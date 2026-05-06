Μεσοπεντηκοστή: Σήμερα η μεγάλη δεσποτική εορτή της Ορθοδοξίας

Σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, είναι της Μεσοπεντηκοστής, η οποία και αποτελεί μια από τις λιγότερο γνωστές εορτές για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς.

Συγκεκριμένα, λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν πως την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλύτου πανηγυρίζει η Εκκλησία μία μεγάλη δεσποτική εορτή, την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Και όμως κάποτε αυτή η εορτή ήταν η μεγάλη εορτή της Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και συνέτρεχαν κατ’ αυτή στον μεγάλο ναό πλήθη λαού.

Η καθιέρωση της εορτής στα χρόνια του Βυζαντίου έγινε λόγω παρερμηνείας μιας ευαγγελικής περικοπής, που περιλαμβάνει τη φράση «...της εορτής μεσούσης...»

Την εορτή της Μεσοπεντηκοστής την εορτάζουμε για την τιμή των δύο μεγάλων εορτών, δηλαδή του Πάσχα και της Πεντηκοστής, επειδή αυτή και ενώνει και συνδέει τις δύο αυτές εορτές.

Η Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής είναι στην ουσία η 25η από του Πάσχα και η 25η προ της Πεντηκοστής ημέρα. Σημειώνει το μέσον της περιόδου των 50 μετά το Πάσχα εορτάσιμων ημερών. Είναι δηλαδή ένας σταθμός, μία τομή.

Το απολυτίκιο της Μεσοπεντηκοστής

«Μεσούσης της εορτής διψώσάν μου την ψυχήν ευσεβείας πότισον νάματα· ότι πάσι, Σωτήρ εβόησας· ο διψών ερχέσθω προς με και πινέτω. Η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός, δόξα σοι.»