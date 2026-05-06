Οι 5 απάτες μέσα στο 2026 που προκάλεσαν ζημιές άνω των 200.000 ευρώ - Πού στοχεύουν οι επιτήδειοι

Snapshot Στην Ελλάδα, το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν απώλειες άνω των 200.000 ευρώ από οργανωμένες απάτες μέσω SMS.

Πέντε βασικά μοτίβα απάτης, που εκμεταλλεύονται την ψυχολογική πίεση και την ταχύτητα αντίδρασης των θυμάτων, ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών.

Η πιο συχνή απάτη αφορά ψευδή μηνύματα για επιδόματα καυσίμων, με ζημιές πάνω από 100.000 ευρώ, όπου τα θύματα παραπλανούνται μέσω πλαστών κρατικών σελίδων.

Άλλες σημαντικές απάτες περιλαμβάνουν ψευδή SMS για εκκρεμή τέλη κυκλοφορίας, επιστροφές χρημάτων από ΕΟΠΥΥ, επιδόματα θέρμανσης και επιβεβαίωση στοιχείων, με συνολικές εκτιμώμενες ζημιές από 18.000 έως 60.000 ευρώ ανά κατηγορία.

Οι επιθέσεις βασίζονται στη χειραγώγηση της ανθρώπινης κρίσης και όχι σε τεχνική παραβίαση συστημάτων, με τις απάτες να δημιουργούν αίσθηση επείγοντος και να χρησιμοποιούν πλαστές σελίδες που μιμούνται κρατικές πλατφόρμες.

Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026, στην Ελλάδα καταγράφηκαν απώλειες που ξεπερνούν τα 200.000 ευρώ από οργανωμένες απάτες μέσω SMS.

Σύμφωνα με την εταιρία CyberX, πέντε βασικά μοτίβα απάτης ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών, με κοινό παρονομαστή την ταχύτητα αντίδρασης των θυμάτων και την ψυχολογική πίεση που ασκείται μέσω των μηνυμάτων.

Όπως σημειώνει στο Newsbomb η Δρ. Κέλλυ Ιωάννου, Διευθύντρια της CyberX και Καθηγήτρια Ψηφιακής Εγκληματολογίας, «η πιο επικίνδυνη φράση σήμερα δεν είναι “έχετε κερδίσει χρήματα”, αλλά “ενεργήστε τώρα”, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν στοχεύεται το πορτοφόλι αλλά η κρίση του χρήστη». Όπως εξηγεί, «οι επιθέσεις αυτές δεν βασίζονται σε τεχνική παραβίαση συστημάτων, αλλά σε χειραγώγηση συμπεριφοράς και εκμετάλλευση του περιορισμένου χρόνου σκέψης»

Η έρευνα της εταιρείας καταγράφει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι χρήστες ολοκληρώνουν τη διαδικασία μέσα σε 15 έως 30 λεπτά από τη στιγμή που λαμβάνουν το SMS, χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος της πηγής ή του συνδέσμου.

1. Απάτη Fuel Pass / επιδομάτων

Η πιο διαδεδομένη μορφή απάτης αφορά ψευδή μηνύματα που ενημερώνουν τους πολίτες ότι δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ή voucher. Το SMS οδηγεί σε σύνδεσμο που εμφανίζει πλαστή κρατική σελίδα, όπου ζητούνται στοιχεία τραπεζικής κάρτας με πρόσχημα την ενεργοποίηση.

Η συγκεκριμένη απάτη εκμεταλλεύεται την οικειότητα πραγματικών κρατικών προγραμμάτων, ενισχύοντας την αξιοπιστία του μηνύματος.

Εκτιμώμενη ζημιά: πάνω από 100.000 ευρώ στο τρίμηνο

Ενδεικτική εικόνα απάτης: SMS «δικαιούστε επίδομα καυσίμων»

2. Απάτη τελών κυκλοφορίας (myAADE)

Στη δεύτερη κατηγορία, οι χρήστες λαμβάνουν SMS που εμφανίζεται ως επίσημη ειδοποίηση για εκκρεμή τέλη κυκλοφορίας. Το μήνυμα δημιουργεί αίσθηση επείγοντος και πιθανών κυρώσεων, οδηγώντας τον χρήστη σε πλαστή σελίδα πληρωμής.

Η απάτη αξιοποιεί τον φόβο διοικητικής επιβάρυνσης και την εμπιστοσύνη σε κρατικές υπηρεσίες.

Εκτιμώμενη ζημιά: πάνω από 60.000 ευρώ

Ενδεικτική εικόνα απάτης: SMS “εκκρεμούν τέλη κυκλοφορίας”

3. Απάτη επιστροφής χρημάτων (ΕΟΠΥΥ)

Το SMS υπόσχεται επιστροφή χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ, συνήθως ποσών 300€ έως 500€. Η υπόσχεση χρημάτων λειτουργεί ως δέλεαρ, οδηγώντας τον χρήστη σε φόρμα όπου καταχωρεί στοιχεία κάρτας.

Το αποτέλεσμα είναι άμεση χρέωση αντί για πίστωση.

Εκτιμώμενη ζημιά: πάνω από 25.000 ευρώ

Ενδεικτική εικόνα απάτης: “επιστροφή 300€ από ΕΟΠΥΥ”

4. Απάτη επιδόματος θέρμανσης

Σε αυτή την περίπτωση, το μήνυμα αναφέρει ότι έχει εγκριθεί επίδομα θέρμανσης και καλεί τον χρήστη να πατήσει σύνδεσμο για επιβεβαίωση στοιχείων. Η σελίδα είναι σχεδιασμένη να μιμείται κρατική πλατφόρμα, ενισχύοντας την αίσθηση νομιμότητας.

Εκτιμώμενη ζημιά: πάνω 23.000 ευρώ – 24.000 ευρώ

Ενδεικτική εικόνα απάτης: “εγκρίθηκε επίδομα θέρμανσης”

5. Απάτη επιβεβαίωσης στοιχείων (gov / KYC)

Η πέμπτη κατηγορία βασίζεται στον φόβο απώλειας πρόσβασης σε υπηρεσίες. Το SMS προειδοποιεί για μπλοκάρισμα λογαριασμού αν δεν γίνει άμεση επιβεβαίωση στοιχείων μέσω link.

Η διαδικασία οδηγεί σε ψεύτικη φόρμα όπου ζητούνται προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα.

Εκτιμώμενη ζημιά: πάνω από 18.000 – 20.000 ευρώ

Ενδεικτική εικόνα απάτης: επιβεβαιώστε στοιχεία για να μην μπλοκαριστεί ο λογαριασμός”

Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα σενάρια ακολουθούν την ίδια δομή: δημιουργία επείγοντος, χρήση επίσημων ονομάτων οργανισμών και άμεση μεταφορά του χρήστη σε ψεύτικες σελίδες.

Η Δρ. Ιωάννου, υπογραμμίζει ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογία αλλά η ανθρώπινη αντίδραση, καθώς «οι επιθέσεις αυτές δεν παραβιάζουν συστήματα, αλλά παρακάμπτουν τη σκέψη».

Η Δρ. Κέλλυ Ιωάννου, Διευθύντρια της CyberX και Καθηγήτρια Ψηφιακής Εγκληματολογίας

