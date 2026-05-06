ΝΔ: Στοίχημα εκτόνωσης πριν από το Συνέδριο η ΚΟ της Πέμπτης

Οι λεπτές ισορροπίες στο εσωτερικό της ΝΔ – Τα αγκάθια που θέλει να αποφύγει το Μέγαρο Μαξίμου – Το μασάζ πριν από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας

Κώστας Τσιτούνας

ΝΔ: Στοίχημα εκτόνωσης πριν από το Συνέδριο η ΚΟ της Πέμπτης
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου κεκλεισμένων των θυρών στον απόηχο της επιστολής των 5. Σύμφωνα με πληροφορίες αρκετοί βουλευτές αναμένεται να λάβουν το λόγο και να εκφραστούν ελεύθερα, θέτοντας προβληματισμούς, διαφωνίες, ενστάσεις αλλά και προτάσεις.

Τις προηγούμενες ημέρες προηγήθηκε έντονη κινητικότητα στο παρασκήνιο, με τον Γραμματέα της Κ.Ο. Μαξίμο Χαρακόπουλο, τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού Θανάση Νέζη , τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου Μιχάλη Μπεκίρη αλλά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να αναλαμβάνουν «πυροσβεστικές» πρωτοβουλίες. Κοινός στόχος όλων είναι να ακουστούν όλα όσα υπάρχουν, αλλά στο τέλος η Κοινοβουλευτική Ομάδα να εμφανιστεί με ενιαία γραμμή.

Βασικό σημείο κριτικής από αρκετούς βουλευτές αναμένεται να είναι η λειτουργία του επιτελικού κράτους και κατ’ επέκταση ο ρόλος των ίδιων. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βεβαίως επιχείρησε ήδη να κατευνάσει τις αντιδράσεις στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο, τονίζοντας ότι το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική εξουσία και όχι τη νομοθετική, με το Σύνταγμα να καθορίζει διακριτά τις αρμοδιότητες κυβέρνησης και Βουλής.

Μάλιστα το Μέγαρο Μαξίμου σε μια κίνηση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος απέρριψε και το σενάριο προανακριτικής εναντίον του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι είναι κοντά στα στελέχη του κόμματος και δεν «αδειάζει» κανέναν.


«Όχι προσωπικές επιθέσεις σε Σκέρτσο»

Παρόλα αυτά δεν αποκλείεται να τεθούν ζητήματα που αφορούν την περιορισμένη –όπως υποστηρίζουν κάποιοι– επαφή ορισμένων εξωκοινοβουλευτικών υπουργών με την κοινωνία. Ένας σημαντικός στόχος είναι να αποφευχθεί η μετατροπή της συνεδρίασης σε πλήρη στοχοποίηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου παρά τις πρόσφατες έντονες επικρίσεις που δέχθηκε. Αρκετοί βουλευτές λοιπόν θα επιδιώξουν να αναδείξουν ένα ευρύτερο πολιτικό ζήτημα που, κατά την άποψή τους, οδηγεί στην υποβάθμιση του ρόλου των βουλευτών.

Προφανώς εντός της συνεδρίασης θα υπάρξουν και πιο σκληρές φωνές που εκφράζουν ανησυχίες για τον ιδεολογικό προσανατολισμό της παράταξης, αλλά και για συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές και θα τεθούν θέματα όπως για παράδειγμα η κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Πώς «διαβάζουν» στο Μαξίμου τους βουλευτές

Στο Μέγαρο Μαξίμου και στα κεντρικά της Πειραιώς δεν θεωρούν ότι υπάρχει οργανωμένη εσωκομματική κίνηση, ωστόσο προετοιμάζονται για μια απαιτητική συνεδρίαση. Αυτή θα ανοίξει και θα ολοκληρωθεί με παρέμβαση του πρωθυπουργού, ο οποίος καλείται να διατηρήσει λεπτές ισορροπίες: Αφενός να υπερασπιστεί το μοντέλο διακυβέρνησης που εφαρμόστηκε τα τελευταία επτά χρόνια με εκλογικές επιτυχίες, αφετέρου να δείξει ότι αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες των βουλευτών και απλώνει ομπρέλα προστασίας.

Βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η πλήρης εκτόνωση της έντασης, ώστε να μη μεταφερθεί κλίμα εσωστρέφειας στο επικείμενο Συνέδριο.

Την ίδια στιγμή, παράλληλα με τις κομματικές διεργασίες, βρίσκεται σε εξέλιξη και η προετοιμασία για τη μυστική ψηφοφορία στη Βουλή σχετικά με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβερνητική πλειοψηφία έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει την πρόταση, επιδιώκοντας να παρουσιαστεί απολύτως συντεταγμένη στη διαδικασία. Αυτή η κάλπη θα είναι ένα πρώτο crash test για τη συνοχή της γαλάζιας ΚΟ, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίδεται και στο τελευταίο προσυνέδριο που θα λάβει χώρα το Σάββατο 9 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη με θεματολογία που θα επικεντρώνεται στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Πώς στήνουν παγίδες σε Έλληνες που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό μέσω ψεύτικων αγγελιών και «διαδικαστικών» εξόδων

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος ΟpenAI: «Ο Έλον Μασκ ήθελε 80 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποικίσει τον Άρη»

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (6/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικιακές συσκευές: Ποιες ανεβαίνουν παρά την κρίση και ποιες υποχωρούν – Οι δύο συσκευές που λείπουν από τα περισσότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα νιώσετε αν έχετε χαμηλή πρωτεΐνη: Λεπτά σημάδια και πώς να το διορθώσετε

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Στοίχημα εκτόνωσης πριν από το Συνέδριο η ΚΟ της Πέμπτης

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Fuel Pass, τέλη κυκλοφορίας, επίδομα θέρμανσης: Οι σοβαρότερες απάτες μέσα στο 2026 – Πού στοχεύουν οι επιτήδειοι

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνω των 80 εκατ. ευρώ η πιθανή ζημιά από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Στα 415 εκατ. το πρόστιμο μέχρι τώρα

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο από το Boeing 767-400 που προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (6/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Το μοιραίο τροχαίο και το χρονικό της εκδίκησης - Οι χαροκαμένοι γονείς

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Πιέσεις για τα Στενά του Ορμούζ: Σχέδιο απόφασης στον ΟΗΕ από τις ΗΠΑ

07:00ΜΑΝΤΕΙΟ

Βόμβα Ρέππα με στόχο Ανδρουλάκη, Η αφιέρωση του Χάρη, Το καρτέλ της ενέργειας κατά Γλαβίνα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

06:52LIFESTYLE

Eurovision: Οι συμμετοχές της Ελλάδας που αγαπήσαμε και ακόμα συζητάμε

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Βίος και πολιτεία ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες στα βόρεια προάστια - Τα «εφόδια» στο ντουλαπάκι με τις παραγγελίες, το ιστορικό και το άσυλο

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Μέχρι 15 Μαΐου οι αιτήσεις για την ενίσχυση των 150 ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Μαζί με τον κόσμο του για την πρόκριση στο Final 4 - Ώρα και κανάλι

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Μαΐου

06:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεσοπεντηκοστή: Σήμερα η μεγάλη δεσποτική εορτή της Ορθοδοξίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:19ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες μέσα από το κρουαζιερόπλοιο του φόβου - Πώς μεταδόθηκε ο χανταϊός στο MV Hondius

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Βίος και πολιτεία ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες στα βόρεια προάστια - Τα «εφόδια» στο ντουλαπάκι με τις παραγγελίες, το ιστορικό και το άσυλο

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Το μοιραίο τροχαίο και το χρονικό της εκδίκησης - Οι χαροκαμένοι γονείς

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

02:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο ιερέας Σπυρίδων Τσιάκαλος, ευρύτερα γνωστός ως παπά-Τσάκαλος

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο πρόσωπα της δολοφονίας στην Κρήτη: Ο δράστης και το θύμα - Ο σπαραγμός της μάνας του 20χρονου

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκεται σήμερα η Λόρα - «Δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», λέει ο πατέρας της στο Newsbomb

06:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεσοπεντηκοστή: Σήμερα η μεγάλη δεσποτική εορτή της Ορθοδοξίας

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Γι' αυτό είναι η Βαλένθια και εμείς ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Απαιτώ κόσμια συμπεριφορά»

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικιακές συσκευές: Ποιες ανεβαίνουν παρά την κρίση και ποιες υποχωρούν – Οι δύο συσκευές που λείπουν από τα περισσότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα νιώσετε αν έχετε χαμηλή πρωτεΐνη: Λεπτά σημάδια και πώς να το διορθώσετε

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 8,6 εκατ. ευρώ

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο από το Boeing 767-400 που προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό

07:30ΥΓΕΙΑ

Το πιο μυστηριώδες όργανο του σώματος μπορεί να παίζει βασικό ρόλο στην μακροζωία και τον καρκίνο

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Μαζί με τον κόσμο του για την πρόκριση στο Final 4 - Ώρα και κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ