Ο Μάιος του χιονιού, του γαλάζιου αναβρασμού και του Αλέξη, καλή φήμη ο Ανδρουλάκης στις Βρυξέλλες

Αναπάντεχα φουριόζος και πολλά υποσχόμενος για καυτή συνέχεια μπήκε ο μήνας Μάιος.

Για το Μαντείο η κατάσταση είναι ιδανική: νέα κόμματα, Μανιφέστα, αγωνιούντες γαλάζιοι βουλευτές, νέες δημοσκοπήσεις, μεταγραφές αεροδρομίου, κελεπούρια εν αναμονή, μετεωρολόγοι σε νευρική κρίση, ανοίγουν δουλειές στη Λατινική Αμερική το νου σας, Eurovision, χαμός. Το μόνο ανησυχητικό είναι μήπως παγώσουν οι νεαροί βλαστοί από τις δάφνες μου.

Αλλά φυσικά έχω plan b: εισαγωγή από Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Αυτές είναι οι χώρες της Mercosur ανόητοι, με τις οποίες η ΕΕ υπέγραψε γκράντε εμπορική συμφωνία η οποία ενεργοποιήθηκε από την 1η Μαΐου 2026, δηλαδή προχθές.

Όσο εσείς γκρινιάζατε γιατί πιάσατε παγωμένο Μάη το τριήμερο, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα έκαναν τα δέοντα, ώστε να ανοίξει μια αγορά 720 εκ καταναλωτών και αξίας 22 τρισεκατομμυρίων δολαρίων μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων.

Φρέσκα κουλούρια

Η είσοδος του μήνα βρίσκει νέα σοδειά δημοσκοπήσεων με την Marc του Γεράκη να δίνει ένα γενναιόδωρο 32,2% στην εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία

να βάζεις την επόμενη Βουλή την Λατινοπούλου, και αν βρίσκει οριακά εκτός το Μέρα25 του Γιάνη, τους Δημοκράτες του Κασελάκη, και τη Νίκη. Συμπαθητικούλια τα νούμερα και για Συριζα.

Όμως εάν έκανε έναν Πολιτικό Αρχηγό πραγματικά ευτυχισμένο η Marc (για το Πρώτο Θέμα) είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης,

τον οποίο βρίσκει να ανεβαίνει στην δεύτερη θέση της καταλληλότητας για Πρωθυπουργός ξεκολλώντας από Ζωή, και Βελόπουλο.

Το βήμα

Είναι οι μεταγραφές από τον Συριζα, η μυστική συνταγή της ανόδου για το Πασοκ του Ανδρουλάκη, ή θα καταστεί μετέωρο βήμα στο κενό

όταν σκάσουν μύτη τα κόμματα των Αλέξη Τσίπρα και Καρυστιανού;

Η Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται αγχωμένη αλλά ευχαριστημένη με το Νικόλα Φαραντούρη και ψάχνουν θέση να βάλουν το πιάνο, παρ’ ότι ο χώρος στενός. Ο πρώην ευρωβουλευτής του Συριζα, που γοητεύτηκε από τον Κασελάκη, και διαγράφηκε από τον Φάμελλο επειδή φλέρταρε πολιτικά με την Μαρία Καρυστιανού, δεν είναι αχάριστος.

Αναγνωρισμένος

«Η καλή φήμη που διαθέτει στις Βρυξέλλες είναι ευρέως αναγνωρισμένη» δήλωσε ο πιανίστας -ευρωβουλευτής στην Ερτ News, για τον κ. Ανδρουλάκη.

Μάλιστα σημείωσε ότι πρόκειται «για τον μοναδικό πολιτικό αρχηγό στην Ελλάδα που έχει υπηρετήσει σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, γεγονός που του προσδίδει σημαντική εμπειρία και κύρος. Η αναγνώριση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στους κόλπους της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, αλλά εκτείνεται ευρύτερα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Επισήμανε ότι σε επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αυτές της Ασφάλειας και Άμυνας ή του Προϋπολογισμού, το έργο και η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη εξακολουθούν να μνημονεύονται με θετικό τρόπο».

Υπόσχομαι να αναδείξω στο μάξιμουμ την αναγνώριση, αρκεί να την βρω κάπου, γιατί προς το παρόν, ούτε ομιλία στο Συνέδριο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς δεν κατάφερε να κάνει ο αναγνωρισμένος πρόσφατα στην Βαρκελώνη.

Καυγάς για τις Αρχές

Προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστεί σε έναν καλό καυγά με την κυβέρνηση με αντικείμενο την στελέχωση Ανεξάρτητων Αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης αποκάλυψε ότι εδώ και μήνες υπάρχει δίαυλος μεταξύ του Κώστα Τσουκαλά και του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη, κι όταν έφτασε η ώρα της επιλογής από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ την έκανε γυριστή και στήριξε μόνο την δική του επιλογή.

Απαντώντας ο κ. Τσουκαλάς σε υψηλούς τόνους, ζήτησε από τον Παύλο Μαρινάκη να αποδείξει αυτά που λέει, δηλαδή τον είπε ψεύτη, και στην συνέχεια ζήτησε πολιτική αλλαγή.

Αναβρασμός

Παρά τις καλές δημοκοπικές επιδόσεις ο Μάιος δεν θα είναι εύκολος ούτε για τη ΝΔ. Συνεδρίαση της ΚΟ αυτή την Πέμπτη, προσυνεδριακός διάλογος με Δένδια στην Θεσσαλονίκη την Κυριακή, Συνέδριο κανονικά 15-17 του μήνα στον γνωστό εκθεσιακό χώρο κοντά στο αεροδρόμιο στα Σπάτα. Και ενδιάμεσα θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα αιτήματα και οι σχετικές ψηφοφορίες για Εξεταστική και Προανακριτική για υποκλοπές και Αραμπατζή-Λιβανό.

Μερίδα γαλάζιων βράζουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει ανάφλεξη στα όργανα. Κι άλλες φορές έβραζαν, όμως ο Κυριάκος έβρισκε βαλβίδες αποσυμπίεσης.

Ίσως στο Συνέδριο εμφανιστεί ο πρώην Πρόεδρος και ΠΘ Κώστας Καραμανλής, αλλά οι δικοί του υψηλοί τόνοι μέχρι στιγμής έχουν και φρένο.

Σύνθεση

Αναβρασμός, αλλά δημιουργικός επικρατεί και στην Αμαλίας όπου βρίσκονται τα γραφεία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Μετά την Ιθάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, ακολούθησε η ανακοίνωση του Μανιφέστου δια χειρός Γ. Σιακαντάρη το απόγευμα της Πρωτομαγιάς. Κείμενο βαρύ και θεωρητικό, απευθύνεται στους ρέκτες του είδους. Ξεχωρίζει η φράση «σήμερα, η πρόκληση δεν είναι η επιλογή ανάμεσα στη σταδιακή αλλαγή και τη ρήξη, αλλά η σύνθεσή τους σε μια νέα πολιτική στρατηγική».

Ο Σιακαντάρης είναι παλιά καραβάνα στον χώρο. Η σύγκλιση δυνάμεων από την Σοσιαλδημοκρατία, την Ριζοσπαστική Αριστερά και την Πολιτική Οικολογία, δεν είναι καινούργια ιδέα.



Το ίδιο και η αναφορά σε Σάντσεθ και Μπέρνι Σάντερς.

Έχει κριθεί

Η μάχη μεταξύ Αλέξη-Ανδρουλάκη προβλέπεται αδυσώπητη και φυσικά τίποτα δεν έχει κριθεί, όπως προσπάθησε να πείσει ο Γραμματέας του ΠΑΣΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Ο Γραμματέας (Ert News) εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τη δυνατότητα άμεσης πολιτικής σύγκλισης των δυνάμεων που περιγράφονται στο Μανιφέστο, ενώ προσωπικά για τον Αλέξη ανέφερε ότι «είναι ένας πολιτικός που έχει ήδη κριθεί από την κοινωνία τόσο ως κυβερνητική όσο και ως αντιπολιτευτική δύναμη».

Ο Αλέξης εν τω μεταξύ δεν έχει ιδρύσει ακόμα το κόμμα του, πόσο μάλλον να έχει εκπρόσωπο. Ίσως αυτός θύμιζε στο Γραμματέα, ότι το Πασοκ έχασε από τον Συριζα και το ’23, και στις ευρωεκλογές, με ποιο χαλαρή ψήφο το ’24.

Σας φιλώ

Η Πυθία

Διαβάστε επίσης