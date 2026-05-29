Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Νεαρός Αυστριακός που είχε ομολογήσει ότι σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών, ενώ ο συγκατηγορούμενός του σε 12 χρόνια. Οι τρεις συναυλίες της τραγουδίστριας είχαν ματαιωθεί για λόγους ασφαλείας.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ένας 21χρονος Αυστριακός καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη το 2024.
  • Ο συγκατηγορούμενός του, 21 ετών επίσης, καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξη για τις ίδιες κατηγορίες.
  • Οι τρεις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη ματαιώθηκαν για προληπτικούς λόγους μετά τη σύλληψη των δραστών.
  • Οι κατηγορούμενοι ήταν μέλη τρομοκρατικού πυρήνα που σχεδίαζε επιθέσεις σε διάφορες πόλεις, με υποστήριξη από το Ισλαμικό Κράτος.
  • Ένας τρίτος συνεργός στη Σαουδική Αραβία τραυμάτισε αστυνομικούς και κρατείται για δίκη στη χώρα αυτή.
Σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε ένας 21χρονος ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδίαζε μια επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη το 2024.

Αφού συσκέφθηκαν επί πολλές ώρες, οι ένορκοι έκριναν ένοχο για όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούσαν τρομοκρατία, τον Αυστριακό Μπέραν Α., ο οποίος παραδέχτηκε ότι είχε πειστεί πως ήταν καθήκον του να «κάνει τζιχάντ». Ο Μπέραν Α. δικαζόταν από τον περασμένο μήνα στην πόλη Βίνερ Νόιστατ, μαζί με έναν συνομήλικό του, τον Άρντα Κ. Μαζί με έναν τρίτο Αυστριακό, τον Χάσαν Ε., ο οποίος κρατείται στη Σαουδική Αραβία, πιστεύεται ότι είχαν συγκροτήσει έναν τρομοκρατικό πυρήνα για να διαπράξουν επιθέσεις.

Ο Άρντα Κ. κρίθηκε επίσης ένοχος για όλες τις κατηγορίες και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών.

Το πρωί σήμερα οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο δικαστήριο από αστυνομικούς που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Στην τελευταία ημέρα της δίκης τους παρέμειναν σιωπηλοί, με σκυμμένο το κεφάλι. Δύο ειδικοί κατέθεσαν ότι δεν διαπίστωσαν καμία ένδειξη ψυχικής ασθένειας στον Μπέραν Α.

Ο νεαρός συνελήφθη την παραμονή της πρώτης συναυλίας της σταρ, κατόπιν πληροφοριών από τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Οι συνολικά τρεις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη ματαιώθηκαν για προληπτικούς λόγους.

Ο Μπέραν Α. είπε ότι έλαβε οδηγίες από το Ισλαμικό Κράτος, του οποίου ήταν μέλος από το 2023 και προσπάθησε να κατασκευάσει μια βόμβα. Κατέθεσε επίσης στο δικαστήριο ότι πήγε στο Ντουμπάι και αγόρασε δύο μαχαίρια με σκοπό να επιτεθεί σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, τον Μάρτιο του 2024, όμως όταν έφτασε η κρίσιμη στιγμή «πανικοβλήθηκε» και δεν προχώρησε.

Μαζί με τον Άρντα Κ. και τον Χάσαν Ε. σκόπευαν να επιτεθούν σε αστυνομικούς στη Μέκκα, την Κωνσταντινούπολη και το Ντουμπάι. Οι δύο πρώτοι επέστρεψαν στην Αυστρία χωρίς να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Ο Χάσαν Ε. όμως παρέμεινε στη Σαουδική Αραβία, όπου μαχαίρωσε στον λαιμό έναν αστυνομικό και τραυμάτισε άλλους τέσσερις ανθρώπους. Συνελήφθη και πρόκειται να δικαστεί στη χώρα αυτή.

