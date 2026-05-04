Ο Μάιος του χιονιού, του γαλάζιου αναβρασμού και του Αλέξη, καλή φήμη ο Ανδρουλάκης στις Βρυξέλλες

Όσο εσείς γκρινιάζατε γιατί πιάσατε παγωμένο Μάη το τριήμερο, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα έκαναν τα δέοντα

Newsbomb

Ο Μάιος του χιονιού, του γαλάζιου αναβρασμού και του Αλέξη, καλή φήμη ο Ανδρουλάκης στις Βρυξέλλες
ΜΑΝΤΕΙΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναπάντεχα φουριόζος και πολλά υποσχόμενος για καυτή συνέχεια μπήκε ο μήνας Μάιος.

Για το Μαντείο η κατάσταση είναι ιδανική: νέα κόμματα, Μανιφέστα, αγωνιούντες γαλάζιοι βουλευτές, νέες δημοσκοπήσεις, μεταγραφές αεροδρομίου, κελεπούρια εν αναμονή, μετεωρολόγοι σε νευρική κρίση, ανοίγουν δουλειές στη Λατινική Αμερική το νου σας, Eurovision, χαμός. Το μόνο ανησυχητικό είναι μήπως παγώσουν οι νεαροί βλαστοί από τις δάφνες μου.

Αλλά φυσικά έχω plan b: εισαγωγή από Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Αυτές είναι οι χώρες της Mercosur ανόητοι, με τις οποίες η ΕΕ υπέγραψε γκράντε εμπορική συμφωνία η οποία ενεργοποιήθηκε από την 1η Μαΐου 2026, δηλαδή προχθές.

Όσο εσείς γκρινιάζατε γιατί πιάσατε παγωμένο Μάη το τριήμερο, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα έκαναν τα δέοντα, ώστε να ανοίξει μια αγορά 720 εκ καταναλωτών και αξίας 22 τρισεκατομμυρίων δολαρίων μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων.

Φρέσκα κουλούρια

Η είσοδος του μήνα βρίσκει νέα σοδειά δημοσκοπήσεων με την Marc του Γεράκη να δίνει ένα γενναιόδωρο 32,2% στην εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία

marck-ektimhsh.jpg

να βάζεις την επόμενη Βουλή την Λατινοπούλου, και αν βρίσκει οριακά εκτός το Μέρα25 του Γιάνη, τους Δημοκράτες του Κασελάκη, και τη Νίκη. Συμπαθητικούλια τα νούμερα και για Συριζα.

Όμως εάν έκανε έναν Πολιτικό Αρχηγό πραγματικά ευτυχισμένο η Marc (για το Πρώτο Θέμα) είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης,

marc-katallhloteros.jpg

τον οποίο βρίσκει να ανεβαίνει στην δεύτερη θέση της καταλληλότητας για Πρωθυπουργός ξεκολλώντας από Ζωή, και Βελόπουλο.

Το βήμα

Είναι οι μεταγραφές από τον Συριζα, η μυστική συνταγή της ανόδου για το Πασοκ του Ανδρουλάκη, ή θα καταστεί μετέωρο βήμα στο κενό

bansky.jpg

όταν σκάσουν μύτη τα κόμματα των Αλέξη Τσίπρα και Καρυστιανού;

Η Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται αγχωμένη αλλά ευχαριστημένη με το Νικόλα Φαραντούρη και ψάχνουν θέση να βάλουν το πιάνο, παρ’ ότι ο χώρος στενός. Ο πρώην ευρωβουλευτής του Συριζα, που γοητεύτηκε από τον Κασελάκη, και διαγράφηκε από τον Φάμελλο επειδή φλέρταρε πολιτικά με την Μαρία Καρυστιανού, δεν είναι αχάριστος.

Αναγνωρισμένος

«Η καλή φήμη που διαθέτει στις Βρυξέλλες είναι ευρέως αναγνωρισμένη» δήλωσε ο πιανίστας -ευρωβουλευτής στην Ερτ News, για τον κ. Ανδρουλάκη.

androylakhs-farantoyrhs.jpg

Μάλιστα σημείωσε ότι πρόκειται «για τον μοναδικό πολιτικό αρχηγό στην Ελλάδα που έχει υπηρετήσει σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, γεγονός που του προσδίδει σημαντική εμπειρία και κύρος. Η αναγνώριση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στους κόλπους της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, αλλά εκτείνεται ευρύτερα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Επισήμανε ότι σε επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αυτές της Ασφάλειας και Άμυνας ή του Προϋπολογισμού, το έργο και η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη εξακολουθούν να μνημονεύονται με θετικό τρόπο».

Υπόσχομαι να αναδείξω στο μάξιμουμ την αναγνώριση, αρκεί να την βρω κάπου, γιατί προς το παρόν, ούτε ομιλία στο Συνέδριο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς δεν κατάφερε να κάνει ο αναγνωρισμένος πρόσφατα στην Βαρκελώνη.

Καυγάς για τις Αρχές

Προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστεί σε έναν καλό καυγά με την κυβέρνηση με αντικείμενο την στελέχωση Ανεξάρτητων Αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης αποκάλυψε ότι εδώ και μήνες υπάρχει δίαυλος μεταξύ του Κώστα Τσουκαλά και του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη, κι όταν έφτασε η ώρα της επιλογής από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ την έκανε γυριστή και στήριξε μόνο την δική του επιλογή.

Απαντώντας ο κ. Τσουκαλάς σε υψηλούς τόνους, ζήτησε από τον Παύλο Μαρινάκη να αποδείξει αυτά που λέει, δηλαδή τον είπε ψεύτη, και στην συνέχεια ζήτησε πολιτική αλλαγή.

Αναβρασμός

Παρά τις καλές δημοκοπικές επιδόσεις ο Μάιος δεν θα είναι εύκολος ούτε για τη ΝΔ. Συνεδρίαση της ΚΟ αυτή την Πέμπτη, προσυνεδριακός διάλογος με Δένδια στην Θεσσαλονίκη την Κυριακή, Συνέδριο κανονικά 15-17 του μήνα στον γνωστό εκθεσιακό χώρο κοντά στο αεροδρόμιο στα Σπάτα. Και ενδιάμεσα θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα αιτήματα και οι σχετικές ψηφοφορίες για Εξεταστική και Προανακριτική για υποκλοπές και Αραμπατζή-Λιβανό.

Μερίδα γαλάζιων βράζουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει ανάφλεξη στα όργανα. Κι άλλες φορές έβραζαν, όμως ο Κυριάκος έβρισκε βαλβίδες αποσυμπίεσης.

Ίσως στο Συνέδριο εμφανιστεί ο πρώην Πρόεδρος και ΠΘ Κώστας Καραμανλής, αλλά οι δικοί του υψηλοί τόνοι μέχρι στιγμής έχουν και φρένο.

Σύνθεση

Αναβρασμός, αλλά δημιουργικός επικρατεί και στην Αμαλίας όπου βρίσκονται τα γραφεία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Μετά την Ιθάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, ακολούθησε η ανακοίνωση του Μανιφέστου δια χειρός Γ. Σιακαντάρη το απόγευμα της Πρωτομαγιάς. Κείμενο βαρύ και θεωρητικό, απευθύνεται στους ρέκτες του είδους. Ξεχωρίζει η φράση «σήμερα, η πρόκληση δεν είναι η επιλογή ανάμεσα στη σταδιακή αλλαγή και τη ρήξη, αλλά η σύνθεσή τους σε μια νέα πολιτική στρατηγική».

Ο Σιακαντάρης είναι παλιά καραβάνα στον χώρο. Η σύγκλιση δυνάμεων από την Σοσιαλδημοκρατία, την Ριζοσπαστική Αριστερά και την Πολιτική Οικολογία, δεν είναι καινούργια ιδέα.

siakantarhs.jpg


Το ίδιο και η αναφορά σε Σάντσεθ και Μπέρνι Σάντερς.

Έχει κριθεί

Η μάχη μεταξύ Αλέξη-Ανδρουλάκη προβλέπεται αδυσώπητη και φυσικά τίποτα δεν έχει κριθεί, όπως προσπάθησε να πείσει ο Γραμματέας του ΠΑΣΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Ο Γραμματέας (Ert News) εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τη δυνατότητα άμεσης πολιτικής σύγκλισης των δυνάμεων που περιγράφονται στο Μανιφέστο, ενώ προσωπικά για τον Αλέξη ανέφερε ότι «είναι ένας πολιτικός που έχει ήδη κριθεί από την κοινωνία τόσο ως κυβερνητική όσο και ως αντιπολιτευτική δύναμη».

Ο Αλέξης εν τω μεταξύ δεν έχει ιδρύσει ακόμα το κόμμα του, πόσο μάλλον να έχει εκπρόσωπο. Ίσως αυτός θύμιζε στο Γραμματέα, ότι το Πασοκ έχασε από τον Συριζα και το ’23, και στις ευρωεκλογές, με ποιο χαλαρή ψήφο το ’24.

Σας φιλώ

Η Πυθία

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:51WHAT THE FACT

Η NASA υποστηρίζει ότι μια μυστηριώδης «πέμπτη δύναμη» μπορεί να κρύβεται στο Ηλιακό μας σύστημα

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Αρμενία: Η Ευρώπη καλείται να προωθήσει την ενότητα και τη στρατηγική αυτονομία

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Έντεκα συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Και χιόνι και... ελάφια στην Πάρνηθα - Εντυπωσιακό βίντεο

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Το Άμστερνταμ απαγόρευσε τις διαφημίσεις κρέατος και ορυκτών καυσίμων σε δημόσιους χώρους

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί η Cupra απορρίπτει τα έντονα χρώματα;

09:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν 3 άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική

09:38WHAT THE FACT

Επιστήμονες εξέτασαν τον εγκέφαλο διαβόητου serial killer - Τι ανακάλυψαν

09:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο στη Ρόδο: 42χρονη οικιακή βοηθός μαχαιρώθηκε 4 φορές από γνωστή της

09:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

NBA Playoffs: Οι Καβαλίερς προκρίθηκαν στο Game 7 με καθοριστικό Τζάρετ Άλεν

09:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Έσφιξε» τα δόντια ο Στρακόσα, έπαιξε με ενοχλήσεις | Αναμονή για την κατάστασή του

09:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παγετός το πρωί της Δευτέρας (4/5) - «Άγγιξε» τους -4 η θερμοκρασία

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κουκουλοφόρος εισέβαλε με αιχμηρό αντικείμενο σε μίνι μάρκετ και απείλησε υπάλληλο

09:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 25.000 συνταξιούχους - Ποιοι δικαιούνται διακοπές

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η μάχη του «Αικατερίνη» με τα κύματα στη Φολέγανδρο

09:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να εντοπίσετε και να αποτρέψετε την πιο θανατηφόρα μορφή καρκίνου του δέρματος [φωτογραφίες]

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη 25χρονος

08:51ΜΑΝΤΕΙΟ

Ο Μάιος του χιονιού, του γαλάζιου αναβρασμού, και του Αλέξη, έχει καλή φήμη ο Ανδρουλάκης στις Βρυξέλλες λέει ο Φαραντούρης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Κρεμλίνο για πιθανή δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν -Τα καταφύγια, τα μέτρα ασφαλείας και ο ρόλος Σοϊγκού

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

08:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Πότε θα φτάσει τους 30 στην Αθήνα

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

06:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Boeing 767-400 προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό - Βίντεο

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές, η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών και οι πιέσεις προς τον Καραμανλή

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι του - Χειροπέδες στην πρώην σύντροφό του

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η μάχη του «Αικατερίνη» με τα κύματα στη Φολέγανδρο

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Monster truck έπεσε πάνω στο πλήθος και σκότωσε δύο άτομα, ανάμεσα τους κορίτσι 10 ετών

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

09:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο στη Ρόδο: 42χρονη οικιακή βοηθός μαχαιρώθηκε 4 φορές από γνωστή της

23:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μέγκα Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ