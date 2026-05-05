Eurovision: Τα τραγούδια που έστειλε η Ελλάδα την τελευταία 10ετία

Κάποιες από τις συμμετοχές αγκαλιάστηκαν, κάποιες πέρασαν αδιάφορες…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ο Akylas έχει κάνει θραύση εντός και εκτός Ελλάδας, με τη χώρα μας να φιγουράρει στη λίστα με τα μεγάλα φαβορί για τη φετινή Eurovision. Λίγο πριν ακούσουμε το «Ferto» στον Α’ ημιτελικό, θυμηθήκαμε τις συμμετοχές της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία

Utopian Land, Argo, 2016

Το συγκρότημα εκπροσώπησε την Ελλάδα, ερμηνεύοντας το τραγούδι στον πρώτο ημιτελικό στις 10 Μαΐου του 2016 στη Σουηδία, αλλά απέτυχε να προκριθεί στον τελικό της 14ης Μαΐου.

This Is Love, Demy, 2017

Το τραγούδι εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Κίεβο της Ουκρανίας. Κατέκτησε την 19η θέση με 77 βαθμούς στον μεγάλο τελικό. Η Demy επιλέχθηκε ύστερα από εσωτερική ανάθεση της ΕΡΤ. Το κομμάτι ήταν σε σύνθεση και παραγωγή του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους των RomyPapadea και John Ballard. Τη σκηνοθετική επιμέλεια και τη χορογραφία υπέγραφε ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Όνειρό μου, Γιάννα Τερζή, 2018

Η κόρη του Πασχάλη Τερζή ταξίδεψε, το 2018, στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, ερμήνευσε το κομμάτι στον Α’ ημιτελικό, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Better Love, Κατερίνα Ντούσκα, 2019

Η τραγουδίστρια της Indie Pop και της σόουλ εκπροσώπησε την Ελλάδα, το 2019, λαμβάνοντας την 21η θέση στη Eurovision του Ισραήλ. Ωστόσο, το κομμάτι έφτασε στην τέταρτη θέση στις αναπαραγωγές singles σε πλατφόρμες streaming και στην δέκατη όγδοη θέση σε αναπαραγωγές σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Supergirl, Stefania, 2020

Η Stefania (Στεφανία Λυμπερακάκη) ετοιμαζόταν για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας το 2020, με ένα κομμάτι σε μουσική Δημήτρη Κοντόπουλου και Arcade. Ωστόσο, με απόφαση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Δημοσίων Ραδιοτηλεοράσεων (EBU), η διοργάνωση ματαιώθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Last Dance, Stefania, 2021

Την επόμενη χρονιά, το 2021, η Stefania εκπροσώπησε την Ελλάδα με το «Last Dance» κερδίζοντας τη δέκατη θέση (με 170 βαθμούς). Σε ένα ονειρικό και ταυτόχρονα φουτουριστικό σκηνικό, η τραγουδίστρια, πλαισιωμένη από τους χορευτές της, Νίκο Κουκάκη, Γιώργο Παπαδόπουλο, Μάρκο Γιακουμόγλου και Κώστα Παυλόπουλο, παρουσίασαν το «Last Dance», μια δημιουργία των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn, με τη σκηνοθετική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού, προσφέροντας ένα εξαιρετικά θεαματικό αποτέλεσμα.

Die Together, Αμάντα Γεωργιάδη, 2022

Η 25χρονη τότε Αμάντα ξεσήκωσε το κοινό στις κερκίδες του Pala Olympico, στο Τορίνο, κερδίζοντας την όγδοη θέση. Από τις επιτροπές η Αμάντα Γεωργιάδη απέσπασε 158 βαθμούς, που σε εκείνη τη φάση την έφερναν στην έκτη θέση, ενώ το κοινό της έδωσε 57 βαθμούς και έτσι βρέθηκε τελικά όγδοη στην τελική κατάταξη της φετινής Eurovision.

What They Say, Βίκτωρ Βερνίκος, 2023

Στον Β’ ημιτελικό της Eurovision 2023, στο Λίβερπουλ, η ελληνική συμμετοχή με τον Βίκτωρα απέσπασε ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα από το κοινό του M&S Arena ανάμεσα στους 16 υποψήφιους. Η συμμετοχή των θεατών του κατάμεστου σταδίου κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Βίκτωρα υπήρξε θεαματική καθώς τραγουδούσαν μαζί του το ρεφρέν, αλλά αυτό δεν κατάφερε να στείλει το «What They Say» στον τελικό.

ZARI, Μαρίνα Σάττι, 2024

Το 2024, η Μαρίνα Σάττι κατάφερε να φουντώσει το ενδιαφέρον των Ελλήνων Eurofans για τη διοργάνωση. Εκκεντρική και ταλαντούχα, ξεσήκωσε τη σκηνή του Malmö Arena και πέρασε στον τελικό. Το «ZARI» έδωσε στην Ελλάδα, στον τελικό, την 11η θέση και σίγουρα το εν λόγω κομμάτι έγραψε τη δική του ιστορία. Δεν είναι τυχαίο που κατέκτησε τη 10η θέση στο ESC Top 250 για το 2025, τη μεγάλη ετήσια λίστα του EFR12 Radio με τα καλύτερα τραγούδια στην ιστορία της Eurovision.

Αστερομάτα, Κλαυδία, 2025

Στις 10 Ιανουαρίου 2025, ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός της ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι η Κλαυδία θα ήταν μία από τους συμμετέχοντες στον εθνικό τελικό για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας, με το τραγούδι «Αστερομάτα». Στον εθνικό τελικό, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου στο Christmas Theatre στο Γαλάτσι, η Κλαυδία τραγούδησε στην πέμπτη θέση από τις συνολικά δώδεκα συμμετοχές. Κατέλαβε τελικά την πρώτη θέση στη συνολική ψηφοφορία των επιτροπών και του κοινού, με 44 βαθμούς, και αναδείχθηκε νικήτρια, κερδίζοντας το δικαίωμα εκπροσώπησης της Ελλάδας στην σκηνή της Eurovision στη Βασιλεία της Ελβετίας, όπου κατέληξε στην 6η θέση με 231 βαθμούς ξεπερνώντας τους βαθμούς του νικητήριου τραγουδιού της Ελλάδας το 2005 (230 βαθμοί).

Explainer: Πώς λειτουργεί η Επιχείρηση Ελευθερία στα Στενά του Ορμούζ – Το ρίσκο νέας ανάφλεξης με το Ιράν τρομάζει τις αγορές

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αύξηση έως 382 ευρώ - Πώς μπορείτε να την πάρετε με πλασματικά έτη

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Casa Milà: Πώς είναι να ζεις σε ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς με ένα εκατ. επισκέπτες τον χρόνο

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομπρέλα προστασίας σε Λιβανό – Αραμπατζή από την κυβέρνηση και μπλόκο σε νέα έρευνα για τις παρακολουθήσεις

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (5/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ έχουν επιστραφεί στο Δημόσιο από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Νέα στοιχεία το επόμενο διάστημα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους: Απειλές, εκβιασμοί και παρατημένοι ηλικιωμένοι

06:59ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της Μαντλίν: Οι Βρετανοί ζητούν την έκδοση του Κρίστιαν Μπρίκνερ για να δικαστεί

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Μαΐου

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Μονακό-Ολυμπιακός και Χάποελ-Ρεάλ, πράξη τρίτη - Game over ή παράταση;

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ωμέγα εμποδιστής» που έκοψε την Ευρώπη στα δύο - Jetstream φέρνει ισορροπία στην Ελλάδα

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι για κλιμάκωση: Οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράν απειλεί και επιτίθεται

06:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός της Τρίτης – Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία

05:52ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ)

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Μαΐου

04:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 5 Μαΐου

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ θα υποστούν «συντριπτική απάντηση» σε ενδεχόμενη κίνηση στα Στενά του Ορμούζ

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έλληνας στο «κρουαζιερόπλοιο του θανάτου» - Η εταιρεία δημοσίευσε τη λίστα με τις εθνικότητες των επιβατών

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά αύριο

20:54ΚΟΣΜΟΣ

«Dating Game Killer»: Ο σαγηνευτικός άνδρας που κέρδισε ένα ριάλιτι γνωριμιών, ενώ δολοφονούσε γυναίκες ανελέητα

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό από ξέσπασμα Χανταϊού - Τι είναι και πώς μεταδίδεται

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: «Ο γιος μου πήγε να χωρίσει τα κορίτσια», λέει η μητέρα του 25χρονου

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας μαθητής που διακρίθηκε στη NASA και είναι μόλις 15 ετών - Ποιος είναι ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος

06:59ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της Μαντλίν: Οι Βρετανοί ζητούν την έκδοση του Κρίστιαν Μπρίκνερ για να δικαστεί

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους: Απειλές, εκβιασμοί και παρατημένοι ηλικιωμένοι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός της Τρίτης – Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ωμέγα εμποδιστής» που έκοψε την Ευρώπη στα δύο - Jetstream φέρνει ισορροπία στην Ελλάδα

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι για κλιμάκωση: Οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράν απειλεί και επιτίθεται

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Μονακό-Ολυμπιακός και Χάποελ-Ρεάλ, πράξη τρίτη - Game over ή παράταση;

05:52ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ)

06:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

