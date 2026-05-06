Πώς στήνουν παγίδες σε Έλληνες που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό μέσω ψεύτικων αγγελιών

Νέο κύμα διαδικτυακών απατών στοχεύει Έλληνες που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό, με επιτήδειους να παρουσιάζουν ψεύτικες αγγελίες υψηλών αποδοχών και «σίγουρων προσλήψεων» - Ειδικος εξηγεί στο Newsbomb τι να κάνετε σε περίπτωση που πέσετε στα «δίχτυα» τους

Πώς στήνουν παγίδες σε Έλληνες που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό μέσω ψεύτικων αγγελιών
Newsbomb.gr / Pexels
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Νέες εξελιγμένες απάτες σε LinkedIn και Instagram χρησιμοποιούν ψεύτικες αγγελίες εργασίας για να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα χρήματα από ανυποψίαστους χρήστες.
  • Οι δράστες ζητούν συχνά χρηματικά ποσά για διαδικαστικά κόστη σε «θέσεις εργασίας» στο εξωτερικό και εξαφανίζονται μετά την πληρωμή.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει τη δημιουργία πειστικών μηνυμάτων και ψεύτικων προφίλ που μιμούνται πραγματικούς εργοδότες.
  • Σημάδια κινδύνου είναι οι υπερβολικά υψηλές αποδοχές, η πίεση για άμεση απάντηση και η ζήτηση προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων από την αρχή της επικοινωνίας.
  • Σε περίπτωση αποκάλυψης στοιχείων, συνιστάται άμεση διακοπή επικοινωνίας, αλλαγή κωδικών και ενημέρωση τραπεζών και αρμόδιων πλατφορμών.
Snapshot powered by AI

Ανησυχία προκαλούν ολοένα και πιο πειστικές διαδικτυακές απάτες που κυκλοφορούν μέσω επαγγελματικών και κοινωνικών δικτύων, όπως το LinkedIn και το Instagram, με στόχο άτομα που αναζητούν εργασία.

Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν καλοστημένα σενάρια και ψεύτικες αγγελίες, επιχειρώντας να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα ή ακόμη και χρήματα από ανυποψίαστους χρήστες.

Τους ζητάνε να καταθέσουν χρήματα για «διαδικαστικά έξοδα» και εξαφανίζονται

Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις «ψεύτικων» προσφορών εργασίας στο εξωτερικό, οι δράστες φτάνουν στο σημείο να ζητούν χρηματικό ποσό, το οποίο παρουσιάζεται ως δήθεν κόστος για «διαδικαστικά», «έκδοση εγγράφων» ή «διεκπεραίωση χαρτιών». Ωστόσο, μόλις το ποσό αυτό καταβληθεί, οι επιτήδειοι εξαφανίζονται χωρίς κανένα ίχνος επικοινωνίας, αφήνοντας τα θύματα χωρίς εργασία και με οικονομική ζημία.

Σύμφωνα με τη Δρ. Κέλλυ Ιωάννου, Διευθύντρια της CyberX και Καθηγήτρια Ψηφιακής Εγκληματολογίας, όπως δήλωσε στο Newsbomb, οι σύγχρονες διαδικτυακές απάτες έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Όπως επισημαίνει, «οι επιτήδειοι δημιουργούν ολόκληρα σενάρια εξαπάτησης, με επαγγελματικά προφίλ, αληθοφανείς φωτογραφίες, εταιρική γλώσσα και αγγελίες που μοιάζουν απολύτως νόμιμες».

Η ίδια σημειώνει ότι «η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταστήσει τις απάτες ακόμη πιο δύσκολα αναγνωρίσιμες, καθώς μπορεί να παράγει πειστικά μηνύματα, ψεύτικα βιογραφικά και αυτοματοποιημένες συνομιλίες που μιμούνται πραγματικούς εργοδότες».

Οι αγγελίες εργασίας και οι επιχειρήσεις-βιτρίνα που υπόσχονται δουλειά στο εξωτερικό

Σε ένα από τα μηνύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Γεια σου Αναστασία,

Αναζητούμε Σερβιτόρο/α για ένα πολυτελές νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και lounge στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παρακαλούμε, ελέγξτε μια επιλογή και ενημερώστε με αν θέλετε να επιλέξετε την παρακάτω κενή θέση. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε περαιτέρω.

Σερβιτόρος/α για κοκτέιλ

Βασικός μισθός 6.200 AED + Φιλοδωρήματα (1.000+ AED) + Κοινωνική μέριμνα (500+ AED)

Επίδομα Γλωσσών 300 AED + Μονόκλινο Δωμάτιο Διαμονή
Μεταφορικά + Όλα τα γεύματα + Βίζα + Αεροπορικό εισιτήριο
Ασφάλιση + Άλλες παροχές».

123.jpg

Στο ίδιο μήνυμα, οι δράστες προτρέπουν τον παραλήπτη να επικοινωνήσει μέσω WhatsApp για περισσότερες πληροφορίες, επιχειρώντας να μεταφέρουν τη συνομιλία εκτός επίσημων πλατφορμών.

Σε δεύτερο μήνυμα, εμφανίζεται ένας χρήστης με το όνομα justin.pierce337406073, ο οποίος αναφέρει: «Γεια σας, είμαι μια εταιρεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών κατάταξης και likes για εφαρμογές ξενοδοχείων Booking+Airbnb. Η εταιρεία προσλαμβάνει τώρα ελεύθερους επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Χρειάζεστε μόνο ένα κινητό τηλέφωνο για να το κάνετε εύκολα, και ο χρόνος και η τοποθεσία είναι ευέλικτοι. Ο ημερήσιος μισθός είναι 100-300€ και ο μηνιαίος μισθός των επίσημων υπαλλήλων είναι 3.000-10.000€. Σημείωση (αυτό το άρθρο δεν είναι κατάλληλο για φοιτητές κάτω των 22 ετών, και οι Αφρικανοί και Ινδοί υπάλληλοι δεν μπορούν να προσληφθούν λόγω προβλημάτων με τα εμβάσματα).»

bc2b92f8-8ccd-4852-bc0d-0bd344e0a778.jpg

Το μήνυμα συνοδεύεται από σύνδεσμο WhatsApp.

Τι να κάνετε σε περίπτωση που έχετε πέσει θύμα απάτης

Παράλληλα, η Κέλλυ Ιωάννου αναφέρει ότι βασικά σημάδια κινδύνου αποτελούν οι υπερβολικά υψηλές απολαβές για λίγη εργασία, η πίεση για άμεση απάντηση, η απουσία επίσημων εταιρικών στοιχείων και η επιδίωξη απόκτησης προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων από την αρχή της επικοινωνίας.

Όπως υπογραμμίζει, «σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη δώσει στοιχεία, θα πρέπει να διακόψει άμεσα κάθε επικοινωνία, να αλλάξει κωδικούς, να ενεργοποιήσει επιπλέον μέτρα ασφάλειας και να ενημερώσει τράπεζες και αρμόδιες πλατφόρμες».

«Το σημαντικότερο είναι να καταλάβουμε ότι οι σύγχρονες απάτες δεν στοχεύουν μόνο τα δεδομένα μας. Στοχεύουν την εμπιστοσύνη, την ανάγκη για εργασία και την ταχύτητα με την οποία παίρνουμε αποφάσεις. Μια πραγματική επαγγελματική ευκαιρία δεν απαιτεί βιασύνη, μυστικότητα ή αποστολή ευαίσθητων εγγράφων από το πρώτο μήνυμα», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:22ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Χτύπησε με σίδερο στο κεφάλι 55χρονο σε πυλωτή και συνελήφθη τρεις μήνες μετά

09:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καθαρό καλοκαίρι» τις επόμενες ημέρες από τη βόρεια Αφρική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χειροπέδες και στη σύζυγο - Ήταν μαζί με τον δολοφόνο στο αμάξι και παρακολουθούσε το έγκλημα

09:13WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ξαναγράφουν την ανθρώπινη ιστορία με μια πρόσφατη πρωτοποριακή ανακάλυψη DNA

09:10ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Γιατί ο Τραμπ αναστέλλει την «Επιχείρηση Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ - Ξαναρχίζει ο πόλεμος στο Ιράν;

09:10TRAVEL

Οι Μικρές Κυκλάδες στο προσκήνιο του διεθνούς θαλάσσιου τουρισμού​​​​​​​​​​​​​​

09:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροκίνητρα για brain gain και εργασία στο Δημόσιο

09:04WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

09:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τρία tips για το TikTok που ίσως δε γνωρίζεις

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Διανομέας Κηφισιά: Είχε δηλώσει ψεύτικη διεύθυνση, δούλευε παράνομα σε επιχείρηση, δεν είχε δίπλωμα αλλά είχε αγοράσει μηχανάκι στο όνομά του

08:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκέψεις για νέο Fuel Pass - Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την ενεργειακή κρίση

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο – Νοσηλεύεται μετά από χειρουργείο

08:25ΚΟΣΜΟΣ

«Επιστρέφει» η Κέιτ Μίντλετον: Στην Ιταλία το πρώτο επίσημο ταξίδι της στο εξωτερικό μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική επίδειξη δύναμης με τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Yildirimhan - Βίντεο

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα στον Κηφισό με τέσσερα οχήματα

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κατηγορεί τον Πάπα ότι «θέτει σε κίνδυνο τους Καθολικούς» με τη στάση του απέναντι στο Ιράν

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Duesenberg που οδηγούσε ο Sammy Davis Jr. πάει για πολλά εκατομμύρια

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός βόρεια της Άνδρου: Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο-Εκτελούσε δρομολόγιο από Αλβανία προς Ουκρανία

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Πώς στήνουν παγίδες σε Έλληνες που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό μέσω ψεύτικων αγγελιών και «διαδικαστικών» εξόδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Το μοιραίο τροχαίο και το χρονικό της εκδίκησης - Οι χαροκαμένοι γονείς

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο – Νοσηλεύεται μετά από χειρουργείο

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός βόρεια της Άνδρου: Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο-Εκτελούσε δρομολόγιο από Αλβανία προς Ουκρανία

02:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο ιερέας Σπυρίδων Τσιάκαλος, ευρύτερα γνωστός ως παπά-Τσάκαλος

06:19ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες μέσα από το κρουαζιερόπλοιο του φόβου - Πώς μεταδόθηκε ο χανταϊός στο MV Hondius

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικιακές συσκευές: Ποιες ανεβαίνουν παρά την κρίση και ποιες υποχωρούν – Οι δύο συσκευές που λείπουν από τα περισσότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Βίος και πολιτεία ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες στα βόρεια προάστια - Τα «εφόδια» στο ντουλαπάκι με τις παραγγελίες, το ιστορικό και το άσυλο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο πρόσωπα της δολοφονίας στην Κρήτη: Ο δράστης και το θύμα - Ο σπαραγμός της μάνας του 20χρονου

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Διανομέας Κηφισιά: Είχε δηλώσει ψεύτικη διεύθυνση, δούλευε παράνομα σε επιχείρηση, δεν είχε δίπλωμα αλλά είχε αγοράσει μηχανάκι στο όνομά του

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική επίδειξη δύναμης με τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Yildirimhan - Βίντεο

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκεται σήμερα η Λόρα - «Δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», λέει ο πατέρας της στο Newsbomb

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα νιώσετε αν έχετε χαμηλή πρωτεΐνη: Λεπτά σημάδια και πώς να το διορθώσετε

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Πώς στήνουν παγίδες σε Έλληνες που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό μέσω ψεύτικων αγγελιών και «διαδικαστικών» εξόδων

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Γι' αυτό είναι η Βαλένθια και εμείς ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Απαιτώ κόσμια συμπεριφορά»

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ