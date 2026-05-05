Αγνώριστη η Ισραηλινή νικήτρια της Eurovision 2018 - Έχασε 30 κιλά και έγινε άλλος άνθρωπος

Η Netta Barzilai είχε εκπροσωπήσει το Ισραήλ στην Eurovision 2018 και είχε κατακτήσει την πρώτη θέση με το τραγούδι «Toy»

Η Netta Barzilai, η νικήτρια της Eurovision 2018 από το Ισραήλ, απασχολεί ξανά τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή τη φορά για τη θεαματική αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση.

Η τραγουδίστρια που ταυτίστηκε με την αυτοπεποίθηση και το body positivity, αποκάλυψε τη νέα της σιλουέτα, αφήνοντας τους θαυμαστές της άφωνους.

Η Netta Barzilai έγινε παγκοσμίως γνωστή όταν εκπροσώπησε το Ισραήλ στον διαγωνισμό της Eurovision το 2018 με το τραγούδι «Toy». Σε μια από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις στην ιστορία του θεσμού, η Netta κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Κύπρο και την Ελένη Φουρέιρα με το εμβληματικό "Fuego".

Έξι χρόνια μετά τον θρίαμβό της, η Netta Barzilai παρουσίασε μια εντελώς ανανεωμένη εικόνα. Μέσα από το Instagram, η τραγουδίστρια έχει αποκαλύψει πως έχει χάσει πάνω από 30 κιλά.

Παρά τη μεγάλη απώλεια βάρους, η ίδια παραμένει πιστή στο εκκεντρικό της στυλ και την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Η νέα εμφάνιση της Netta έχει προκαλέσει «κύμα» θετικών σχολίων από τους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές της. Οι υποστηρικτές της τονίζουν πως, είτε με παραπανίσια κιλά είτε χωρίς αυτά, η δυναμική της παρουσία και το ταλέντο της παραμένουν αμετάβλητα.

