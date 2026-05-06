ΝΔ: Στοίχημα εκτόνωσης πριν από το Συνέδριο η ΚΟ της Πέμπτης

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου κεκλεισμένων των θυρών στον απόηχο της επιστολής των 5. Σύμφωνα με πληροφορίες αρκετοί βουλευτές αναμένεται να λάβουν το λόγο και να εκφραστούν ελεύθερα, θέτοντας προβληματισμούς, διαφωνίες, ενστάσεις αλλά και προτάσεις.

Τις προηγούμενες ημέρες προηγήθηκε έντονη κινητικότητα στο παρασκήνιο, με τον Γραμματέα της Κ.Ο. Μαξίμο Χαρακόπουλο, τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού Θανάση Νέζη , τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου Μιχάλη Μπεκίρη αλλά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να αναλαμβάνουν «πυροσβεστικές» πρωτοβουλίες. Κοινός στόχος όλων είναι να ακουστούν όλα όσα υπάρχουν, αλλά στο τέλος η Κοινοβουλευτική Ομάδα να εμφανιστεί με ενιαία γραμμή.

Βασικό σημείο κριτικής από αρκετούς βουλευτές αναμένεται να είναι η λειτουργία του επιτελικού κράτους και κατ’ επέκταση ο ρόλος των ίδιων. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βεβαίως επιχείρησε ήδη να κατευνάσει τις αντιδράσεις στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο, τονίζοντας ότι το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική εξουσία και όχι τη νομοθετική, με το Σύνταγμα να καθορίζει διακριτά τις αρμοδιότητες κυβέρνησης και Βουλής.

Μάλιστα το Μέγαρο Μαξίμου σε μια κίνηση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος απέρριψε και το σενάριο προανακριτικής εναντίον του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι είναι κοντά στα στελέχη του κόμματος και δεν «αδειάζει» κανέναν.



«Όχι προσωπικές επιθέσεις σε Σκέρτσο»

Παρόλα αυτά δεν αποκλείεται να τεθούν ζητήματα που αφορούν την περιορισμένη –όπως υποστηρίζουν κάποιοι– επαφή ορισμένων εξωκοινοβουλευτικών υπουργών με την κοινωνία. Ένας σημαντικός στόχος είναι να αποφευχθεί η μετατροπή της συνεδρίασης σε πλήρη στοχοποίηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου παρά τις πρόσφατες έντονες επικρίσεις που δέχθηκε. Αρκετοί βουλευτές λοιπόν θα επιδιώξουν να αναδείξουν ένα ευρύτερο πολιτικό ζήτημα που, κατά την άποψή τους, οδηγεί στην υποβάθμιση του ρόλου των βουλευτών.

Προφανώς εντός της συνεδρίασης θα υπάρξουν και πιο σκληρές φωνές που εκφράζουν ανησυχίες για τον ιδεολογικό προσανατολισμό της παράταξης, αλλά και για συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές και θα τεθούν θέματα όπως για παράδειγμα η κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Πώς «διαβάζουν» στο Μαξίμου τους βουλευτές

Στο Μέγαρο Μαξίμου και στα κεντρικά της Πειραιώς δεν θεωρούν ότι υπάρχει οργανωμένη εσωκομματική κίνηση, ωστόσο προετοιμάζονται για μια απαιτητική συνεδρίαση. Αυτή θα ανοίξει και θα ολοκληρωθεί με παρέμβαση του πρωθυπουργού, ο οποίος καλείται να διατηρήσει λεπτές ισορροπίες: Αφενός να υπερασπιστεί το μοντέλο διακυβέρνησης που εφαρμόστηκε τα τελευταία επτά χρόνια με εκλογικές επιτυχίες, αφετέρου να δείξει ότι αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες των βουλευτών και απλώνει ομπρέλα προστασίας.

Βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η πλήρης εκτόνωση της έντασης, ώστε να μη μεταφερθεί κλίμα εσωστρέφειας στο επικείμενο Συνέδριο.

Την ίδια στιγμή, παράλληλα με τις κομματικές διεργασίες, βρίσκεται σε εξέλιξη και η προετοιμασία για τη μυστική ψηφοφορία στη Βουλή σχετικά με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβερνητική πλειοψηφία έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει την πρόταση, επιδιώκοντας να παρουσιαστεί απολύτως συντεταγμένη στη διαδικασία. Αυτή η κάλπη θα είναι ένα πρώτο crash test για τη συνοχή της γαλάζιας ΚΟ, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίδεται και στο τελευταίο προσυνέδριο που θα λάβει χώρα το Σάββατο 9 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη με θεματολογία που θα επικεντρώνεται στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική.

