Κρήτη: Οι πυροβολισμοί στο νεκροταφείο και η κόντρα μεταξύ των νεαρών - Γνώριμοι των Αρχών αμφότεροι

Παρά το νεαρό της ηλικίας τους, οι δύο εμπλεκόμενοι στο συμβάν με τους πυροβολισμούς, είναι γνώριμοι των Αρχών, κι έχουν απασχολήσει την Αστυνομία στην Κρήτη κατά το παρελθόν.

Δράστης και θύμα, 21 και 24 ετών αντίστοιχα, σύμφωνα με το patris.gr έχουν διένεξη για κάποιο περιστατικό που σημειώθηκε στο χωριό του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας. Οι δύο «πρωταγωνιστές» της ιστορίας, σύμφωνα με το ένα σενάριο φέρονται να έδωσαν ραντεβού στο νεκροταφείο για να ορκιστούν πάνω από συγκεκριμένο τάφο, ίσως, όπως εκτιμούν κάποιες πηγές, τα πράγματα να μην πήγαν όπως τα σχεδίασαν και ο δράστης που αναζητείται πυροβόλησε αρκετές φορές με εννιάρι πιστόλι στο αριστερό πόδι του θύματος.

Υπάρχουν μάλιστα αναφορές από κατοίκους που βρέθηκαν στο σημείο, ότι το θύμα κυνηγήθηκε έτρεξε σε ένα λιόφυτο και μόνο όταν ο δράστης είδε τον 24χρονο να γονατίζει, έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η δεύτερη εκδοχή, η οποία στηρίζεται σε κατοίκους του χωριού που γνωρίζουν και τις δύο πλευρές, αναφέρει ότι δράστης και θύμα συναντήθηκαν τυχαία στο νεκροταφείο.

Ο δράστης πυροβολούσε στον αέρα και του έγινε παρατήρηση από το θύμα. Ακολούθησε έντονος καβγάς μεταξύ των δύο νεαρών που είχε ως αποτέλεσμα τον πυροβολισμό και τραυματισμό του ενός.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χθες Κυριακή, ήταν το 40ημερο μνημόσυνο ενός ανθρώπου που αποτελεί κρίκο της ιστορίας.

Στο συμβάν έπεσαν σύμφωνα με πληροφορίες οκτώ πυροβολισμοί.

Η κατάσταση της υγείας του 24χρονου

Ο νεαρός φέρει συντριπτικό κάταγμα στην ποδοκνημική χώρα ωστόσο δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του. Τις επόμενες ώρες οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου θα αποφασίσουν εάν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή όχι.