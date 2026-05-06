Οικιακές συσκευές: Ποιες ανεβαίνουν παρά την κρίση και ποιες υποχωρούν

Σε σταθερή πορεία ανάπτυξης βρίσκεται η αγορά ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, η οποία δείχνει μέχρι στιγμής ανθεκτικότητα τόσο στην γενικότερη ακρίβεια που «ροκανίζει» το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, όσο και στην κρίση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (τουλάχιστον μέχρι τώρα).

Οι βασικοί λόγοι για την θετική πορεία που παρουσίασε η συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων το 2025 και συνεχίζει στο πρώτο τρίμηνο του 2026, έχει να κάνει α) με τις εκτεταμένες ανακαινίσεις κατοικιών που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα κυρίως σε σπίτια που προορίζονται για ενοικίαση τύπου Airbnb, β) στην αντικατάσταση παλαιότερων συσκευών που είτε παλιώσανε και είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες, είτε χαλάσανε και δεν είναι συμφέρουσα η επισκευή τους και τέλος γ) στην αυξημένη ανοικοδόμηση καινούριων κατοικιών που επίσης παρατηρείται το τελευταίο διάστημα.

Πάντως το 2025 οι συσκευές που σημείωσαν άνοδο σε σχέση με το 2024 στην ελληνική αγορά ήταν τα πλυντήρια πιάτων με +1%, τα πλυντήρια ρούχων (+4) και τα ψυγεία (+1%), ενώ πτώση σημείωσαν οι συσκευές μαγειρέματος (-3%) και οι μικροσυσκευές (-11,7%).

Ένα εντυπωσιακό στοιχείο που χαρακτηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά είναι ότι βρίσκονται εδώ και αρκετά χρόνια πολύ χαμηλά στη χρήση στεγνωτηρίων και πλυντηρίων πιάτων σε σχέση με τη υπόλοιπη Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και στη χώρα μας πολλές περιοχές, κυρίως στην περιφέρεια, με υψηλά επίπεδα υγρασίας για αρκετά μεγάλη περίοδο μέσα στο χρόνο.

Αν και τα τελευταία χρόνια η δημοτικότητα των συσκευών αυτών αυξάνεται στην Ελλάδα, η απόσταση που μας χωρίζει από τις υπόλοιπες χώρες σε ότι αφορά τη διείσδυση τους στα νοικοκυριά, είναι ακόμα πολύ μεγάλη.

Τα στοιχεία αυτά παρατέθηκαν από στελέχη του BSH Home Appliances Group στο πλαίσιο δημοσιογραφικής παρουσίασης της πορείας της στην ελληνική αγορά αλλά και διεθνώς.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η BSH κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 15,0 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μεταβολή -1,6% σε δημοσιευμένα μεγέθη και αύξηση 2,8% σε όρους τοπικών νομισμάτων. Παρά τις πιέσεις που προκάλεσαν η εξασθενημένη δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ο Όμιλος κατάφερε να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του και να αξιοποιήσει ευκαιρίες ανάπτυξης σε βασικές περιοχές.

Όπως δήλωσε ο Dr. Matthias Metz, Διευθύνων Σύμβουλος της BSH, «Tο 2025 αποτέλεσε χρονιά σημαντικών αποφάσεων για την BSH. Μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, καταφέραμε να ενισχύσουμε τη θέση μας στην αγορά και θέσαμε τις βάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας και της μελλοντικής μας βιωσιμότητας».

Στην ελληνική αγορά, η BSH Οικιακές Συσκευές κατέγραψε για το 2025 κύκλο εργασιών που κυμάνθηκε στα 178 εκατομμύρια ευρώ, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά. Θετική συμβολή είχαν οι κατηγορίες Μαγειρέματος αλλά και τα Καταναλωτικά Προϊόντα, όπως σκούπες και μικρές συσκευές κουζίνας, ενώ σταθερή πορεία σημείωσε η κατηγορία Φροντίδας Ρούχων.

Ο κ. Γιάννης Γρατσώνης, CEO BSH Οικιακές Συσκευές, δήλωσε: «Η στρατηγική μας εστιάζει στη δημιουργία προϊόντων και λύσεων που απαντούν ουσιαστικά στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας. Μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία και την τεχνολογία, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μας».

Ο κ. Γιώργος Φενδάκης, CFO της εταιρείας, ανέφερε: «Παρά τις προκλήσεις της αγοράς, το 2025 επιβεβαίωσε τη σταθερότητα της πορείας μας. Με συνετή διαχείριση και στοχευμένες επενδύσεις, διασφαλίζουμε τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή μας».

Σε παγκόσμιο επίπεδο η BSH συνέχισε να επενδύει δυναμικά στην καινοτομία, διαθέτοντας 847 εκατ. ευρώ στην Έρευνα και Ανάπτυξη, ποσό που αντιστοιχεί στο 5,6% του κύκλου εργασιών της. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 463 εκατ. ευρώ (3,1%), με έμφαση στην ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενίσχυση των υποδομών, την ασφάλεια των συστημάτων, καθώς και τη συνολική εμπειρία πελάτη.

