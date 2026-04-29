Είναι η 28η Απριλίου ιδανική για ανταρσίες; Σπάνε το καρτέλ τα ΗΑΕ, σενάρια για Τσίπρα-Ανδρουλάκη

Snapshot Στις 28 Απριλίου 1789 σημειώθηκε η ανταρσία του πλοιάρχου Μπλάι από τους άνδρες του Μπάουντι, που οδήγησε σε μια μικρή κοινότητα στο νησί Πίτκερν με αρχικά καλά χρόνια αλλά τελικά σε αλληλοεξόντωση.

Πέντε βουλευτές της ΝΔ εξέφρασαν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους για το επιτελικό κράτος και ζήτησαν νέο ρόλο για τους βουλευτές, επισημαίνοντας την υπερσυγκέντρωση εξουσιών και την περιορισμένη αυτοτέλεια των υπουργείων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον OPEC και OPEC+, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου και να επηρεάσει τις παγκόσμιες τιμές προς τα κάτω.

Υπάρχουν σενάρια για πιθανή συνεργασία μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη στις επερχόμενες εκλογές, αλλά οι αρμόδιοι δεν επιβεβαιώνουν τέτοια παρασκήνια και περιμένουν τις πολιτικές εξελίξεις.

Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ στις 7 Μαΐου θεωρείται κρίσιμη για τη διαχείριση των εσωκομματικών εντάσεων πριν τις εκλογές. Snapshot powered by AI

Οι περιπέτειες ήταν πολλές και μεγάλες και για τους δύο: και τους στασιαστές και τον κυβερνήτη. Για τους αντάρτες, οι οποίοι κατάφεραν να φτάσουν στο νησί Πίτκερν, υπήρξαν μερικά καλά χρόνια.

Το κλίμα ήταν ήπιο και υπήρχε τροφή, νερό και γη για όλους. Ο Φλέτσερ ανέλαβε διοικητής της μικρής κοινότητας και ακολούθησε μία πολιτική ισότητας και σεβασμού προς τους Ταϊτινούς, όμως στην συνέχεια η έλλειψη κανόνων, και άλλα ανθρώπινα πάθη οδήγησαν στην αλληλοεξόντωση. Ο κυβερνήτης Μπλάϊ από την άλλη, κατάφερε ένα χρόνο μετά να επιστρέψει στην Μεγάλη Βρετανία.

Λογικά το γεγονός της δημοσίευσης της ομάδας των «5» που προκάλεσε νευρική κρίση στο Μαξίμου, στις 28 Απριλίου είναι τυχαίο. Αν όμως δεν είναι, ποιος μεταξύ των βουλευτών Ζεμπίλη, Κατσανιώτη, Μπαραλιάκου, Οικονόμου και Παππά, είναι ο Φλέτσερ; Υπάρχει Φλέτσερ;

Στην τσίτα

Το άρθρο των πέντε βουλευτών της ΝΔ στα ΝΕΑ, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Άρθρα, επιστολές και φωνές διαμαρτυρίας σε συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας υπήρξαν κι άλλες φορές.

Κάθε φορά οι πληγές επουλώνονταν σχετικά γρήγορα είτε με κινήσεις ανασχηματισμού, είτε με άλλες πρωτοβουλίες του ΠΘ. Ομως αυτή την φορά τα πράγματα μοιάζουν πιο σοβαρά. Οι βουλευτές είναι στην τσίτα, όπως παρατήρησε ο Ντόρα, κι αυτό δεν είναι καλό σημάδι ένα χρόνο πριν τις εκλογές.

Τι λένε οι αντάρτες

Οι «5» τόλμησαν να εκφωνήσουν δημόσια αυτό που υπάρχει σαν βαρύ βουβό κύμα μεταξύ μεγάλου κομματιού των 156 βουλευτώ της ΝΔ: «Το επιτελικό κράτος διεκδικεί τον απόλυτο έλεγχο, πιστώνεται τις επιτυχίες, αλλά, όταν εμφανίζονται σοβαρές παθογένειες, η ευθύνη διαχέεται προς τα κάτω και ιδιαίτερα προς τους βουλευτές». Και ζητούν ένα νέο ρόλο για τον βουλευτή: «Να μην εκλαμβάνεται σαν (ρουσφετάκιας), γραφείο εξυπηρέτησης και μεσάζοντας».

Πόρτα

Αυτό είναι φυσικά η μια όψη. Η άλλη, είναι ότι οι πόρτες του επιτελικού, και η Πρωθυπουργική επιλογή να δώσει υπουργικά καθήκοντα σε αρκετούς εξωκοινοβουλευτικούς, και στελέχη προερχόμενα από το Πασοκ, είχε φουντώσει πολλούς. Χτύπαγαν τις υπουργικές πόρτες, καλούσαν αριθμούς αλλά απάντηση δεν έπαιρναν. Γενικώς το παλιό, καλό δοκιμασμένο χρόνια στα πασοκικά και νεοδημοκρατικά αλώνια πελατειακό σύστημα, ξαφνικά απενεργοποιήθηκε. Ο απλός βουλευτής τα ΄χασε.

Timing

Στην επιστολή τους οι «5» λένε όμως και σκληρές αλήθειες για το επιτελικό.

«Στην πορεία προκάλεσε υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες. Μετέφερε όλο και περισσότερη βαρύτητα στο κέντρο, ενίσχυσε τον στενό πυρήνα γύρω από την κορυφή της Κυβέρνησης και περιόρισε την αυτοτέλεια των υπουργείων και ιδιαίτερα της κοινοβουλευτικής ομάδας, σε σύγκριση με το μέτρο των θεσμικών τους καθηκόντων. Η συγκέντρωση της εξουσίας έγινε στο όνομα της αποτελεσματικότητας. Αλλά, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει σημασία μόνο το τι κάνεις, αλλά και ο τρόπος που το κάνεις. Και στη δημοκρατία το δεύτερο είναι ίσως σημαντικότερο από το πρώτο».

Πρωθυπουργός και Ακης Σκέρτσος απάντησαν από το προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο, αλλά η πραγματική θερμομέτρηση θα γίνει την επόμενη Πέμπτη 7 Μαΐου, στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Λίγους μήνες πριν τις εκλογές, ο εθισμένος στο πελατειακό ψηφοφόρος, θέλει τα γνωστά απ’ τον βουλευτή του. Το κόμμα θέλει τις ψήφους. Κι ο βουλευτής την επανεκλογή.

Δύσκολη ισορροπία.

Ανταρσία ν2

Ισως το ‘χει η ημέρα κι αυτό θα το εξετάσει το Μαντείο. Εκτός από την γαλάζια ανταρσία σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, χθες, 28 Απριλίου, εκδηλώθηκε ανταρσία και σε μια άλλη μικρή χώρα του κόσμου: τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον OPEC και OPEC+ . Σε αντίθεση με την ανταρσία των «5», η ανταρσία των ΗΑΕ έγινε παγκόσμια είδηση σε δευτερόλεπτα, ενώ οι επιπτώσεις της θα αφορούν όλο τον πλανήτη. Η ένωση των 7 Εμιράτων σε ένα Ομοσπονδιακό σχήμα, είναι η έκτη παραγωγός πετρελαίου παγκοσμίως. Η θέση στον χάρτη μοναδική.

Σύνορα με Σαουδική Αραβία, και Ομάν, δίπλα στα Στενά του Ορμούζ. Τι σημαίνει αυτή η ανταρσία λοιπόν;

Ανάλυση

«Επειδή βλέπω ότι έπιασε όλους ξαφνικά μια ανησυχία για το τι θα γίνει ο OPEC μετά την αποχώρηση των Εμιράτων, να θυμίσω απλά πως για μας ως καταναλωτές το να αποδυναμώνεται ένα καρτέλ είναι καλό και όχι κακό» ήταν η πρώτη αντίδραση του Μιχάλη Μαθιουλάκη, αναλυτής Ενεργειακής Στρατηγικής, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΠαΜακ καθώς και του ΕΛΙΑΜΕΠ.



«Η αποχώρηση των Εμιράτων σημαίνει πρωτίστως ένα πράγμα: μόλις ανοίξουν τα Στενά, τα ΗΑΕ θα πάνε την παραγωγή τους 1-2 εκ. βαρέλια πάνω όπως θέλουν εδώ και δύο-τρία χρόνια και δεν τους άφηνε η Σ.Αραβία. Το ίδιο περιμένω να κάνουν βέβαια και οι παραμένοντες στον OPEC καθώς όλοι πλέον κοιτάνε τον εαυτό τους και τα μετά-κρίσης μερίδια αγοράς τους, οπότε το 2026 μπορεί να δούμε χαμηλότερες τιμές ακόμα και από τα προ κρίσης επίπεδα».

Τις επόμενες ημέρες θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις επίσης για την σχέση ΗΑΕ με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ (πιο κοντά) καθώς και τι σημαίνει αυτό για την μετά πολέμου στο Ιράν εποχή.

Σενάρια

Δεν είναι μόνο τα γεωπολιτικά σενάρια τεκτονικά.

Τεκτονικές είναι και οι επιλογές στην κεντροαριστερά, με τα σενάρια να βγαίνουν στον δημοσιογραφικό αφρό. Θα έχετε ακούσει βέβαια τα σενάρια που θέλουν να υπάρχουν διεργασίες μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη για συνεργασίας στις εκλογές, ρώτησε ευθέως τον βουλευτή Καραμέρο ο Νίκος Χατζηνικολάου (realfm).

«Είναι ενδιαφέρον δημοσιογραφικά, αλλά είναι υποθετική ερώτηση δεν γνωρίζω τέτοιο παρασκήνιο ξεγλίστρησε επιδέξια ο βουλευτής. «Δεν ξέρουμε τον χρόνο, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε μια ή δύο αναμετρήσεις. Έχουμε τον χρόνο, περιμένουμε και τον Αλέξη και θα δούμε την νέα διάταξη του πολιτικού σκηνικού που δεν θα μοιάζει καθόλου με το σημερινό».

Για το ίδιο θέμα ρωτήθηκε και ο νέος Γραμματέας του Πασοκ Γ. Βαρδακαστάνης, ο οποίος απάντησε ως εξής: ας δούμε πρώτα τι θα πει ο λαός στην πρώτη κάλπη.

Σας φιλώ

Η Πυθία