρόλο στον καρκίνο του στομάχου — Τι έδειξε η έρευνα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (28/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Bόρεια Κορέα: Αυξήθηκαν οι εκτελέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας - Δολοφονούνται επειδή βλέπουν Κ-Pop

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτές είναι οι 8 κατηγορίες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο πριν τα 62

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Άναψαν» τα τηλέφωνα μεταξύ Ανδρουλάκη, Φάμελλου και Νέας Αριστεράς - Προς πρόταση εξεταστικής επιτροπής

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιατρός του ΕΣΥ από τα Τζουμέρκα που ψέλνει heavy metal σε μοναστήρια και ασθενείς

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (28/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «επόμενη μέρα» για την Πληροφορική μετά το τέλος του RRF: Στρατηγικός προσανατολισμός σε defence tech και ΑΙ

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα: Ανήλικη απειλούσε να αυτοκτονήσει μετά από καβγά με τους γονείς της

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Abolghasem Salavati: Ποιος είναι ο διαβόητος δικαστής που «μοιράζει» θανατικές ποινές στο Ιράν

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης η παράταση - Βήμα βήμα η διαδικασία

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή σύγκρουση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για Δικαιοσύνη, υποκλοπές και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

07:05ΜΑΝΤΕΙΟ

Πότε έρχεται ο Τραμπ, Πως είναι αυτή την εποχή οι βουλευτές, Ομπρέλα Ντόρας σε Σκέρτσο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Η ώρα της απολογίας του 20χρονου για τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού - Πού θα στηρίξει την υπεράσπισή του, οι ισχυρισμοί των φίλων του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Νεκρή επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Abolghasem Salavati: Ποιος είναι ο διαβόητος δικαστής που «μοιράζει» θανατικές ποινές στο Ιράν

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άνοιξη για λίγο ακόμα – Μέχρι και χιόνια θα φέρει η ψυχρή εισβολή της Πρωτομαγιάς

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο «Άνθρωπος με τη Σαλάτα» έμεινε ανέμελος κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο γκαλά Τραμπ

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προς ABC: «Απολύστε άμεσα τον Τζίμι Κίμελ»

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα: Ανήλικη απειλούσε να αυτοκτονήσει μετά από καβγά με τους γονείς της

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Η ώρα της απολογίας του 20χρονου για τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού - Πού θα στηρίξει την υπεράσπισή του, οι ισχυρισμοί των φίλων του

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιατρός του ΕΣΥ από τα Τζουμέρκα που ψέλνει heavy metal σε μοναστήρια και ασθενείς

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης η παράταση - Βήμα βήμα η διαδικασία

03:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ μέτρα της Πολιτικής Προστασίας για τη Σαντορίνη – Δημοσιεύθηκε νέα ΚΥΑ

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πρώτος... τελικός με Βαλένθια για Παναθηναϊκό AKTOR - Κόντρα σε Μονακό ο Ολυμπιακός

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου: Η αινιγματική ανάρτηση πριν τον θάνατό της και το συγκινητικό «αντίο» της Ναταλίας Ρασούλη

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Bόρεια Κορέα: Αυξήθηκαν οι εκτελέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας - Δολοφονούνται επειδή βλέπουν Κ-Pop

20:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του αύριο ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος - Το περίεργο τατουάζ με το δάκρυ

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας Γιακουμάκη

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ