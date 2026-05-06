Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (6/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
6/5/2026 6:30:00 πμ
6/5/2026 2:30:00 μμ
ΦΥΛΗΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ - Λ.ΦΥΛΗΣ - ΠΙΝΔΟΥ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ - ΙΑΣΩΝΟΣ - ΘΗΣΕΩΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΚΥΠΡΟΥ - ΜΕΛΕΤΙΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΠΑΓΚ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΚΟΥΡΚΑΚΙΩΤΗ - ΣΕΡΡΩΝ - ΠΡΕΣΠΑΣ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΙΟΥΣΗ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - Α.ΚΟΡΑΗ - Κ.ΠΑΛΑΜΑ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - Η.ΒΕΝΕΖΗ - ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΣΤΡ.ΜΥΡΙΒΙΛΗ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΕΜΜ.ΡΟΪΔΗ - ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ - Ν.ΣΤΑΥΡΙΔΗ - Δ.ΧΟΡΝ
209
Συντήρηση
6/5/2026 8:00:00 πμ
6/5/2026 11:00:00 πμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ ΝΟ 14 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
475
Κατασκευές
6/5/2026 8:00:00 πμ
6/5/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 60 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 154 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
472
Κατασκευές
6/5/2026 8:00:00 πμ
6/5/2026 12:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΞΩΝ απο κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
482
Κατασκευές
6/5/2026 8:00:00 πμ
6/5/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΒΟΥ έως κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΒΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
536
Λειτουργία
6/5/2026 8:00:00 πμ
6/5/2026 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 167 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
535
Λειτουργία
6/5/2026 8:00:00 πμ
6/5/2026 2:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ.
307
Κατασκευές
6/5/2026 8:00:00 πμ
6/5/2026 3:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Β.ΑΜΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΙΓΙΆΝΝΗ.
310
Κατασκευές
6/5/2026 8:00:00 πμ
6/5/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΘΑΣΟΥ - ΣΚΙΑΘΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ - ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΞΥΛΟΥΡΗ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ - ΣΙΦΝΟΥ - ΑΜΟΜΥΛΕΩΝ - ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΤΕΟ - ΔΑΦΝΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΕΚΤΟΡΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
431
Λειτουργία
6/5/2026 8:00:00 πμ
6/5/2026 4:00:00 μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΓΡΑΜΜΟΥ, ΠΗΛΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
308
Κατασκευές
6/5/2026 8:00:00 πμ
6/5/2026 4:00:00 μμ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
309
Κατασκευές
6/5/2026 8:00:00 πμ
6/5/2026 5:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΜΑΡΙΖΑ - ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ ΟΔΟΙ:ΔΑΦΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1630
Λειτουργία
6/5/2026 8:00:00 πμ
6/5/2026 6:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
Κατασκευές
6/5/2026 8:30:00 πμ
6/5/2026 11:00:00 πμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ έως κάθετο: Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΚΛΑΔΩΝ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ
469
Κατασκευές
6/5/2026 8:30:00 πμ
6/5/2026 4:30:00 μμ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΗΣ - ΗΜΑΘΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΗΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΡΕΒΕΝΩΝ
210
Συντήρηση
6/5/2026 9:00:00 πμ
6/5/2026 11:00:00 πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΝΟ12 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
474
Κατασκευές
6/5/2026 9:00:00 πμ
6/5/2026 12:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΘΝΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
299
Κατασκευές
6/5/2026 9:00:00 πμ
6/5/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 103 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 107 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
468
Κατασκευές
6/5/2026 9:00:00 πμ
6/5/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 126 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
476
Κατασκευές
6/5/2026 9:00:00 πμ
6/5/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΚΩΣΤΑΝΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΡΑΙΔΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΒΕΡΓΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΡΑΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΤΖΗΒΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ έως κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΡΑΒΑΣ απο κάθετο: ΓΕΝΙΣΑΡΛΗ έως κάθετο: ΤΖΗΒΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
539
Λειτουργία
6/5/2026 9:00:00 πμ
6/5/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ απο κάθετο: ΣΤ. ΔΑΓΚΛΗ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓΚΩΝΙΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΚΩΝΙΤΟΥ απο κάθετο: ΣΤ. ΔΑΓΚΛΗ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΚΑ απο κάθετο: ΣΤ. ΔΑΓΚΛΗ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΤ. ΔΑΓΚΛΗ απο κάθετο: ΚΟΡΑΚΑ έως κάθετο: ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
539
Λειτουργία
6/5/2026 10:00:00 πμ
6/5/2026 12:30:00 μμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΚΑΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ
470
Κατασκευές
6/5/2026 10:00:00 πμ
6/5/2026 1:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΣΤΕΡ, ΦΥΛΛΙΔΟΣ, ΕΥΡΥΑΛΗΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΣΟΥΡΛΗ, ΣΥΡΟΥ, ΓΟΥΝΑΡΗ, ΘΕΤΙΔΟΣ, ΞΕΝΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ, ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ, ΠΕΥΚΩΝ, ΜΑΚΚΑ.
306
Κατασκευές
6/5/2026 10:30:00 πμ
6/5/2026 2:00:00 μμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΟΥΤΑΔΩΝ έως κάθετο: ΟΥΡ. ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΚΩΝ. ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ απο κάθετο: ΨΑΡΡΟΥ έως κάθετο: Χ. ΚΑΤΣΙΜΠΑ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ
483
Κατασκευές
6/5/2026 12:00:00 μμ
6/5/2026 3:30:00 μμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΜΟΔΙΟΥ απο κάθετο: ΚΛΕΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΛ. ΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ έως κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ
484
Κατασκευές
6/5/2026 2:00:00 μμ
6/5/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΔΩΡΑΣ ΔΙΣΤΡΙΑ απο κάθετο: ΜΑΡΑΣΛΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΔΑΜΑΝΤΟΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
537
Λειτουργία