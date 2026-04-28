Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

Snapshot Ένας βαθύς αυλώνας από τη Ρωσία φέρνει ψυχρές αέριες μάζες και χιονοπτώσεις στα Βαλκάνια και την Ελλάδα, προκαλώντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στις αρχές Μαΐου.

Η κακοκαιρία ξεκινά από τη Ρουμανία με χιονοπτώσεις και επεκτείνεται σε Βουλγαρία, Σερβία και Αλβανία, συνοδευόμενη από βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά.

Στην Ελλάδα, από το Σαββατοκύριακο αναμένονται έντονη αστάθεια, βροχές, ισχυροί άνεμοι και χιονοπτώσεις στα βόρεια, με θερμοκρασίες που θυμίζουν χειμώνα παρά αρχές Μαΐου.

Η Αττική θα βιώσει συννεφιά, τοπικές βροχές και ενίσχυση βορείων ανέμων, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες.

Το φαινόμενο αποτελεί σπάνια ατμοσφαιρική διαταραχή για την εποχή και αναμένεται να είναι σύντομο αλλά έντονο, προκαλώντας σημαντικές καιρικές μεταβολές σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά έντονης καιρικής μεταβολής εισέρχεται η Ευρώπη, με ένα σπάνιο για την εποχή κύμα πολικού ψύχους να κατεβαίνει από τη Ρωσία προς τα Βαλκάνια, ανατρέποντας πλήρως το ανοιξιάτικο σκηνικό των τελευταίων ημερών. Την ώρα που η Ιταλία προετοιμάζεται για ισχυρές καταιγίδες, η ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα φαινόμενο που θυμίζει περισσότερο χειμώνα.

Η εικόνα των προγνωστικών χαρτών για την 1η και 2α Μαΐου είναι αποκαλυπτική. Ένας βαθύς αυλώνας κατεβαίνει από τα βόρεια, μεταφέροντας ψυχρές αέριες μάζες που ήδη έχουν προκαλέσει χιονοπτώσεις στη Μόσχα – ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός για τα τέλη της άνοιξης. Η κίνηση του συστήματος είναι νοτιοδυτική, «γεμίζοντας» το βαρομετρικό κενό στην Ανατολική Ευρώπη και κατευθυνόμενο με ταχύτητα προς τη Βαλκανική Χερσόνησος.

Πρώτο κύμα κακοκαιρίας στα βόρεια Βαλκάνια

Η αρχή γίνεται από τη Ρουμανία, όπου αναμένονται έντονες χιονοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Πολύ γρήγορα, το ψυχρό μέτωπο επεκτείνεται προς τη Βουλγαρία, με παρόμοια φαινόμενα, ενώ στη συνέχεια επηρεάζονται η Σερβία και η Αλβανία, όπου ο καιρός θα επιδεινωθεί με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η δυναμική του συστήματος είναι τέτοια που δημιουργεί συνθήκες έντονης αστάθειας, με σημαντικές θερμοκρασιακές διαφορές ανάμεσα σε βορρά και νότο, κάτι που ενισχύει τα φαινόμενα και αυξάνει την πιθανότητα για τοπικά ακραίες εκδηλώσεις.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της αλλαγής

Η Ελλάδα δεν μένει ανεπηρέαστη από την ψυχρή αυτή εισβολή. Αντιθέτως, από το τέλος της εβδομάδας και κυρίως το Σαββατοκύριακο, η χώρα περνά σε μια περίοδο έντονης καιρικής αστάθειας, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας, τις βροχές και τους ισχυρούς ανέμους.

Στη βόρεια χώρα, σε περιοχές της Μακεδονία και της Θράκη, ο καιρός θα παρουσιάσει χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, με ισχυρές βροχοπτώσεις και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, θυμίζοντας περισσότερο αρχές Μαρτίου παρά Μάιο.

Στην κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία, αναμένονται καταιγίδες κατά διαστήματα, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις. Αντίστοιχη εικόνα και στη Στερεά Ελλάδα, όπου η αστάθεια θα είναι έντονη, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.

Στην Αττική, η μεταβολή θα γίνει αισθητή με συννεφιά, τοπικές βροχές και σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται πρόσκαιρες καταιγίδες. Στα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα στην Κρήτη, οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, δημιουργώντας συνθήκες θυελλωδών βοριάδων.

Από την άνοιξη… στον χειμώνα

Το στοιχείο που κάνει τη συγκεκριμένη κακοκαιρία να ξεχωρίζει είναι η χρονική της συγκυρία. Χιονοπτώσεις στα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη στις αρχές Μαΐου δεν αποτελούν απλώς σπάνιο φαινόμενο, αλλά ένδειξη μιας έντονα διαταραγμένης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Η εξέλιξη του φαινομένου τις επόμενες ημέρες θα καθορίσει και τη διάρκειά του. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μια σύντομη αλλά ισχυρή ψυχρή εισβολή, η οποία θα αφήσει το αποτύπωμά της σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με την Ελλάδα να βιώνει μια από τις πιο απότομες και εντυπωσιακές μεταβολές του καιρού για την εποχή.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

