Μεσοπεντηκοστή: Σήμερα η μεγάλη δεσποτική εορτή της Ορθοδοξίας

Την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλύτου πανηγυρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας μία μεγάλη δεσποτική εορτή, την εορτή της Μεσοπεντηκοστής.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μεσοπεντηκοστή: Σήμερα η μεγάλη δεσποτική εορτή της Ορθοδοξίας
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η εορτή της Μεσοπεντηκοστής τιμάται την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλύτου στην ορθόδοξη Εκκλησία.
  • Η εορτή αυτή ήταν σημαντική στη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και συγκέντρωνε πλήθη πιστών.
  • Καθιερώθηκε στο Βυζάντιο λόγω παρερμηνείας ευαγγελικής φράσης που αναφέρεται σε «εορτής μεσούσης».
  • Η Μεσοπεντηκοστή συνδέει και τιμά τις μεγάλες εορτές του Πάσχα και της Πεντηκοστής, σηματοδοτώντας το μέσον της 50ήμερης περιόδου μεταξύ τους.
  • Η Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής αποτελεί την 25η ημέρα μετά το Πάσχα και την 25η πριν την Πεντηκοστή.
Snapshot powered by AI

Σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, είναι της Μεσοπεντηκοστής, η οποία και αποτελεί μια από τις λιγότερο γνωστές εορτές για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς.

Συγκεκριμένα, λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν πως την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλύτου πανηγυρίζει η Εκκλησία μία μεγάλη δεσποτική εορτή, την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Και όμως κάποτε αυτή η εορτή ήταν η μεγάλη εορτή της Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και συνέτρεχαν κατ’ αυτή στον μεγάλο ναό πλήθη λαού.

Η καθιέρωση της εορτής στα χρόνια του Βυζαντίου έγινε λόγω παρερμηνείας μιας ευαγγελικής περικοπής, που περιλαμβάνει τη φράση «...της εορτής μεσούσης...»

Την εορτή της Μεσοπεντηκοστής την εορτάζουμε για την τιμή των δύο μεγάλων εορτών, δηλαδή του Πάσχα και της Πεντηκοστής, επειδή αυτή και ενώνει και συνδέει τις δύο αυτές εορτές.

Η Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής είναι στην ουσία η 25η από του Πάσχα και η 25η προ της Πεντηκοστής ημέρα. Σημειώνει το μέσον της περιόδου των 50 μετά το Πάσχα εορτάσιμων ημερών. Είναι δηλαδή ένας σταθμός, μία τομή.

Το απολυτίκιο της Μεσοπεντηκοστής

«Μεσούσης της εορτής διψώσάν μου την ψυχήν ευσεβείας πότισον νάματα· ότι πάσι, Σωτήρ εβόησας· ο διψών ερχέσθω προς με και πινέτω. Η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός, δόξα σοι.»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Πώς στήνουν παγίδες σε Έλληνες που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό μέσω ψεύτικων αγγελιών και «διαδικαστικών» εξόδων

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος ΟpenAI: «Ο Έλον Μασκ ήθελε 80 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποικίσει τον Άρη»

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (6/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικιακές συσκευές: Ποιες ανεβαίνουν παρά την κρίση και ποιες υποχωρούν – Οι δύο συσκευές που λείπουν από τα περισσότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα νιώσετε αν έχετε χαμηλή πρωτεΐνη: Λεπτά σημάδια και πώς να το διορθώσετε

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Στοίχημα εκτόνωσης πριν από το Συνέδριο η ΚΟ της Πέμπτης

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Fuel Pass, τέλη κυκλοφορίας, επίδομα θέρμανσης: Οι σοβαρότερες απάτες μέσα στο 2026 – Πού στοχεύουν οι επιτήδειοι

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνω των 80 εκατ. ευρώ η πιθανή ζημιά από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Στα 415 εκατ. το πρόστιμο μέχρι τώρα

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο από το Boeing 767-400 που προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (6/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Το μοιραίο τροχαίο και το χρονικό της εκδίκησης - Οι χαροκαμένοι γονείς

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Πιέσεις για τα Στενά του Ορμούζ: Σχέδιο απόφασης στον ΟΗΕ από τις ΗΠΑ

07:00ΜΑΝΤΕΙΟ

Βόμβα Ρέππα με στόχο Ανδρουλάκη, Η αφιέρωση του Χάρη, Το καρτέλ της ενέργειας κατά Γλαβίνα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

06:52LIFESTYLE

Eurovision: Οι συμμετοχές της Ελλάδας που αγαπήσαμε και ακόμα συζητάμε

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Βίος και πολιτεία ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες στα βόρεια προάστια - Τα «εφόδια» στο ντουλαπάκι με τις παραγγελίες, το ιστορικό και το άσυλο

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Μέχρι 15 Μαΐου οι αιτήσεις για την ενίσχυση των 150 ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Μαζί με τον κόσμο του για την πρόκριση στο Final 4 - Ώρα και κανάλι

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Μαΐου

06:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεσοπεντηκοστή: Σήμερα η μεγάλη δεσποτική εορτή της Ορθοδοξίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:19ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες μέσα από το κρουαζιερόπλοιο του φόβου - Πώς μεταδόθηκε ο χανταϊός στο MV Hondius

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Βίος και πολιτεία ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες στα βόρεια προάστια - Τα «εφόδια» στο ντουλαπάκι με τις παραγγελίες, το ιστορικό και το άσυλο

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Το μοιραίο τροχαίο και το χρονικό της εκδίκησης - Οι χαροκαμένοι γονείς

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

02:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο ιερέας Σπυρίδων Τσιάκαλος, ευρύτερα γνωστός ως παπά-Τσάκαλος

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο πρόσωπα της δολοφονίας στην Κρήτη: Ο δράστης και το θύμα - Ο σπαραγμός της μάνας του 20χρονου

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκεται σήμερα η Λόρα - «Δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», λέει ο πατέρας της στο Newsbomb

06:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεσοπεντηκοστή: Σήμερα η μεγάλη δεσποτική εορτή της Ορθοδοξίας

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Γι' αυτό είναι η Βαλένθια και εμείς ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Απαιτώ κόσμια συμπεριφορά»

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικιακές συσκευές: Ποιες ανεβαίνουν παρά την κρίση και ποιες υποχωρούν – Οι δύο συσκευές που λείπουν από τα περισσότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα νιώσετε αν έχετε χαμηλή πρωτεΐνη: Λεπτά σημάδια και πώς να το διορθώσετε

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 8,6 εκατ. ευρώ

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο από το Boeing 767-400 που προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό

07:30ΥΓΕΙΑ

Το πιο μυστηριώδες όργανο του σώματος μπορεί να παίζει βασικό ρόλο στην μακροζωία και τον καρκίνο

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Μαζί με τον κόσμο του για την πρόκριση στο Final 4 - Ώρα και κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ