Eurovision: Τα τραγούδια που έστειλε η Ελλάδα την τελευταία 10ετία

Ο Akylas έχει κάνει θραύση εντός και εκτός Ελλάδας, με τη χώρα μας να φιγουράρει στη λίστα με τα μεγάλα φαβορί για τη φετινή Eurovision. Λίγο πριν ακούσουμε το «Ferto» στον Α’ ημιτελικό, θυμηθήκαμε τις συμμετοχές της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία

Utopian Land, Argo, 2016

Το συγκρότημα εκπροσώπησε την Ελλάδα, ερμηνεύοντας το τραγούδι στον πρώτο ημιτελικό στις 10 Μαΐου του 2016 στη Σουηδία, αλλά απέτυχε να προκριθεί στον τελικό της 14ης Μαΐου.

This Is Love, Demy, 2017

Το τραγούδι εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Κίεβο της Ουκρανίας. Κατέκτησε την 19η θέση με 77 βαθμούς στον μεγάλο τελικό. Η Demy επιλέχθηκε ύστερα από εσωτερική ανάθεση της ΕΡΤ. Το κομμάτι ήταν σε σύνθεση και παραγωγή του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους των RomyPapadea και John Ballard. Τη σκηνοθετική επιμέλεια και τη χορογραφία υπέγραφε ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Όνειρό μου, Γιάννα Τερζή, 2018

Η κόρη του Πασχάλη Τερζή ταξίδεψε, το 2018, στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, ερμήνευσε το κομμάτι στον Α’ ημιτελικό, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Better Love, Κατερίνα Ντούσκα, 2019

Η τραγουδίστρια της Indie Pop και της σόουλ εκπροσώπησε την Ελλάδα, το 2019, λαμβάνοντας την 21η θέση στη Eurovision του Ισραήλ. Ωστόσο, το κομμάτι έφτασε στην τέταρτη θέση στις αναπαραγωγές singles σε πλατφόρμες streaming και στην δέκατη όγδοη θέση σε αναπαραγωγές σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Supergirl, Stefania, 2020

Η Stefania (Στεφανία Λυμπερακάκη) ετοιμαζόταν για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας το 2020, με ένα κομμάτι σε μουσική Δημήτρη Κοντόπουλου και Arcade. Ωστόσο, με απόφαση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Δημοσίων Ραδιοτηλεοράσεων (EBU), η διοργάνωση ματαιώθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Last Dance, Stefania, 2021

Την επόμενη χρονιά, το 2021, η Stefania εκπροσώπησε την Ελλάδα με το «Last Dance» κερδίζοντας τη δέκατη θέση (με 170 βαθμούς). Σε ένα ονειρικό και ταυτόχρονα φουτουριστικό σκηνικό, η τραγουδίστρια, πλαισιωμένη από τους χορευτές της, Νίκο Κουκάκη, Γιώργο Παπαδόπουλο, Μάρκο Γιακουμόγλου και Κώστα Παυλόπουλο, παρουσίασαν το «Last Dance», μια δημιουργία των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn, με τη σκηνοθετική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού, προσφέροντας ένα εξαιρετικά θεαματικό αποτέλεσμα.

Die Together, Αμάντα Γεωργιάδη, 2022

Η 25χρονη τότε Αμάντα ξεσήκωσε το κοινό στις κερκίδες του Pala Olympico, στο Τορίνο, κερδίζοντας την όγδοη θέση. Από τις επιτροπές η Αμάντα Γεωργιάδη απέσπασε 158 βαθμούς, που σε εκείνη τη φάση την έφερναν στην έκτη θέση, ενώ το κοινό της έδωσε 57 βαθμούς και έτσι βρέθηκε τελικά όγδοη στην τελική κατάταξη της φετινής Eurovision.

What They Say, Βίκτωρ Βερνίκος, 2023

Στον Β’ ημιτελικό της Eurovision 2023, στο Λίβερπουλ, η ελληνική συμμετοχή με τον Βίκτωρα απέσπασε ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα από το κοινό του M&S Arena ανάμεσα στους 16 υποψήφιους. Η συμμετοχή των θεατών του κατάμεστου σταδίου κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Βίκτωρα υπήρξε θεαματική καθώς τραγουδούσαν μαζί του το ρεφρέν, αλλά αυτό δεν κατάφερε να στείλει το «What They Say» στον τελικό.

ZARI, Μαρίνα Σάττι, 2024

Το 2024, η Μαρίνα Σάττι κατάφερε να φουντώσει το ενδιαφέρον των Ελλήνων Eurofans για τη διοργάνωση. Εκκεντρική και ταλαντούχα, ξεσήκωσε τη σκηνή του Malmö Arena και πέρασε στον τελικό. Το «ZARI» έδωσε στην Ελλάδα, στον τελικό, την 11η θέση και σίγουρα το εν λόγω κομμάτι έγραψε τη δική του ιστορία. Δεν είναι τυχαίο που κατέκτησε τη 10η θέση στο ESC Top 250 για το 2025, τη μεγάλη ετήσια λίστα του EFR12 Radio με τα καλύτερα τραγούδια στην ιστορία της Eurovision.

Αστερομάτα, Κλαυδία, 2025

Στις 10 Ιανουαρίου 2025, ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός της ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι η Κλαυδία θα ήταν μία από τους συμμετέχοντες στον εθνικό τελικό για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας, με το τραγούδι «Αστερομάτα». Στον εθνικό τελικό, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου στο Christmas Theatre στο Γαλάτσι, η Κλαυδία τραγούδησε στην πέμπτη θέση από τις συνολικά δώδεκα συμμετοχές. Κατέλαβε τελικά την πρώτη θέση στη συνολική ψηφοφορία των επιτροπών και του κοινού, με 44 βαθμούς, και αναδείχθηκε νικήτρια, κερδίζοντας το δικαίωμα εκπροσώπησης της Ελλάδας στην σκηνή της Eurovision στη Βασιλεία της Ελβετίας, όπου κατέληξε στην 6η θέση με 231 βαθμούς ξεπερνώντας τους βαθμούς του νικητήριου τραγουδιού της Ελλάδας το 2005 (230 βαθμοί).

