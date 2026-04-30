Η δουλειά του βουλευτή, ξανά-μανά τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης και αποθέωση στο Ηράκλειο για Τσίπρα
Συμπαθητικό, αν και κάπως βαρύ το τελευταίο υπουργικό του Απριλίου. Αύριο Πρωτομαγιά, βροχερή, με βοριάδες, επιτέλους να κάτσουν στα σπίτια τους όλοι αυτοί που μας σπάνε τα νεύρα στα τριήμερα και μετά γκρινιάζουν για τις τιμές της βενζίνης.

Ο Κυριάκος εγκαινιάζει σήμερα το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο Ελληνικό- πρόκειται για το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που δεν έρχεται απλώς, αλλά δημιουργεί τις δικές του εγκαταστάσεις και θα λειτουργεί με τέσσερις σχολές, εκ των οποίων η μία ιατρική. Η επένδυση είναι του CVC και θα υπάρχουν συνέργειες με τον όμιλο των νοσοκομείων τα οποία ελέγχει το γνωστό fund.

Στο υπουργικό ο Κυριάκος έδωσε food for thought στους βουλευτές που αγωνιούν για ρόλο τους, για το τριήμερο. «Το επιτελικό κράτος αφορά εμάς, αφορά την εκτελεστική εξουσία, όχι τη νομοθετική» σημείωσε ο Πρωθυπουργός. «Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες οι υποχρεώσεις της Βουλής. Αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα». Το μήνυμα είναι σαφές. Άλλο κυβέρνηση, άλλο Βουλή. Ο ΠΘ ξεκαθάρισε παράλληλα ότι θέλει τους βουλευτές να αγωνιστούν για την ανάπτυξη της περιοχής τους, και έφερε ως παράδειγμα τη νέα Ειδική Γραμματεία Ορεινών Ογκων, στην δημιουργία της οποίας «συνέβαλλαν ενεργά και οι βουλευτές μας».

Επί χάρτου

Στο ίδιο υπουργικό, Χατζηδάκης και Κοντογιώργης παρουσίασαν την Εθνική Στρατηγική για τον Περιφερειακό και Τοπικό Σχεδιασμό.

Πάντα οι μεγαλύτερες μπαρούφες διατυπώνονται με πομπώδη λόγια. ΚΑΙ αυτή η κυβέρνηση υπόσχεται ότι έχει καταρτίσει Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, μετά από διαβούλευση με τοπικούς φορείς. Εν τω μεταξύ η ύπαιθρος ερημώνει, τα σχολεία κλείνουν, οι νέοι σκοτώνονται για μια δουλειά σε τοπικό σούπερ μάρκετ, οι αγρότες γερνούν, και τα καφενεία γεμίζουν μόνο όταν διάφοροι πολιτικοί αρχηγοί όλων των κομμάτων, κάνουν περιοδείες για να υποσχεθούν ένα νέο Περιφερειακό Σχέδιο με ορόσημα, προϋπολογισμούς και έργα. Μόνο εκεί που υπάρχει τουρισμός ανθίζει η περιοχή κι αυτό φαίνεται απλά από τον δείκτη γεννήσεων πχ στα νησιά.

Ενθουσιασμός

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στην παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη».

Ένα από αυτά είναι η Κρήτη, στην οποία βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για την Ιθάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός έγινε δεκτός με μεγάλο ενθουσιασμό στο Ηράκλειο και δεν σταματούσε να χαμογελάει. Ανυπομονώ για παρουσία Ανδρουλάκη στον ίδιο χώρο, καθώς η ατμόσφαιρα του Αλέξη έδειξε γκολ στην πασοκική έδρα. Η Πρωτομαγιά φέρνει και την Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα και η κεντροαριστερή πολυκατοικία είναι σε αναβρασμό.

Scouting

Λίγο πριν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος από τον κ. Τσίπρα, αυτό που γίνεται στο παρασκήνιο μεταξύ Πασοκ και Αλέξη είναι αδιανόητο. Από το Πασοκ ψάχνουν για ποιοτικούς Συριζαίους προκειμένου να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια, κι από του Αλέξη αναζητούν συμπαθητικους Πασόκους για να στελεχώσουν το νέο κόμμα. Το Πασοκ έχει κλείσει Φαραντούρη και Αποστολάκη (που δεν τους θέλει ο Αλέξης), περιμένει την κατάλληλο στιγμή για Κασσιμάτη, Τζάκρη και Θάνο Μωραΐτη, ενώ ο Αλέξης φλερτάρει με πασοκικές δυνάμεις στην Θεσσαλονίκη κρατώντας στεγανές τις διαρροές. Ο Σκανδαλίδης (Action24) ανακοίνωσε ότι σε λίγες μέρες θα υπάρξει και νέα εκδήλωση με πακέτο στελεχών που πάνε Πασοκ, ενώ αποκάλυψε ότι βεβαίως βλέπει θετικά τον κ. Φαραντούρη. Γενικώς το Πασοκ είναι σε φούριες να προλάβει την καταγραφή της δυναμικής για την δεύτερη θέση πριν εμφανιστεί ο Αλέξης.

Καταλληλότητα

Εν τω μεταξύ στην έρευνα της Metron για το Mega, ο κ. Τσίπρας φαίνεται να ανεβαίνει στην δεύτερη θέση προσπερνώντας τον κ. Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός.

Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης όμως μπορεί να χαμογελάσει καθώς το Πασοκ τσίμπησε λιγάκι στην εκτίμηση ψήφου,

και μέσα στην τρελή χαρά εξήγγειλε 4ημερη εβδομάδα εργασίας. Λογικά θα το εξηγήσει καλύτερα πως το εννοεί σε επιχειρηματίες της εστίασης, στην λιανική, τον τουρισμό, τα φροντιστήρια, εργαστήρια, μικρά φαρμακεία, βιοτεχνίες ή υπηρεσίες με φυσική παρουσία στην πατρίδα του την Κρήτη, καθώς στην Ελλάδα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 0–9 απασχολούμενων είναι περίπου 94,5% των επιχειρήσεων, ενώ οι μικρές με 10–49 απασχολούμενες είναι άλλο 4,9%. Μπορεί και να συμφωνούν να πληρώνουν τους εργαζόμενούς τους για δουλειά τεσσάρων ημερών και στην συνέχεια… κάθε βδομάδα Πρωτομαγιά.

Δημοφιλέστερη

Το νήμα της δημοφιλίας όμως, δεν το κόβει ούτε ο Κυριάκος, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Αλέξης. Το κόβει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παρ’ ότι η Πλεύση έχει χάσει ποσοστά σε σύγκριση με το που βρισκόταν ένα χρόνο πριν, η Πρόεδρος έχει πέρασμα.

Όχι ακραίοι

Η δημοφιλία της Ζωής πάντως δεν συγκινεί άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες την κατατάσσουν στους ακραίους. Το ξεκαθάρισε η βουλευτής δυτικού τομέα του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, όταν δέχτηκε την αγαπημένη ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου (realfm): και με ποιους θα συγκυβερνήσετε αν βρείτε πρώτο κόμμα με μια ψήφο;

Η Νάντια παρέπεμψε στην διαδικασία διερευνητικών εντολών, και στις προγραμματικές συγκλίσεις, αλλά ήταν σαφής: όχι συνεργασίες με ακραίους πχ Ζωή. Η ίδια εκτίμησε ότι είναι εφικτός ο στόχος το ΠΑΣΟΚ πρώτο με μια ψήφο, αλλά δεν υπάρχει βουλευτής που θα έλεγε το αντίθετο. Εάν το κάνει θέτει εαυτόν εκτός κόμματος.

Σας φιλώ

Η Πυθία

