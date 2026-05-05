Μεγάλη σύσκεψη για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες - Νέος σχεδιασμός από την ΕΛ. ΑΣ.

Η έξαρση των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, με το φαινόμενο να λαμβάνει διαστάσεις «επιδημίας».

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιείται σήμερα μεγάλη σύσκεψη με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δράσεων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυκλωμάτων που εξαπατούν πολίτες.

Παρά τις συλλήψεις που έχουν ήδη γίνει, εξετάζεται τόσο η αυστηροποίηση της νομοθεσίας όσο και η ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών, ώστε να περιοριστεί η έκταση του φαινομένου.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας το πρωί στο MEGA δήλωσε πως: «Είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο, αλλά εδώ είναι σε έξαρση, είναι "επιδημία". Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, άνθρωποι να παραδίδουν στα χέρια κάποιου την περιουσία τους...».

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση της μάστιγας είναι καθημερινές με αστυνομικούς να ενημερώνουν τους πολίτες σε εκκλησίες και λαϊκές αγορές.

«Έχουν ληφθεί μια σειρά από μέτρα. Σήμερα, έχουμε μια μεγάλη σύσκεψη για να δούμε με ποιον τρόπο θα γίνουμε ακόμη πιο δραστικοί, με ποιον τρόπο επιχειρησιακά θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί» τονίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ο οποίος πρόσθεσε πως θα πρέπει να εξεταστεί η αυστηροποίηση της νομοθεσίας.

