Eurovision: Οι συμμετοχές της Ελλάδας που αγαπήσαμε και ακόμα συζητάμε

Η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή Eurovision έχει ξεκινήσει και ο Akylas με το «Ferto» παίζουν ακόμη και για την πρώτη θέση. Το εν λόγω τραγούδι έχει προκαλέσει φρενίτιδα και έτσι θυμηθήκαμε ελληνικές συμμετοχές και κομμάτια… που ακόμη σιγοτραγουδάμε!

Μαρινέλλα, «Κρασί, Θάλασσα και το Αγόρι μου»

Η πρώτη ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1974,

στα ελληνικά από τη Μαρινέλλα, έχει αφήσει ιστορία. Με διεύθυνση ορχήστρας

και σύνθεση του Γιώργου Κατσαρού και με στίχους του Πυθαγόρα, είχε λάβει επτά

βαθμούς, τοποθετώντας την 11η στον τομέα των 17.

Πασχάλης Αρβανιτίδης, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπέσσυ Αργυράκη, «Μάθημα Σολφέζ»

Το 1977, Πασχάλης Αρβανιτίδης, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέσσυ Αργυράκη… παρέδωσαν Μάθημα Σολφέζ σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους της Σέβης Τηλιακού. Το τραγούδι ερμηνεύτηκε 10ο κατά σειρά εμφάνισης εκείνη τη βραδιά και στο τέλος της ψηφοφορίας έλαβε 92 πόντους, τερματίζοντας στην 5η θέση ανάμεσα σε 18 χώρες.

Ελπίδα, «Σωκράτη»

Το τραγούδι «Σωκράτη» ήταν η ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1979, που ερμηνεύτηκε στην ελληνική γλώσσα από την Ελπίδα. Αν και φαβορί, έλαβε 69 πόντους, τερματίζοντας στην 8η θέση ανάμεσα σε 19 χώρες. Με το πέρας του διαγωνισμού, το τραγούδι έκανε εμπορική επιτυχία στο Ισραήλ. Το 2010, ο ισραηλινός τραγουδιστής Σλόμι Σαράνγκα ερμήνευσε ένα ριμέικ του τραγουδιού στην ισραηλινή προεπιλογή της Eurovision. Σαράντα χρόνια μετά την ερμηνεία της στη Eurovision, η Ελπίδα ήταν επίσημη προσκεκλημένη από τον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Kan, για να ερμηνεύσει ζωντανά το κομμάτι στην τελετή έναρξης του 2019, που διεξαγόταν στο Τελ Αβίβ.

Σοφία Βόσσου, «Άνοιξη»

Ακόμη και σήμερα ακούγεται δυνατά σε κλαμπ και πάρτι, ενώ μετρά δεκάδες διασκευές. Η ιστορία του τραγουδιού «Άνοιξη» ξεκίνησε το 1991, όταν η Σοφία Βόσσου εκπροσώπησε τη χώρα μας στην Eurovision στη Ρώμη με τον συνθέτη του τραγουδιού, Ανδρέα Μικρούτσικο, να την συνοδεύει παίζοντας κιθάρα στη σκηνή. Αν και η ίδια απέδειξε το φωνητικό της μεγαλείο, στο τέλος της ψηφοφορίας, συγκέντρωσε 36 βαθμούς, κατατάσσοντας τη 13η ανάμεσα σε 22 συμμετοχές.

Καίτη Γαρμπή, «Ελλάδα χώρα του φωτός»

H Καίτη Γαρμπή ανέβηκε στο stage της Eurovision, το 1993, ερμηνεύοντας το εν λόγω κομμάτι. Στο τέλος της ψηφοφορίας, είχε λάβει 64 βαθμούς, τερματίζοντας 9ο ανάμεσα σε 25 συμμετοχές. Το τραγούδι είναι στην πραγματικότητα ένας έπαινος της ίδιας της Ελλάδας, με τη Γαρμπή να τραγουδά για τη μεγάλη πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά. Εκείνη τη χρονιά, η συμμετοχή της Ελλάδας έμεινε στην ιστορία του διαγωνισμού τόσο λόγω της πολύ ιδιαίτερης παρουσίας της Καίτης στη σκηνή όσο και για το φόρεμα της Σίλιας Κριθαριώτη που φόρεσε. Επιπλέον, κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία της Eurovision, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ξεπεραστεί. Συγκεκριμένα, ο φακός εστίασε χωρίς διακοπή αποκλειστικά στο πρόσωπο της για 43 ολόκληρα δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων κανένα άλλο πλάνο δεν εμφανίστηκε στην οθόνη.

Antique, «Die for You»

Το 2001, η Έλενα Παπαρίζου με το συγκρότημα Antique και το «Die for You» τερμάτισαν στην τρίτη θέση. Η τραγουδίστρια κατάφερε να μαγνητίσει για πρώτη φορά τα βλέμματα στην Ευρώπη χάρη στη μελωδική φωνή της και τη λαμπερή της παρουσία. Για την εμφάνισή της στον 46ο διαγωνισμό της Eurovision εκείνο το βράδυ είχε επιλέξει μια λευκή ολόσωμη φόρμα, η οποία αποτέλεσε και το σήμα κατατεθέν της για την εποχή. «Εννοείται δεν μπορούσα να κάτσω, δεν το έχω ξαναζήσει. Ήταν τόσο βαθύ το ντεκολτέ που με το που καθόμουν άνοιγε όλο. Είχα πάρει μία εσάρπα, είχα τυλιχτεί κι είχα κάτσει ψηλά σε ένα σκαμπό», είχε παραδεχτεί η Έλενα Παπαρίζου.

Μιχάλης Ρακιτζής, «S.A.G.A.P.O.»

Το «S.A.G.A.P.O.» ήταν η ελληνική συμμετοχή του 2002, που ερμήνευσε στα Αγγλικά ο Μιχάλης Ρακιντζής. Επισήμως, αυτή ήταν η πρώτη περίπτωση κατά την οποία η ελληνική συμμετοχή δεν είχε καθόλου στίχους στα ελληνικά, ωστόσο ο τίτλος είναι μεταγραφή της φράσης «Σ' αγαπώ». Στο τέλος της ψηφοφορίας, έλαβε 27 βαθμούς, τερματίζοντας στη 17η θέση από τους συνολικά 24 συμμετέχοντες. Ο Μιχάλης και οι τραγουδιστές του ήταν ντυμένοι με μαύρα, ρομποτικά ρούχα.

Σάκης Ρουβάς, «Shake It»

Tο 2004, ο Σάκης Ρουβάς συνεπήρε την Ευρώπη στους ρυθμούς του «Shake It» κερδίζοντας την τρίτη θέση. Η ελληνική συμμετοχή, τότε, ψηφίστηκε από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Είχε πάρει χαρακτηριστικά πέντε 12άρια από τις Αλβανία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα και Ρουμανία, ενώ οι υπόλοιπες χώρες είχαν δώσει κάποιες ψήφους στον καλλιτέχνη. Η δημόσια τηλεόραση είχε σημειώσει ρεκόρ τηλεθέασης συγκεντρώνοντας μέχρι και το εντυπωσιακό 86,5%.



Έλενα Παπαρίζου, «My Number One»

Το 2005 ήταν η χρονιά της Ελλάδας… και της Έλενας Παπαρίζου! Με το «My Number One» είχε σηκώσει την κούπα και κατάφερε να συζητιέται σε όλη την Ευρώπη. Με μουσική του Μανώλη Ψαλτάκη και στίχους του Χρήστου Δάντη και της Ναταλίας Γερμανού, με το μπουζούκι και την κρητική λύρα να συνεπαίρνουν, το κομμάτι έγινε τεράστια επιτυχία. Μάλιστα, στα τέλη του 2005, το τραγούδι αναδείχθηκε ως μία από τις πέντε μεγαλύτερες συμμετοχές του διαγωνισμού όλων των εποχών, κερδίζοντας την 4η θέση στην ιστορία της Eurovision.

Σαρμπέλ, «Yassou Maria»

Το 2007 ήρθε και η σειρά του Σαρμπέλ να ανέβει στο stage με το κομμάτι «Yassou Maria». Ο τραγουδιστής παρέσυρε τους πάντες με τον χορό του και κέρδισε εύκολα την εμπιστοσύνη των Eurofans κατακτώντας την 7η θέση και κάνοντας τους Έλληνες να αγκαλιάζουν το τραγούδι μέχρι σήμερα.

Καλομοίρα, «Secret Combination»

Το 2008, η Καλομοίρα ήταν έτοιμη να σαρώσει με το «Secret Combination» τερματίζοντας στην τρίτη θέση. Το κομμάτι γνώρισε εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο ένα στην Ελλάδα και μπαίνοντας στα charts στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν λίγο καιρό, η Καλομοίρα δήλωσε για την εν λόγω εμπειρία: «Τότε δεν ήμουν σίγουρη ότι θα μπορούσα να το κάνω». Στη συνέχεια είπε όμως ότι ήταν ένα «φανταστικό ταξίδι», υπογραμμίζοντας ότι κράτησε το καλό: «Εγώ πήρα μόνο τα καλά και πέρασα υπέροχα».

Γιώργος Αλκαίος, «ΩΠΑ!»

Το «ΏΠΑ!» είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε από τον Έλληνα τραγουδιστή Γιώργο Αλκαίο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα το 2010, κερδίζοντας τελικά την όγδοη θέση. Ο Αλκαίος είχε αρχικά γράψει τη μουσική στο τραγούδι περίπου δύο χρόνια πριν, χωρίς την πρόθεσή του να το υποβάλει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision εκείνη την εποχή. Αφού ο στιχουργός Γιάννης Αντωνίου άκουσε τη μουσική ένα χρόνο αργότερα, ζήτησε από τον Αλκαίο να γράψει στίχους γι’ αυτό. Με την ολοκλήρωση, ο καλός φίλος και μουσικός, Διονύσης Σχοινάς μαζί με τον Γιάννη Αντωνίου προέτρεψαν τον Αλκαίο να υποβάλει το τραγούδι στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ, για να συμμετάσχει στον εθνικό τελικό.

Μαρίνα Σάττι, «ZARI»

Το 2024, η Μαρίνα Σάττι κατάφερε να φουντώσει το ενδιαφέρον των Ελλήνων Eurofans για τη διοργάνωση. Εκκεντρική και ταλαντούχα, ξεσήκωσε τη σκηνή του Malmö Arena και πέρασε στον τελικό. Το «ZARI» έδωσε στην Ελλάδα, στον τελικό, την 11η θέση και σίγουρα το εν λόγω κομμάτι έγραψε τη δική του ιστορία. Δεν είναι τυχαίο που κατέκτησε τη 10η θέση στο ESC Top 250 για το 2025, τη μεγάλη ετήσια λίστα του EFR12 Radio με τα καλύτερα τραγούδια στην ιστορία της Eurovision.

Κλαυδία, «Αστερομάτα»

Στις 10 Ιανουαρίου 2025, ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός της ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι η Κλαυδία θα ήταν μία από τους συμμετέχοντες στον εθνικό τελικό για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας, με το τραγούδι «Αστερομάτα». Στον εθνικό τελικό, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου στο Christmas Theatre στο Γαλάτσι, η Κλαυδία τραγούδησε στην πέμπτη θέση από τις συνολικά δώδεκα συμμετοχές. Κατέλαβε τελικά την πρώτη θέση στη συνολική ψηφοφορία των επιτροπών και του κοινού, με 44 βαθμούς, και αναδείχθηκε νικήτρια, κερδίζοντας το δικαίωμα εκπροσώπησης της Ελλάδας στην σκηνή της Eurovision στη Βασιλεία της Ελβετίας, όπου κατέληξε στην 6η θέση με 231 βαθμούς ξεπερνώντας τους βαθμούς του νικητήριου τραγουδιού της Ελλάδας το 2005 (230 βαθμοί).

