Πώς στήνουν παγίδες σε Έλληνες που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό μέσω ψεύτικων αγγελιών

Snapshot Νέες εξελιγμένες απάτες σε LinkedIn και Instagram χρησιμοποιούν ψεύτικες αγγελίες εργασίας για να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα χρήματα από ανυποψίαστους χρήστες.

Οι δράστες ζητούν συχνά χρηματικά ποσά για διαδικαστικά κόστη σε «θέσεις εργασίας» στο εξωτερικό και εξαφανίζονται μετά την πληρωμή.

Η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει τη δημιουργία πειστικών μηνυμάτων και ψεύτικων προφίλ που μιμούνται πραγματικούς εργοδότες.

Σημάδια κινδύνου είναι οι υπερβολικά υψηλές αποδοχές, η πίεση για άμεση απάντηση και η ζήτηση προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων από την αρχή της επικοινωνίας.

Σε περίπτωση αποκάλυψης στοιχείων, συνιστάται άμεση διακοπή επικοινωνίας, αλλαγή κωδικών και ενημέρωση τραπεζών και αρμόδιων πλατφορμών.

Ανησυχία προκαλούν ολοένα και πιο πειστικές διαδικτυακές απάτες που κυκλοφορούν μέσω επαγγελματικών και κοινωνικών δικτύων, όπως το LinkedIn και το Instagram, με στόχο άτομα που αναζητούν εργασία.

Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν καλοστημένα σενάρια και ψεύτικες αγγελίες, επιχειρώντας να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα ή ακόμη και χρήματα από ανυποψίαστους χρήστες.

Τους ζητάνε να καταθέσουν χρήματα για «διαδικαστικά έξοδα» και εξαφανίζονται

Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις «ψεύτικων» προσφορών εργασίας στο εξωτερικό, οι δράστες φτάνουν στο σημείο να ζητούν χρηματικό ποσό, το οποίο παρουσιάζεται ως δήθεν κόστος για «διαδικαστικά», «έκδοση εγγράφων» ή «διεκπεραίωση χαρτιών». Ωστόσο, μόλις το ποσό αυτό καταβληθεί, οι επιτήδειοι εξαφανίζονται χωρίς κανένα ίχνος επικοινωνίας, αφήνοντας τα θύματα χωρίς εργασία και με οικονομική ζημία.

Σύμφωνα με τη Δρ. Κέλλυ Ιωάννου, Διευθύντρια της CyberX και Καθηγήτρια Ψηφιακής Εγκληματολογίας, όπως δήλωσε στο Newsbomb, οι σύγχρονες διαδικτυακές απάτες έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Όπως επισημαίνει, «οι επιτήδειοι δημιουργούν ολόκληρα σενάρια εξαπάτησης, με επαγγελματικά προφίλ, αληθοφανείς φωτογραφίες, εταιρική γλώσσα και αγγελίες που μοιάζουν απολύτως νόμιμες».

Η ίδια σημειώνει ότι «η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταστήσει τις απάτες ακόμη πιο δύσκολα αναγνωρίσιμες, καθώς μπορεί να παράγει πειστικά μηνύματα, ψεύτικα βιογραφικά και αυτοματοποιημένες συνομιλίες που μιμούνται πραγματικούς εργοδότες».

Οι αγγελίες εργασίας και οι επιχειρήσεις-βιτρίνα που υπόσχονται δουλειά στο εξωτερικό

Σε ένα από τα μηνύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Γεια σου Αναστασία,

Αναζητούμε Σερβιτόρο/α για ένα πολυτελές νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και lounge στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παρακαλούμε, ελέγξτε μια επιλογή και ενημερώστε με αν θέλετε να επιλέξετε την παρακάτω κενή θέση. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε περαιτέρω.

Σερβιτόρος/α για κοκτέιλ

Βασικός μισθός 6.200 AED + Φιλοδωρήματα (1.000+ AED) + Κοινωνική μέριμνα (500+ AED)

Επίδομα Γλωσσών 300 AED + Μονόκλινο Δωμάτιο Διαμονή

Μεταφορικά + Όλα τα γεύματα + Βίζα + Αεροπορικό εισιτήριο

Ασφάλιση + Άλλες παροχές».

Στο ίδιο μήνυμα, οι δράστες προτρέπουν τον παραλήπτη να επικοινωνήσει μέσω WhatsApp για περισσότερες πληροφορίες, επιχειρώντας να μεταφέρουν τη συνομιλία εκτός επίσημων πλατφορμών.

Σε δεύτερο μήνυμα, εμφανίζεται ένας χρήστης με το όνομα justin.pierce337406073, ο οποίος αναφέρει: «Γεια σας, είμαι μια εταιρεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών κατάταξης και likes για εφαρμογές ξενοδοχείων Booking+Airbnb. Η εταιρεία προσλαμβάνει τώρα ελεύθερους επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Χρειάζεστε μόνο ένα κινητό τηλέφωνο για να το κάνετε εύκολα, και ο χρόνος και η τοποθεσία είναι ευέλικτοι. Ο ημερήσιος μισθός είναι 100-300€ και ο μηνιαίος μισθός των επίσημων υπαλλήλων είναι 3.000-10.000€. Σημείωση (αυτό το άρθρο δεν είναι κατάλληλο για φοιτητές κάτω των 22 ετών, και οι Αφρικανοί και Ινδοί υπάλληλοι δεν μπορούν να προσληφθούν λόγω προβλημάτων με τα εμβάσματα).»

Το μήνυμα συνοδεύεται από σύνδεσμο WhatsApp.

Τι να κάνετε σε περίπτωση που έχετε πέσει θύμα απάτης

Παράλληλα, η Κέλλυ Ιωάννου αναφέρει ότι βασικά σημάδια κινδύνου αποτελούν οι υπερβολικά υψηλές απολαβές για λίγη εργασία, η πίεση για άμεση απάντηση, η απουσία επίσημων εταιρικών στοιχείων και η επιδίωξη απόκτησης προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων από την αρχή της επικοινωνίας.

Όπως υπογραμμίζει, «σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη δώσει στοιχεία, θα πρέπει να διακόψει άμεσα κάθε επικοινωνία, να αλλάξει κωδικούς, να ενεργοποιήσει επιπλέον μέτρα ασφάλειας και να ενημερώσει τράπεζες και αρμόδιες πλατφόρμες».

«Το σημαντικότερο είναι να καταλάβουμε ότι οι σύγχρονες απάτες δεν στοχεύουν μόνο τα δεδομένα μας. Στοχεύουν την εμπιστοσύνη, την ανάγκη για εργασία και την ταχύτητα με την οποία παίρνουμε αποφάσεις. Μια πραγματική επαγγελματική ευκαιρία δεν απαιτεί βιασύνη, μυστικότητα ή αποστολή ευαίσθητων εγγράφων από το πρώτο μήνυμα», συμπλήρωσε.

