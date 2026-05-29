CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τις ιρανικές αναφορές και τονίζει ότι όλα τα αμερικανικά εναέρια μέσα είναι καταγεγραμμένα.
Snapshot
- Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε τις ιρανικές αναφορές περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους στο Ιράν.
- Η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε και όλα τα αεροπορικά μέσα παρακολουθούνται.
- Οι ιρανικές αναφορές αφορούσαν μια υποτιθέμενη κατάρριψη στην επαρχία Μπουσέρ, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Η CENTCOM διέψευσε τις αναφορές ιρανικών μέσων ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε στο Ιράν.
Σε ανάρτησή της στο X, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι «κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε» και πως «όλα τα αμερικανικά εναέρια μέσα είναι καταγεγραμμένα».
Η διάψευση ήρθε μετά από ιρανικές αναφορές περί κατάρριψης «εχθρικού» ή αμερικανικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρ. Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
