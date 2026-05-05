Eurovision: Πότε θα δούμε το πρώτο βίντεο του Akyla από τις πρόβες;

Οι προετοιμασίες της ελληνικής αποστολής για την 70η διοργάνωση της Eurovision είναι πυρετώδεις. Ο Akylas και όλο το team είναι ήδη στη Βιέννη και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου ο εκπρόσωπός μας με το «Ferto» να εντυπωσιάσει στον Α’ ημιτελικό [12/05].

Αύριο Τετάρτη, ο τραγουδιστής θα ανέβει ξανά στο stage του Stadthalle και στη συνέχεια θα έχουμε το πρώτο βίντεο 30 δευτερολέπτων από την πρόβα του.

Ο Akylas, στη σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης). Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).

