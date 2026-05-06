Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Μαζί με τον κόσμο του για την πρόκριση στο Final 4 - Ώρα και κανάλι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε από τη Βαλένθια με δύο τεράστιες νίκες και στο Game 3 θέλει να κάνει το 3-0, να «σκουπίσει» τη σειρά των playoffs και να προκριθεί για τρίτη διαδοχική χρονιά στο Final Four της Euroleague, το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα και στο Telekom Center Athens, το τριήμερο 22-24 Μαΐου.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αγωνιστεί μπροστά σε 20.000 φιλάθλους του απέναντι στην κορυφαία επίθεση της σεζόν και τη 2η στον βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου.

Aν προκριθεί στο Final 4 ο Παναθηναϊκός θα γίνει η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει ξεκινώντας από τη διαδικασία των Play-In.

Οι «πράσινοι» θέλουν να προκριθούν στο 13ο Final Four της ιστορίας τους και τρίτο διαδοχικό, για να κατακτήσουν το 8ο ευρωπαϊκό τους τρόπαιο.

Ο Παναθηναϊκός πήρε στον πόντο τα δύο πρώτα ματς στην έδρα της Βαλένθια, το πρώτο με 67-68 και το δεύτερο με 105-107 στην παράταση.

Μοναδική απουσία για τον Παναθηναϊκό πριν από το Game 3 είναι αυτή του αρχηγού του, Κώστα Σλούκα, ο οποίος βρίσκεται στο μετεγχειρητικό στάδιο, μετά το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο.

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.