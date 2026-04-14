Αίγιο: 15χρονη μεταφέρθηκε μεθυσμένη στο νοσοκομείο - «Ήξερε την ηλικία της αλλά της έδωσε ποτό»

Snapshot Μια 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης στο Αίγιο, αφού της δόθηκε αλκοολούχο ποτό από κατάστημα που γνώριζε την ηλικία της.

Ο πατέρας της ανήλικης κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες για τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν τουλάχιστον τέσσερα περιστατικά ανηλίκων που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Αχαΐας λόγω μέθης.

Όλα τα περιστατικά αφορούν ανηλίκους που βρέθηκαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Περιπέτεια υγείας βίωσε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα μια 15χρονη στο Αίγιο καθώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης.

Η ανήλικη βρισκόταν μαζί με την παρέα της σε κατάστημα της περιοχής όπως αναφέρει το tempo 24.gr και όπως καταγγέλλει ο πατέρας της, παρά το γεγονός πως γνώριζε την ηλικία της, ο καταστηματάρχης της έδωσε κανονικά αλκοολούχο ποτό.

Το αποτέλεσμα ήταν η 15χρονη να μεταφερθεί στο νοσοκομείο από τους γονείς της για τις πρώτες βοήθειες.

Το περιστάτικο κατήγγειλε ο πατέρας της στην Αστυνομία, που ξεκίνησε έρευνες για την σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Το tempo24.gr αναφέρει μάλιστα πως σε ένα 24ωρο σημειώθηκαν τουλάχιστον 4 περιστατικά με ανήλικους που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, καθώς βρίσκονταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ.